For Model opět v Olomouci KDY: od pátku 18. do neděle 20. března, v pátek a v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin KDE: Výstaviště Flora, Olomouc ZA KOLIK: 80 korun online, 100 korun na místě

Funkční modely letadel, tanků, ponorek, lodí, aut, stavebních strojů, zahradní i modulové železnice a také robotika, drony či loutky vyrobené v 3D tiskárně. To bude mimo jiné k vidění na 20. ročníku interaktivní výstavy For Model. Od pátku 18. do neděle 20. března na Výstavišti Flora Olomouc po dvouletém útlumu opět zaplní pavilony A i E a také jejich okolí.„Jsem ráda, že se interaktivní výstava For Model při jubilejním 20. ročníku vrací do podoby, v jaké si ji návštěvníci oblíbili ještě před pandemií a souvisejícími opatřeními. Tým Výstaviště Flora Olomouc dělá vše pro to, aby byl letošní For Model co nejzajímavější a všichni si jej znovu co nejvíce užili,“ uvedla Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc. Připraveno je také několik novinek! Na akci dorazí desítky vystavovatelů a sběratelů, jejich zaměření je velmi široké. Například z oboru leteckého modelářství se návštěvníci mohou těšit na letadla všech kategorií – větroně, makety vrtulníků, civilních, vojenských i akrobatických letadel poháněných elektromotorem anebo spalovacím motorem. K vidění budou i volnočasové drony. „Lodní modeláři na For Model 2022 přivezou plachetnice, ponorky a bojová plavidla. Expozici doplní plastikové a papírové modely automobilů i automobilových veteránů. Své místo na výstavě budou mít také autodráhy, modely stavebních strojů a kamionů,“ uvedla manažerka projektu Lenka Weiserová.

For Model 2017 na olomouckém výstavišti. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Francouzské stopy v Olomouci

KDY: neděle 20. března od 15 do 16.30 hodin

KDE: Horní náměstí Olomouc

ZA KOLIK: zdarma, je však nutná rezervace předem



Komentovaná vycházka do centra města přiblíží místa a osobnosti spjaté s česko-francouzskými vztahy v Olomouci. Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne frankofonie. Přijďte i vy navštívit tuto komentovanou prohlídku městem.

Obecně prospěšná strašidla

KDY: sobota 19. března od 15.30 hodin

KDE: Kulturní dům, Paseka

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Příznivci ochotnického divadla Sopka Paseka odehrají v sobotu 19. března novou hru autora Petra Tomšů Obecně prospěšná strašidla - pohádky pro dospělé, v níž si na své přijdou i děti. Udělejte si hezkou sobotu a přijeďte za námi. Začínáme v 15.30 hodin. Po představení určitě neodcházejte, bude následovat sousedské posezení Čaj o páté se skupinou Galaxie Pohořany. Hrají k tanci nebo jen k poslechu. A určitě popřejeme všem Josefům a Pepíkům k jejich svátku. Občerstvení zajištěno po celou dobu akce, děkujeme SK Paseka. Předpokládaný konec ve 22 hodin.

Ochotnické divadlo Sopka Paseka.Zdroj: reprofoto divadla Sopka

Návštěva na hradě Šternberk

KDY: sobota 19. března od 10 do 15 hodin

KDE: Hrad Šternberk, Horní náměstí 6, Šternberk

ZA KOLIK: základní 180 korun, snížené (senioři, studenti) 140 korun, děti (6–17 let) 70 korun, děti do 5 let zdarma



Počátkem března se znovu otevřely brány hradu Šternberk! Návštěvníci si můžou vybrat ze dvou okruhů. První základní okruh „Šlechtické reprezentační prostory“, kde budou prohlídky začínat v 10, 12 a 14 hodin nebo zamířit na druhý okruh „Život na šlechtickém sídle“, kde prohlídky začínají v 11, 13 a 15 hodin. Všechny prohlídky budou zakončeny v Liechtensteinské kuchyni, kde bude pro návštěvníky připravené drobné občerstvení.



