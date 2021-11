Pevnost duchů

KDY: čtvrtek 28. října až neděle 31. října

KDE: Pevnost poznání, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné 85 korun, snížená cena je připravena pro návštěvníky v kostýmu

Přijďte se bát do Pevnosti duchů. Připravený bude strašidelný program pro malé i velké. Od čtvrtka do neděle se můžeme těšit na stezku odvahy, expozici do dějin kriminalistiky nebo výrobu optických hraček v kreativní dílně. V sobotu mimo jiné budeme mít možnost nahlédnout do Čarodějnické laboratoře a poslechnout nebo si poslechnout popularizační přednášky o upírech, vodnících, skřítcích, trpaslících nebo i hejkalech a rusalkách.

Tradiční podzimní Dýňování

KDY: sobota 30. a neděle 31. října od 10 do 17 hodin

KDE: Poděbrady, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Jako každý rok si můžete vyzdobit dýni, vše potřebné bude připraveno na místě. K občerstvení pro vás připravíme spoustu dobrot, jak jinak než z dýně. Polévka, dýňový chleba, dýňové risotto, hovězí na víně s dýňovým pyré, dýňové šišky a další.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Terezka a kouzelné autíčko

KDY: neděle 31. října v 10 hodin

KDE: Divadlo Tramtarie, Olomouc

ZA KOLIK: 120 korun

Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém výletě. A co hůř, ztratí se spolu se svou největší nekamarádkou Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč? Ještě že nakonec objeví kouzelné žluté autíčko, které se umí zvětšovat. A tak holky sednou za duhový volant a vyrazí na cestu, během které zažijí nejedno veselé dobrodružství. Po pohádce následuje doprovodný program! Fotokoutek, výtvarné dílničky, soutěže a další zábava!

PROSTĚJOVSKO

Výlov Podhradského rybníka

KDY: čtvrtek 28. října od 8 hodin

KDE: Podhradský rybník, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

Druhá polovina října láká na výlov Podhradského rybníka. Budou se prodávat ryby, jídlo i teplé a studené nápoje. Na výlov se můžeme přijít podívat anebo se ho rovnou zúčastnit v Den vzniku samostatného českého státu od 8 hodin pod zámek Plumlov, kde se akce bude odehrávat. Výlov proběhne za každého počasí.

Výlov Podhradského rybníka v Plumlově - 2. listopadu 2019Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Strašidelné prohlídky zámku Čechy pod Kosířem

KDY: v pátek 29. října a sobota 30. října v časech od 18 do 21 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: 150 korun dospělí, 100 korun snížené vstupné



Bojíte se rádi? Máte rádi tajuplné příběhy? Láká vás mystická atmosféra večerního zámku osvětleného svíčkami? V tom případě byste neměli vynechat strašidelné prohlídky zámku v Čechách pod Kosířem! Otevřená bude i zámecká kavárna i Hanácká ambasáda s dílničkami. V sobotu a v neděli přes den budou probíhat klasické prohlídky.



Na strašidelné prohlídky do Čech pod Kosířem mířily v pátek večer početné skupiny návštěvníků.Zdroj: Deník / Trunda Jiří

Dušičkový průvod aneb Kdo se bojí, nesmí do lesa

KDY: sobota 30. října, sraz od 16 hodin až do 16.30

KDE: obec Seloutky

ZA KOLIK: zápisné pro děti za 50 korun

Pokud máte pro strach uděláno neváhejte a přijďte na Dušičkový průvod. Připravená je stezka pro odvážné, soutěž o nejoriginálnější dýni, soutěže s odměnami pro děti, ohňová show a nezapomnělo se ani na občerstvení nebo opékání špekáčků. Účastníci v maskách jsou vítaní.

Lampionový průvod

KDY: sobota 30. října od 17 hodin

KDE: Čehovice

ZA KOLIK: pro děti zdarma, pro dospělé za menší poplatek



Rozsvícené lampiony, dlouhý průvod, opékání špekáčků teplý čaj nebo svařák pro dospělé. Na to a mnohem víc se můžeme těšit v sobotu 30. října od 17 hodin v Čehovicích. Sraz všech účastníků je ve dvoře obecního domu. Půjde se po vyznačené stezce okolo Čehovic. Každý účastník si přinese svůj lampión. Neváhejte a přijďte si zpříjemnit sobotní odpoledne.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Hana Nevrlá

PŘEROVSKO A HRANICKO

Den vzniku samostatného československého státu

KDY: čtvrtek 28. října

KDE: náměstí TGM, Kino Hvězda, Loutkové divadlo, Mětstský dům. Přerov

Náměstí TGM: od 14 hodin koncert Dechového orchestru Haná, v 15 hodin vzpomínkové shromáždění u pamětní desky T. G. Masaryka.

