Festival Vyznání růžím

KDY: pátek 18. až neděle 20. června, pátek 14 – 19 hodin (ve 14 hod. proběhne slavnostní zahájení), sobota 9 – 19 hodin, neděle 9 – 17 hodin

KDE: Rozárium a botanická zahrada Olomouc - vstup do rozária je z ulice 17. listopadu naproti Přírodovědecké fakultě nebo z Bezručových sadů

ZA KOLIK: zdarma

Za symbol půvabu a krásy je odjakživa považována růže. A právě této královně mezi květinami je věnována akce Vyznání růžím, která se uskuteční tento pátek a víkend. Letošní Vyznání růžím nese podtitul – romantické. Ústřední téma výstavy tak bude zaměřeno hlavně na anglické růže.

Návštěvníky čeká rozkvetlá podívaná v unikátní růžové zahradě s tisíci keři růží a bohatým doprovodným programem v podobě floristických show, okouzlujících květinových objektů od předních českých floristů, workshopů, rostlinolékařských přednášek či komentovaných prohlídek rozária. Součástí festivalu růží budou i doprovodné trhy, které nabídnout například přírodní kosmetiku z růží. Nebude chybět ani dobré jídlo a pití.

Vyznání růžím v olomouckém rozáriu v sobotu 11. července 2020.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Olomoucká muzejní noc

KDY: pátek 18. června od 18 hodin

KDE: Olomouc



Olomoucká muzejní noc zpřístupní obyvatelům krajského města a jeho návštěvníkům sbírky významných muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí. Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Olomoucká muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který se koná v celé České republice.



V rámci Olomoucké muzejní noci můžete navštívit například areál Letního kina a dozvědět se zajímavosti z jeho historie či současnoti, nebo si jen můžete vychutnat atmosféru a jedinečnost tohoto místa.



Program:

16 - 19 hodin - komentované prohlídky areálu

- začátek prohlídky vždy v celou u hlavní brány Letního kina

- délka cca 30 min

- poslední prohlídka v 19 hodin



20 hodin - koncert pro violoncello v Cikánském výpadu

- Jiří Fajkus (Moravská filharmonie Olomouc)

Vypsaná fixa u Ska

KDY: pátek 18. června od 20 hodin

KDE: palouček přes Sklubem v Olomouci

ZA KOLIK: 350 korun

Žádnej open-air se neobejde bez příspěvku Vypsané fixy. Kluci z kapely nezaháleli ani za doby koronavirové, na svém facebookovém profilu pořádali pravidelný streamy, aby mohli hrát pro své fanoušky i za těchto podmínek. Pojďte jim za jejich muziku konečně také poděkovat naživo a vytvořit na paloučku atmosféru toho hodnou! Areál bude otevřen od 18 hodin.

Skupina Vypsaná fixaZdroj: Deník/Jiří Dintar

Štafeta na vozíku

KDY: pátek 18. června

KDE: Rudolfova alej v Olomouci



Spolek Trend vozíčkářů Olomouc pořádá v letošním roce již 9. ročník oblíbené Štafety na vozíku. Během dvanáctihodinové sportovně-kulturně-benefiční akce čeká Olomoučany spousta zábavy pro celou rodinu a pestrý hudební program. Štafeta se jako vždy uskuteční v Rudolfově aleji.

Africké trhy

KDY: sobota 19. června od 9 hodin

KDE: Galerie Moritz v Olomouci

Do Olomouce se vrací to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte do galerie Moritz ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Debbi zahraje ve Šternberku

KDY: pátek 18. června od 19 hodin

KDE: Šternberský klášter



Anděly ověnčená Debbi a Zahrádkáři živě na nádvoří Šternberského kláštera.The Gardeners (také Zahrádkáři) jsou kompaktně-popová kapela ze Šternberka, která vám s radostí nasází ty nejlepší plody své hudební sklizně. V druhé půlce večera se pak můžete těšit na zpěvačku Debbi, která je držitelkou dvou cen Anděl a interpretkou hitů jako jsou Touch The Sun, nebo La, La.



DebbiZdroj: TV Nova

Výprava za netopýry

KDY: pátek 18. června od 19.30

KDE: sraz před potravinami Hruška v Horce nad Moravou

Večerní komentovaná procházka, při které budete zkoumat soužití ptáků a netopýrů s člověkem. Vlaštovky, jiřičky, rorýsi, poštolky a také netopýři. Kde hnízdí a jak jim to usnadnit? Čeká vás praktická ukázka zabezpečování skleněných ploch proti nárazům ptáků, krmení handicapovaných netopýrů a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory. Kapacita míst je omezena – nutné se předem přihlásit e-mailem vedoucímu exkurze (s uvedením telefonického kontaktu a počtu účastníků). Exkurzi povede Evžen Tošenovský (777 771 196, tosenovsky@birdlife.cz).

