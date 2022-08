Nenechte si ujít již 12. ročník rockového festivalu Hanácké Woodstock ve Velké Bystřici. V rámci programu se návštěvníkům představí Vašo Patejdl s kapelou, Michal Pavlíček a Trio plus host Milly Honsová, Limetall nebo Hentai Corporation. Na Zámeckém náměstí můžete navštívit Bystřické pivní salón, v nabídce bude více jak 24 druhů piv, jídla a pochutiny po celé odpoledne až zhruba do půlnoci.

Hanácké Woodstock ve Velké Bystřici. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Barbora Burešová

Cimbálka v Letním kině

KDY: neděle 7. srpna od 18 hodin

KDE: Letní kino Olomouc, Pekární 26, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Nemáte plány na nedělní večer? V neděli 7. srpna dorazí do Letního kina v Olomouci cimbálová muzika. Hrát se bude dlouho a vesele, takže o zábavu nebude nouze!



Ilustrační snímekZdroj: DENÍK

Pohoda u Trojice

KDY: v pátek 5. srpna a v sobotu 6. srpna oba dny od 19 hodin

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Dlouhá letní noc láká k tomu si vyjít ven na multižánrový hudební festival Pohoda u Trojice. V pátek 5. srpna v 19 hodin vystoupí Lukáš Mareček a od 20.30 Bohouš Josef & Burma. V sobotu 6. srpna se můžeme těšit od 19 hodin na Leonu Machálkovou a od 20.30 na Daniel Kyzlink kvartet & sólisty Městského divadla Brno.

PROSTĚJOVSKO

Kino pod hvězdami v Mostkovicích

KDY: pátek 5. srpna, sobota 6. srpna a neděle 7. srpna každý den od 21 hodin

KDE: Letní kino, Mostkovice

ZA KOLIK: vstupné 120 korun

Pokud si o víkendu budete chtít zpříjemnit některý z večerů, není lepší příležitosti než vyrazit do letního kina. Jedno takové je otevřené právě v Mostkovicích a každý den od pátku do neděle promítá jiný film. V pátek se můžete přijít podívat na film Střídavka, v sobotu na Party Harder: Summer Massacre a v neděli zaštěká Velký červený pes Clifford.

Koncert Charlotty Doubravové a Přemysla Pálka

KDY: pátek 5. srpna, od 18 do 23 hodin

KDE: Hotel Plumlov, Mostkovice 980, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné 590 korun



Charlotta Doubravová a Přemysl Pálek zavítají na Plumlov. Na jejich koncert se můžeme těšit v pátek 5. srpna od 18 hodin na Hotelu Plumlov. Přijďte si i vy zpříjemnit páteční večer trochou hudby a zábavy.

Country festival

KDY: pátek 5. srpna od 18 hodin a sobota 6. srpna od 13 hodin

KDE: nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské nám. 176, 796 01 Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný

Máte rádi country? Potom si nemůžete nechat ujít country festival Profest country v Prostějově. Připravený je bohatý program, na kterém mimo jiné vystoupí Strejda Bábek Band, Route 66, Prolom, Taverna a mnohé další kapely.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jiří Kosík

HRANICKO A PŘEROVSKO

XX. přerovské svatovavřinecké hody

KDY: od pátku 5. do neděle 7. srpna

KDE: Přerov

Tradiční hodové slavnosti v Přerově opět slibují bohatým kulturním program pro celou rodinu.

pátek 5. srpna

náměstí TGM

17.00 speciál Věry Špinarové

19.00 Kern

21.30 Petr Kolář

Galerie města Přerov

17.00 vernisáž hodové výstavy: Jindřich Štreit: Lidé Přerova

sobota 6. srpna

náměstí TGM

10.00 Šediváci

14.00 Kameron

16.00 Mňága a Žďorp

18.30 Arrhythmia

21.00 Penzistor

MIC Předmostí

10.00 komentovaná prohlídka Archeologie v kostce spojená s prezentací archeologického výzkumu na zahradě v Předmostí

neděle 7. srpna

náměstí TGM

10.00 Cimbálová muzika Primáš

10.15 historický průvod

10.30 slavnostní slovo k hodům

13.00 Academic Jazz Band

15.00 Děda Mládek Illegal Band

17.30 Argema

Horní náměstí

10.00 – 17.00 historický jarmark

Anima Historica, Markus M, Rabussa, Divadlo bez střechy, Sokolník Monti, Alegross, Divadlo Plyšového medvídka a další

Kostel svatého Vavřince

9.00 hlavní hodová mše svatá

10.30 hodová mše svatá

14.00 Adorace a svátostné požehnání

15.00 posezení s Moravskou Veselkou ve farní zahradě

Mňága a Žďorp. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

Hranický řez 2022

KDY: do soboty 6. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: zámecká zahrada, Hranice

ZA KOLIK: zdarma



Řezbářské symposium můžete navštívit v pátek i v sobotu od 9 do 17 hodin. Můžete sledovat naživo, jak prastaré řemeslo řezby dlátem, tak i novodobé dřevosochání za použití motorových pil, brusek a hořáků. Po celou dobu bude otevřena dílnička pro veřejnost, kde si budete moci pod dohledem vyřezat drobnost pro radost. V sobotu akce vyvrcholí slavnostním předáním děl městu v 17 hodin. Dřevěné sochy a reliéfy budou vytvářet studenti uměleckořemeslného zpracování dřeva ze střední školy v Bystřici pod Hostýnem.



Ilustrační fotoZdroj: rezbarstvi-kurzy.cz

Vivat Flauto

KDY: do neděle 7. srpna od 9 do 18 hodin

KDE: hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, žáci ZŠ, studenti a důchodci 80 korun, děti do 6 let zdarma

Soubor zobcových fléten Vivat Flauto vedený Blankou Vysloužilovou zpříjemní návštěvníkům prohlídku Helfštýna svým hudebním vystoupením.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Sazkatour 2022

KDY: neděle 7. srpna od 11 hodin

KDE: nám. Míru Šumperk

ZA KOLIK: zdarma

Jste fanoušky cyklistiky? Potom si nemůžete nechat ujít start čtvrté etapy největšího etapového cyklistického závodu v České republice! Peloton těch nejlepších cyklistů renomovaných týmů zahájí čtvrtou etapu Sazkatour v neděli 7. srpna v 11 hodin na nám. Míru v Šumperku.

Šumperské farmářské trhy

KDY: pátek 5. srpna od 8 do 16 hodin

KDE: Hlavní třída, mezi obchodním centrem a hotelem Grand, Šumperk

ZA KOLIK: zdarma



Farmářské trhy zavítají do Šumperka! V pátek 5. srpna se od 8 do 16 hodin na Hlavní třídě mezi obchodním domem a hotelem Grand postaví spousta stánků. Můžeme se těšit na sezónní ovoce a zeleninu, bylinky, přísady, sýry a mléčné výrobky, maso, uzeniny a mnoho dalšího.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Petr Krňávek

Večerní rozhledy z radniční věže

KDY: každý pátek v červenci a srpnu od 19 do 22 hodin

KDE: radniční věž v Šumperku, nám. Míru 1

ZA KOLIK: vstupné dospělí 30 korun, děti od 6 do 15 let 10 korun, studenti a důchodci 20 korun, děti do 6 let zdarma

Z ochozu šumperské radniční věže, která je ve výšce 27 metrů, se nabízí nádherný výhled na město z ptačí perspektivy a také na masív Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Moravy Pradědem. Do radnice vede vstup bočním vchodem od morového sloupu.