od 14 hodin koncert Dechového orchestru Haná, v 15 hodin vzpomínkové shromáždění u pamětní desky T. G. Masaryka. Velký sál Městského domu: od 19.30 hodin Koncert Moravské filharmonie Olomouc

od 19.30 hodin Koncert Moravské filharmonie Olomouc Loutkové divadlo: od 14 hodin Sokolský běh republiky, od 18 hodin scénické čtení Vznik ČSR aneb Velezrada se trestá

od 14 hodin Sokolský běh republiky, od 18 hodin scénické čtení Vznik ČSR aneb Velezrada se trestá Kino Hvězda: od 10 hodin film Addamsova rodina 2, 13.30 hodin zpřístupnění protiatomového krytu a technického zázemí, ve 14.30 hodin film Do krytu, Přerově!, v 15.30 hodin film Přerovské povstání… 75 let poté, v 17 hodin film Kurz manželské touhy, v 19 hodin film Paroží

Tradiční lampionový průvod

KDY: čtvrtek 28. října, v 17.30 hodin

KDE: před Zámeckým hotelem, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Sraz účastníků lampionového průvodu bude v 17.30 v prostoru před Zámeckým hotelem. Odtud průvod vyjde v 18 hodin pod vedením Velkého dechového orchestru ZUŠ Hranice na Školní náměstí, v 18.15 hodin kladení věnců, projevy hostů a zazní státní hymna. Odtud se průvod vydá do letního kina, kde kolem 19 hodiny začne ohňová show a po ní v 19.15 promítání animovaného rodinného filmu Tom a Jerry. Vstup na promítání je zdarma.



Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň

Citron: Supi se slétají Tour 2021

KDY: pátek 29. října od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 390 korun

Po dlouhé době čekání potěší určitě všechny fanoušky české hard & heavy legendy Citron zpráva, že turné Supi se slétají bude a jednou z jeho zastávek jsou také Hranice. Na koncert můžete vyrazit v pátek 29. října od 20 hodin do Sokolovny. Speciálním hostem koncertů je skvělá slovenská symphonic metalová parta Symfobia!

Kapela Citron pokračuje i po úmrtí kapelníka a bubeníka Radima Pařízka.Zdroj: archiv kapely Citron

Loutkářské letnice

KDY: sobota 30. a nedělie 31. října, od 9.30 hodin

KDE: Loutkové divadlo, Přerov



Program:

Sobota

10.00 Skákavá princezna – LD Sokol Přerov

14.00 Voják a strašidlo – LD Uherské Hradiště

16.00 O zhnilým Lojzkovi, aneb první hanácké kosmonaut – LD Olšany

17.00 Ukázkové večerní představení – V jednom lese, v jednom domu a Malý, hubený a jednooký – LD Jablonec nad Nisou

Neděle

10.00 O čem král nevěděl – LD Kašpárek Sokola Pražského

14.00 Čerti na hradě – LD Valašské Meziříčí

16.00 Honza hádánek král – LD Prostějov

ŠUMPERSKO A JESENIKO

Václavovský kulturní podzim

KDY: čtvrtek 28. října, první představení od 15 hodin, druhé představení od 18 hodin

KDE: Divadlo Václav, Václavov 89, Zábřeh

ZA KOLIK: vstupné na odpolední pohádku je 50 korun pro dospělé, děti do 6 let zdarma; na večerní představení vstupné 100 korun

Přijďte se podívat na divadelní představení, které se koná v rámci Václavovského kulturního podzimu. Ve čtvrtek od 15 hodin se můžeme těšit na pohádku s živou hudbou Stolování od Divadla z truhlice Slavičín. Druhé večerní představení, Bordel na ministerstvu, začíná v 18 hodin. Jedná se o francouzskou situační komedii, jejíž inscenace zaručeně dostane do děje. Neváhejte a přijďte si zpříjemnit státní svátek pěkným divadelním představením.

Memoriál Roberta Vysloužila Modelfest Šumperk

KDY: sobota 30. října od 9 do 16 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné pro dospělé 100 korun, děti do 18 let zdarma



Přijďte se v sobotu podívat na 3. ročník Mezinárodní výstavy a soutěže plastikových a papírových modelů tanků, letadel, aut, lodí i figurek. Pro děti i dospělé je připravený zábavný program, a tři workshopy, kde si zájemci mohou například slepit svůj vlastní papírový model. Do Šumperka se chystají modeláři z celé České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Tak neváhejte a přijďte obdivovat tyto modely i vy!



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Zlatovláska

KDY: neděle 31. října od 10 hodin

KDE: Dům kultury Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 70 korun, děti do 3 let zdarma

Že jste to ještě neslyšeli? Do šumperského domu kultury zavítá Zlatovláska. Tedy ne tak doslova. V neděli od 10 hodin se můžeme přijít podívat na činoherní výpravnou pohádku Zlatovláska. Scénář Josefa Kainara zachovává básnický jazyk i verše Karla Jaromíra Erbena, které dodávají pohádce na působivosti.

David Koller

KDY: pátek 29. října od 19 hodin

KDE: velký sál Domu kultury Mohelnice

ZA KOLIK: vstupné 540 korun



Lídr rockové skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005. Autorem dnes již mnoha klasických hitů jako Chci zas v tobě spát, Černí andělé nebo Gypsy love. Řeč je o Davidu Kollerovi, který tento pátek vystoupí se svou kapelou v mohelnickém domu kultury. Přijďte si i vy v pátek po práci vyhodit z kopýtka a rozjet to na klasické české rockové hity.



David Koller.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura