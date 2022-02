Čokoládový festival KDY: pátek 11. února od 14 do 18 hodin, sobota 12. února od 10 do 18 hodin a neděle 13. února od 10 do 17 hodin KDE: Galerie Šantovka, Olomouc ZA KOLIK: vstup zdarma

Tři dny plné čokolády z jedinečných rodinných čokoládoven. Ochutnávky tradičních i opravdu netradičních čokoládových produktů, velká řada zajímavých soutěží a samozřejmě chybět nebudou ani aktivity pro děti. V obchodních pasážích se představí více než čtyři desítky vystavovatelů a prodejců. Těšit semůžete například na společnosti ČokoKebab, Mr. Vonka, Jablíčko, Čo-Xo, Čokoládovna Janek,Šmakujto, Koruna pralinky, Mléčný karamel, Chocothopi, Judith Sweet Art a mnoho dalších. Přijďte si o víkendu osladit život pořádnou dávkou čokolády i vy!

Čokoládový festival v olomoucké Šantovce, 14. až 16. 2. 2020Zdroj: Deník / František Berger

AC/DC Bon Scott memorial band

KDY: pátek 11. února od 20 hodin

KDE: Bounty Rock Cafe, Olomouc

ZA KOLIK: 200 korun



Olomoucká skupina AC/DC revival - Bon Scott memorial band vznikla v roce 2001. Nejedná se však o další zpackaný plagiát, kterých je u nás v poslední době už víc než dost. Již z názvu je zřejmé, že hlavním záměrem olomouckých muzikantů bylo realizovat projekt, který by všem nadšencům, fanouškům a obdivovatelům starých AC/DC připomněl a znovu oživil tak výraznou a nezapomenutelnou osobnost zpěváka skupiny AC/DC – Bona Scotta.

Sluha dvou pánů

KDY: sobota 12. února od 19 hodin

KDE: Moravské divadlo, Olomouc

ZA KOLIK: 260 až 310 korun

V Benátkách se v rodině Bisognosi schyluje k svatbě. Oboustranně výhodné zásnuby Pantalonovy dcery Clarice a syna doktora Lombardiho Silvia však svým příjezdem nečekaně překazí muž, kterému Pantalone Clarici zaslíbil dřív a který přišel vznést svůj nárok, ačkoli by měl být nade vší pochybnost mrtvý. Do toho se ve stejném hostinci ubytuje Florindo Aretusi, který onoho Turiňana zabil, a je na útěku. A oba mají jednoho sluhu, který se právě rozhodl, že sloužit dvěma pánům najednou prostě dokáže. Jestli se mu to podaří a jestli je možné dodržet jedno slovo dané dvěma mužům se přesvědčíte ve hře plné záměn a nedorozumění, vtipných situačních kotrmelců a „lazzi“.

Sluha dvou pánů na prknech Moravského divadla Olomouc v roce 2013.Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Bruslení veřejnosti

KDY: sobota 12. února od 8.15 do 9.15 a od 16.45 do 17.45 a neděle 13. února od 8 do 9 hodin a od 11.45 do 12.45

KDE: Zimní stadion, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné 40 korun



Nemáte ještě plány na tento víkend? A co trocha sportu a pohybu na Zimním stadionu na Hynajsce? Vezměte brusle, nejlépe i svoje děti a vyrazte si v sobotu nebo neděli společně zabruslit! Na stadionu jsou návštěvníkům k dispozici lavičky pro přezutí bruslí a sociální zařízení v útrobách haly. Vstupné je nutné zakoupit 20 minut před začátkem bruslení.

PROSTĚJOVSKO

Otužilci pod Plumlovským zámkem

KDY: sobota 12. února od 14 hodin

KDE: sraz U Sandokana, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Únorové koupání v Podhradském rybníku je tady! Přijďte se buď sami otužit nebo otužilce podpořit, dobře se najíst a pobavit. Těšit se můžeme i na pořádný, otužilecký guláš. Tak neváhejte a přijďte si užít tuto akci s ostatními.

Ilustrační foto.Zdroj: Lucie Machalová

Rock na Mánesce

KDY: sobota 12. února od 18 hodin

KDE: Restaurace na Mánesce, Rostislavova 846/10, Prostějov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Pořádný rockový nářez bude v sobotu 12. února v Restauraci na Mánesce. V 18 hodin to tam rozbalí Kokeno a Pozitiv Rock. Že ještě váháte, čím naplnit sobotní večer? Tak už neváhejte a přijďte to pořádně rozjet!