Hrad ŠternberkZdroj: Deník/Jiří Kopáč

PROSTĚJOVSKO

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře

KDY: sobota 19. března od 8 do 17 hodin a neděle 20. března od 8 do 12 hodin

KDE: Kulturní dům, Čelčice

ZA KOLIK: zdarma

Navštivte o víkendu 19. března a 20. března chovatelskou přehlídku trofejí zvěře. K ochutnání bude tradiční myslivecká kuchyně, prodej mysliveckých potřeb, vystoupení mysliveckých trubačů a připravený bude i doprovodný program pro děti.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK / Martin Šinkovský

Zvěřinové hody

KDY: sobota 19. března od 10 do 16 hodin

KDE: Občerstvení Cavalo, Hloučela

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si pošmáknout na zvěřinových hodech. K ochutnání budou klobásky přímo z udírny, teplý gulášek, uzené kančí maso a jiné dobroty. K jídlu nám zahrají Hloučeláci Gustava Klosse od 10 do 15 hodin.

Pohádkový karneval

KDY: neděle 20. března od 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Žárovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Už v neděli 20. března to můžeme přijít roztočit na pohádkový karneval v Žárovicích. Připravená bude bohatá tombola, k tanci zahraje DJ Pája a samozřejmě nebude chybět ani soutěž o nejoriginálnější masku! Svoz je ve 14.30 hodin z Plumlova a následně do Soběsuk a Hamer.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Eliška Koukalová

Sobotní Litovelské Pomoraví

KDY: sobota 19. března od 8 do 16 hodin

KDE: sraz na hlavním nádraží, Prostějov



Vycházka pro veřejnost povede lužními lesy CHKO Litovelské Pomoraví ze Střeně do Litovle. Část trasy povede Lesánkovou naučnou stezkou. Cestou uvidíme rozkvétající jarní rostliny (sněženky, bledule). Ráno odjezd v 8 vlakem z hlavního nádraží do Střeně (přestup v Olomouci). Návrat vlakem z Litovle do Prostějova dle počasí mezi 14. a 16. hod. Délka trasy asi 8 km.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Vernisáž: Výstava velikonočních tradic

KDY: pátek 18. března od 17 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Více než tisícovka kraslic zdobených různými technikami bude od pátku k vidění v hranické Galerii M+M. Slavnostní vernisáž v 17 hodin odstartuje tradiční Velikonoční výstavu, která se koná v M+M už po sedmadvacáté. Nezastavily ji ani uplynulé dva roky, kvůli covidu se uskutečnila on-line. Jarní výstava se v galerii rozprostírá ve třech místnostech. Návštěvníci opět projdou velikonočním jarmarkem, jemuž vévodí stovky kraslic a nechybí ani krásně zdobené perníčky. Další místnosti ukazují probouzející se přírodu či přílet čápů. Těšit se můžete na ukázky velikonočních tradic, velikonoční aranže a různé pomlázky. Některé výrobky si zde můžete i zakoupit. Výstava bude zpřístupněna každý den od 13 do 17 hodin, dopoledne pak na zazvonění. K vidění bude v Galerii M+M na Jurikově ulici v Hranicích až do 15. dubna.

Velikonoční výstava v Galerii M+M v Hranicích, březen 2021.Zdroj: Jiří Necid

Expediční kamera 2022

KDY: pátek 18. března v 17.30 a ve 20 hodin

KDE: Zámecký klub, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun/blok



Dvanáctý ročník po pauze oslavíme expedicí k nejvyšším vodopádům světa, nahlédneme pod pokličku hendikepovaných bikerů, se zatajeným dechem budeme sledovat vodáky na peřejích řeky Keve a Kwanza, zavzpomínáme na poslední květnový den roku 1970, kdy se kvůli zemětřesení odtrhla značná část severní části šestitisícovky Huascarán Norte a v podobě laviny ledu a kamení pohřbila v základním táboře všechny členy české Expedice Peru 1970, prožijeme s účastníky náročný závod 1000miles Adventure a s Lenkou Vacvalovou budeme hledat odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Děvína s převýšením v 31 km.

Pohádkový karneval a Ples Dlažka

KDY: sobota 19. března od 14 do 17 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: pro děti v maskách zdarma, ostatní vstupné dobrovolné

Pro děti i dospělé pořádá Duha klub Dlažka pohádkový karneval v Klubu Teplo na Horním náměstí v Přerově od 14 do 17 hodin. Budete se pohádkově bavit, těšit se můžete na sobotní odpoledne plné masek, tance, soutěží a her. Přijďte všichni s dobrou náladou, karneval je určen pro všechny bez věkového omezení. Večer plný hudby a tance pak čeká na návštěvníky v Klubu Teplo od 19.30 hodin. Na Plese Dlažka zahrají Wyjetej Wolej, cimbálovka Primáš a DJ Vači.

Ilustrační fotoZdroj: Tomáš Vrbenský

Hasičský bál

KDY: pátek 18. března od 20 hodin

KDE: sál obecního úřadu, Tučín

ZA KOLIK: 150 korun



Sbor dobrovolných hasičů Tučín pořádá už tento pátek tradiční Hasičský bál. Pro dobrou náladu bude po celý večer hrát skupina Kapela Orion. Bohaté občerstvení je zajištěno. V ceně vstupenky je zahrnuta i večeře. Neváhejte a přijďte se pobavit při dobré muzice.



Ilustrační snímekZdroj: Deník/VLP Externista

ŠUMPERSKO

Pohádkový karneval

KDY: sobota 19. března od 15.30

KDE: Dům kultury, Mohelnice

ZA KOLIK: 190 korun

Každý správný Karneval začíná průvodem masek, které si za předvedení zaslouží sladkou odměnu. Jaké masky na karnevale budou? Tak třeba se bude zpívat pro kovboje, malé indiány, princezny a víly, vodníky, trpaslíky a pro všechny masky, které přijdou. Zasoutěžíme si, zazpíváme, zatancujeme, pozveme k tanci i rodiče a prarodiče a pořádně to roztočíme!

Ilustrační fotografieZdroj: Foto: Richard Karban

Eminka a Emoušek

KDY: sobota 19. března v 10 hodin

KDE: Městská knihovna T. G. Masaryka, Šumperk

ZA KOLIK: 70 korun



Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím nejraději vyskočili až do stropu. A jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí. Stejně tak to má i náš malý Eliáš, který se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí poznávat pocity. Přijďte se společně s dětmi v sobotu podívat na autorskou pohádku Divadla Tramtárie.

Naší krajinou

KDY: sobota 19. března od 9.30 do 15.30 hodin

KDE: místo srazu i návratu Komín, Komenského 9, Šumperk

ZA KOLIK: 20 korun

Naší krajinou, to je název akce na pěší výlet na Bukovku s hrami a poznáváním přírody pro děti od 7 do 12 let. Veřejnou autobusovou dopravou se dopravíte do Rapotína, odtud pěšky přes Bukovku do Velkých Losin. Zpátky pojedete vlakem, návrat na vlakové nádraží v 15.30 hodin. Celá trasa bude do 10 kilometrů. Na výpravu je nutné se přihlásit. S sebou pohodlné boty, svačinku a teplé pití na zahřátí!

Riflový bál: ABBA revival, Welzl Gang

KDY: sobota 19. března od 20 hodin

KDE: Kulturní dům Zábřeh

ZA KOLIK: 250 korun



Zažijte atmosféru a energii písní, které všichni znáte. ABBA vydává po dlouhých 40 letech nové album s názvem Voyage a chystá jedinečný koncert, kde se objeví virtuální „abbatary“ kapely. Do Zábřehu ale přijedou opravdoví muzikanti! Skupina Welzl Gang bude celý večer servírovat největší hity současných českých i světových hvězd popmusic. Opět se můžete těšit na skvělou atmosféru, tradiční riflovou výzdobu a bohaté občerstvení.



Džínový bál. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Poláková-Uvírová Petra