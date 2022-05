Letošní burgerová sezona odstartuje v Olomouci u nákupního centra Galerie Šantovka o víkendu na přelomu dubna a května. U ploten a grilů tam budou kouzlit na tři desítky kuchařů. V nabídce nebudou jen klasické burgery. Myslelo se i na dietáře a v nabídce jsou burgery bez masa, nebo bezlepkové bulky. Kromě burgerů se olomoučtí jedlíci mohou těšit třeba na rolovanou zmrzlinu, kterou zmrzlinář vyrobí přímo před jejich očima, obalované párky v těstíčku, nebo novinku raclette z pravého švýcarského sýra.

Olomoucký Burger street festival - 20.6. 2020Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil_

Pálení čarodějnic

KDY: sobota 30. dubna od 13 do 22 hodin

KDE: Korunní pevnůstka, Olomouc

ZA KOLIK: 77 korun



Na Korunní pevnůstce se v sobotu 30. dubna budou pálit čarodějnice! Těšit se můžeme na atrakce pro malé i velké, stánky s občerstvením, rej masek, vatru s upálením čarodějnice nebo opékání buřtů. Na programu jsou odpoledne The Addams Sisters, potom fantastičtí Trocha Klidu a po vatře a upálení čarodějnice vystoupí ve 21 hodin fenomenální No Name! Finále večera si užijeme s ohňostrojem s hudbou a s kytarou u ohně.



Pálení čarodějnic na Korunní pevnůstce v OlomouciZdroj: DENÍK/Jiří Kopáč_

Pálení čarodějnic

KDY: sobota 30. dubna od 10 hodin

KDE: Poděbrady, Olomouc

Připraven je bohatý program pro děti, skákací atrakce a další aktivity, grilované makrely a dobroty z udírny a v 18 hodinje na programu zapálení vatry a koncert kapely Free Fallin.

Listověj

KDY: neděle 1. května od 15 hodin

KDE: barokní sýpky, Ludéřov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na koncert Listověj hudba z Vysočiny můžete zavítat tuto neděli do barokní sýpky v Ludéřově. Koncert se koná u příležitosti zahájení návštěvnické sezony. Těšit se můžete na promítání fotografií kouzelné Vysočiny. Následovat bude vernisáž výstavy obrazů olomouckých výtvarníků.

Bílý kámen

KDY: neděle 1. května od 7 do 16 hodin

KDE: Vojenský újezd Libavá

ZA KOLIK: 100 korun

Již 28. ročník putování veřejnosti zapovězeným územím je tady! Po dvou letech opět v tradičním jarním termínu. Výnos z letošního vstupného bude věnován na některé z kont solidarity s Ukrajinou. Akce Bílý kámen umožňuje cyklistům, koloběžkářům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá.

Akce Bílý kámen ve Vojenském prostoru Libavá. 28. srpna 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Ston_

Pietní vzpomínka u příležitosti 77. výročí javoříčské tragédie

KDY: neděle 1. května od 11 hodin

KDE: areál památníku Javoříčko



Pietní vzpomínka u příležitosti 77. výročí javoříčské tragédie se uskuteční ruro neděli. Tradiční pochod Konice Javoříčko vyjde v 7.30 hodin od Sokolovny Konice.

PROSTĚJOVSKO

Čarodějný slet

KDY: pátek 29. dubna od 15.30

KDE: Lesopark Hloučela, registrace u občerstvení u Abrahámka

ZA KOLIK: vstupné 50 korun, v rámci kterého je u špekáček nebo pití dle vlastního výběru

Čarodějný slet v období pálení čarodějnic bude zábavnou připomínkou této tradice. Slet a registrace mladých čarodějů a čarodějek proběhne od 15.30 v lesoparku Hloučela u občerstvení u Abrahámka. Připravený je bohatý program, ve kterém je mimo jiné i od 18 hodin losování o nezbytné čarodějnické pomůcky! Kostýmy jsou samozřejmě vítány.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Čarodějnice na zámku v Čechách pod Kosířem

KDY: sobota 30. dubna od 11 hodin

KDE: Zámek Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstup se pohybuje od 50 korun do 140 korun



Zámek v Čechách pod Kosířem připravil akci, na které návštěvníky čekají strašidelné prohlídky zámeckého parku i čarodějné dílničky v zámeckém sklepení které se konají v 11, 13 a 15 hodin. Těšit se můžeme i na večerní prohlídky zámeckého parku, které budou od 19 hodin. S sebou si nezapomeňte baterky nebo lampiony. Rezervace na tuto akci je nutností!



Čarodějnický rej v Čechách pod Kosířem. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Hana Masaříková

Slet čarodějnic

KDY: sobota 30. dubna od 15 hodin

KDE: Camping Žralok Plumlov

Těšit se můžete na bohatý program pro děti - čarodějnická show se soutěžemi, koncert kapely Maxim Turbulenc, soutěž o nejkrásnější (nejškaredší) čarodějnici - Čarodějnice Plumlova, Soutěžní stezka čarodějnice Zelíny, velká ohňová show a pálení čarodějnic, pro děti budou i skákací atrakce a malování na obličej. Vrcholem akce bude koncert skvělých českých kapel Wohnout od 18.30 a Harlej od 21 hodin, na závěr akce zahraje mladá kapela Old School z nedalekého Lutína.

Kapela WohnoutZdroj: Deník/VLP Externista

Den země a Eko jarmark

KDY: sobota 30. dubna od 8 do 13 hodin

KDE: náměstí T. G. M., Prostějov



Že jste ještě neslyšeli, že v Prostějově na náměstí T.G.M. bude Den země a Eko jarmark? Tak si přijďte poslechnout hudbu, podívat se s dětmi na divadlo nebo na taneční vystoupení. Připravené budou i aktivity pro dospělé, ke koupi keramika, zdravá výživa, koření, bylinky nebo i perníčky.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Pálení čarodějnic

KDY: sobota 30. dubna od 16 hodin

KDE: zámecký park, Tovačov

Na oblíbení pálení čarodějnic můžete přiletět tuto sobotu od 16 hodin do tovačovského zámeckého parku. Připraven je hudebně zábavný pořad a soutěže pro děti, volba Miss čarodějnice 2022 v kategorii junior a volba Miss šereda 2022 v kategorii senior, ohňová ďábelská show. Na podiu se vystřídají kapely Kameron, Citron a Aby Bylo Yasno.

Kapela Citron pokračuje i po úmrtí kapelníka a bubeníka Radima Pařízka.Zdroj: archiv kapely Citron

Noční prohlídka – Palác žije čichem

KDY: sobota 30. dubna od 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: 150/80 korun, děti do 6 let zdarma



Na Noční prohlídku hradu Helfštýn návštěvníci se mohou těšit na speciální noční prohlídky doplněné o pražení kávy, koncert české písničkářky Amelie Siba a v neposlední řadě na mistry černého řemesla, kteří budou v hradní kovárně pracovat na unikátním díle. Akce začíná v 18 hodin koncertem Amelie Siba. Noční prohlídky probíhají od 19 do 23 hodin, a to vždy v celou hodinu. V sobotu odpoledne bude také zahájena Výstava 40 let, ohlédnutí za čtyřmi dekádami pořádání mezinárodních setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýn. Výstava nejzdařilejších exponátů, plakátů, publikací, pamětních triček a mnoho dalšího, výstavu zahájí v 15 hodin vystoupení olomoucké kapely Hope Astronaut. K vidění bude v hradní Galerii na druhém nádvoří do 9. října.



Noční HelfštýnZdroj: Deník / Jan Pořízek

Panoptiko koncert

KDY: sobota 30. dubna od 19 hodin

KDE: Divadlo Stará střelnice, Hranice

ZA KOLIK: 200 korun

Panoptiko je soubor tajemných kreatur, kde je zpěvákem a frontmanem Lord Panoptik, který je nesmrtelný, žije staletí, může a vyjadřuje se v textech k čemukoliv z jakéhokoliv časového úhlu pohledu. Na nekonečném životním bále jej obklopuje jeho věrná družina, kterou tvoří: Don Balkoni – buben, Baron von Telephon – multiinstrumentalista, Segñor Farkas – basa a Dr. Konektor – kytara. Speciálním hostem bude kapela The Middle Of The Sandwich.

Kapela PanoptikoZdroj: Jiří Wasserbauer

Sokolsko-čarodějnická zábava

KDY: sobota 30. dubna od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna, Hranice

ZA KOLIK: 200 až 250 korun



Nestihli jste odpoledne slet čarodějnic? Nevadí! V sobotu se můžete těšit na Sokolsko-čarodějnickou zábavu v maskách pro dospělé v sokolovně. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Sunset. Zajištěná je i bohatá tombola a dobré občerstvení.

Pálení čarodějnic na Loděnici

KDY: sobota 30. dubna od 14 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

Těšit se můžete na čarodějnickou stezku, na které budou děti plnit tajemné úkoly. Stezka je určena pro děti od 4 let. Za splnění stezky dostane každý špekáček, který si může sám opéct a pitíčko. Po celé odpoledne bude hrát Dj Martin dětskou diskotéku. V 18 hodin se uskuteční vyhlášení nejhezčí čarodějnice.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Vít Šimánek

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Eva a Vašek

KDY: pátek 29. dubna od 17 hodin

KDE: Dům kultury Mohelnice

ZA KOLIK: 250 korun

Na Evu a Vaška se můžeme těšit v pátek 29. dubna od 17 hodin v Domu kultury Mohelnice. Repertoár Evy a Vaška se skládá většinou ze starších převzatých hudebních hitů ve stylu lidové písně, dechovky, country, beatu, pop music, trampských písní, šlágrů 50., 60. a 70. let minulého století a veškeré další hudby, která v českém prostředí zlidověla a kterou si čas od času zazpívají všechny generace.

Z koncertu Evy a Vaška. Ilustrační foto.Zdroj: Stanislav Tomášek

Pálení čarodějnic a stavění máje

KDY: sobota 30. dubna od 14 hodin

KDE: Ranch Viktorie, Bohdíkovská 70, Šumperk



Pojďte si v sobotu 30. dubna užít čarodějnický rej a stavění máje na Ranch Viktorie. Připraveno bude zábavné odpoledne pro děti i dospělé plné soutěží, zábavy a možnosti, jak příjemně strávit odpoledne s celou rodinu. A na co se můžeme těšit? Tak třeba na zdobení a stavění máje, jízdu na koni, opékání špekáčků dobroty z grilu nebo čarodějnické soutěže pro děti. Masky budou vítány. S sebou si nezapomeňte dobrou náladu!

Májový jarmark

KDY: neděle 1. května od 9 hodin

KDE: nám. Osvobození, okolí Kulturního domu, Zábřeh

ZA KOLIK: vstup volný

Tradiční prvomájová oslava. Atrakce a aktivity pro děti, výstava hospodářských a exotických zvířat, skautská táborová osada, mini autosalon, EKO scéna a mnoho dalšího. Prodej jarmarečního zboží a celodenní kulturní program pro všechny generace, v němž vystoupí: junior Big Band ZUŠ, cimbálová muzika, skupiny Slza a Atom, mažoretky, taneční skupiny a další. Ve velkém sále bude navíc i výstava unikátních historických bicyklů.

Zábřežský jarmarkZdroj: archiv