Králičí hop

KDY: sobota 12. února od 8 do 19 hodin

KDE: Národní sportovní centrum Prostějov

Další ročník mistrovství České republiky v králičím hopu je tady. Své výkony předvede závodnická elita z celé České republiky. Přijďte do prostějovského Národního sportovního centra podpořit výkony ušatých závodníků v jejich mistrovských výkonech. Tak v sobotu 12. února se těšíme!

Ilustrační foto.Zdroj: Marie Nezbedová

Trhák muzikál - nech brouka žít

KDY: pátek 11. února od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Prostějov

ZA KOLIK: 490, 590, 650 korun



Po dvou úspěšných sezonách v pražském Divadle Broadway a 70 reprízách, které navštívilo více jak 50 000 diváků, přichází ve verzi regionální tour po celé ČR. Vznikl podle stejnojmenného filmu scénáristů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Na divadelní scénu jej adaptoval osvědčený scénárista a režisér Radek Balaš, který zachoval nespočet známých dialogů a hlášek, samozřejmě je doplnil o originální hity z filmu a se supervizí Zdeňka Svěráka i vyšperkoval dějovou linku celého příběhu. TRHÁK bude bavit celou vaši rodinu, užijte si dvouhodinové představení, neobvykle velkou výpravu a v neposlední řadě i exkluzivní hvězdné obsazení!



Z představení Trhák MuzikálZdroj: www.trhakmusical.cz

HRANICKO A PŘEROVSKO

Valentýnský Flerjarmark

KDY: čtvrtek 10. až pondělí 14. února

KDE: OC Galerie Přerov

V Galerii Přerov proběhne oblíbený Flerjarmark, na kterém můžete zakoupit spoustu rukodělných výrobků.

Exotické ovoce v Hranicích

KDY: sobota 12. února od 10 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Hranice



Přijďte na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Těšit se můžete na čerstvé ovoce z Afriky, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru či extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Archiv VLP

Zábavná neděle - Valentýn

KDY: neděle 13. února od 15 do 17 hodin

KDE: OC Galerie Přerov

Užijte si zábavné odpoledne pro děti. Budou se vyrábět originální valentýnské dárky např. látková srdíčka, výroba zápichů a valentýnky.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Ota Bartovský

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Wihanovo kvarteto

KDY: pátek 11. února od 17 hodin

KDE: Obecní klub Bludov

ZA KOLIK: 60 korun

Přijďte se zaposlouchat do jemné melodie Wihanova kvarteta. Soubor má vynikající renomé především díky interpretaci hudebního českého dědictví. Na koncert se můžeme těšit v pátek 11. února od 17 hodin v Obecním klubu Bludov.

Valentýnské odpoledne na Ranchi Viktoria

KDY: sobota 12. února od 13. hodin

KDE: Ranch Viktorie, Bohdíkovská 70, Šumperk



Krásné Valentýnské odpoledne pro děti i dospělé si v sobotu 12. února můžeme užít na Ranchi Viktorie. Těšit se můžeme na grilování, jízdu na koni, jízdu za koněm na bobech nebo na saních nebo na soutěže a tvoření pro děti. Akce se koná za každého počasí.

Loupežnická pohádka aneb Jak princezna k rozumu přišla

KDY: neděle 13. února od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun, děti do 3 let zdarma

Nikdo si s královskou dcerou neví rady, tak se do výchovy vloží pohádkový duch a použije prastarou výchovnou metodu, která slavila úspěchy už v dávných dobách našeho dětství. To byste rádi věděli, jaká metoda to je? Počkejte si na pohádku s písničkami, loupežníky a rozmazlenou princeznou.

4WD

KDY: sobota 12. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Zábřeh

ZA KOLIK: 150 korun



Nový termín má koncert kapely 4WD. Původní plán zahrát za oponou zábřežského kulturáku v sobotu 5. února zhatila karanténa jednoho z hudebníků. Rocková klasika tak v Zábřehu zazní o týden později, tedy v sobotu 12. února. „Zakoupené vstupenky zůstávají samozřejmě v platnosti,“ informovali pořadatelé ze Zábřežské kulturní. Návštěvníci se mohou těšit i na afterparty legendárního zábřežského dýdžeje Wentolina. Kulturák se pro návštěvníky neobvyklé akce otevře v 19 hodin, samotný koncert odstartuje o hodinu později. Vstupné činí v předprodeji sympatických 100 korun, na místě 150 korun.



Skupina 4WD.Zdroj: archiv kapely