Koloběžka pro všechny

KDY: pátek 18. června od 14 hodin

KDE: DDM Olomouc

ZA KOLIK: 50 korun



Koloběžka pro všechny je akce, kdy je možné si z DDM Olomouc zapůjčit koloběžku a projet si závodní trať. Tratě budou dvě – jedna sprint na čas a druhátechnicko-dovednostní. Akce je určena jak pro děti, tak i pro rodiče.

Hudební dílna pro děti

KDY: neděle 20. června od 10 hodin

KDE: areál Samba na Výstaviště Flora Olomouc

Moravské divadlo Olomouc pořádá v neděli od 10 hodin Hudební dílničku s Natálií Tichánkovou, a to na Výstavišti Flora v areálu Samba (v blízkosti palmového skleníku). Dílnička je určena pro děti od 6 do 12 let. Členka činohry Moravského divadla a talentovaná zpěvačka Natálie Tichánková vás seznámí nejen s pojmy jako je rytmus, ale také si zahrajete spoustu her a společně zazpíváte několik písniček. Pro děti bude také připraveno malování na obličej, tetování airbrush i občerstvení. Vstupenky na hudební dílničku je možné zakoupit na webu divadla nebo v pokladně v místě konání akce.

Za ovečkami na pastvu

KDY: sobota 19. června

KDE: Dům přírody Litovelského Pomoraví - centrum Sluňákov v Horce nad Moravou



Dům přírody Litovelského Pomoraví - centrum Sluňákov se v sobotu 19. června promění na malou ovčí farmu. Pastevec vezme návštěvníky na procházku se stádem oveček, jehož součástí je jedno z nejmenších jehňátek na světě. Děti uvidí proces ručního zpracování ovčí vlny od česání, předení až po vyhotovení vlněné příze. Sami si také budou moct vyzkoušet roztočit kolovrátek.



Kromě hravých a tvořivých stanovišť pro malé účastníky je připravený bohatý doprovodný program. „Roztopíme hliněnou pec a příchozím nabídneme domácí chleba. Těšit se mohou na ražení keltských cínových mincí a v krásných kulisách Rajské zahrady budou moci shlédnout blok pohádek divadelního souboru Sluníčko“ dodává Jana Vyhňáková, koordinátorka dne pro veřejnost.

PROSTĚJOVSKO

Sobota ve znamení Burger Rock Festu

KDY: sobota 19. června od 15 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček

ZA KOLIK: vstupné 100 / 150 korun

Milovníkům burgerů během třetí červnové soboty od 15 hodin srdce zaplesá. Pláž U Vrbiček na Plumlovské přehradě zaplní stánky s burgery i hot dogy. Vytrhněte své chuťové pohárky ze stereotypní šedi. Jednou za čas si dopřát můžete. Těšte se na skvělý hudební program, o který se postarají kapely Keks Pv, Suzi Quatro Pv revival a další.

Burger Street Festival u OC Forum Nová Karolina v Ostravě, květen 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Oslavy 50. výročí města Němčice nad Hanou

KDY: víkend 18. - 20. června

KDE: kino Oko, Palackého náměstí, areál ZUŠ, Němčice nad Hanou



Nenechte si ujít celovíkendovou akci, kterou pořádá město Němčice nad Hanou u příležitosti 50. výročí povýšení na město. Program bude vskutku nabitý od pátku 18. až do neděle 20. června.



PÁTEK

19.00 – Oceňování občanů Němčic v sále kina Oko



SOBOTA

9.00 – Sraz veteránů na Palackého náměstí

až do 18.00 – Výstava kronik města a začínajících výtvarníků ve foyer místního kina

Areál ZUŠ / zábavné odpoledne

15.00 – Vystoupení Kaspar Magic „Kouzelný zámek“, kouzelnická show pro děti

15.00 – 18.00 – Malování na obličej

16.00 – Vystoupení Veselé Trojky Pavla Kršky ze Šlágru

19.30 – Vystoupení skupiny SLZA



NEDĚLE

XXIII. Svátek hudby v areálu ZUŠ

15.00 – Spolu dokážeme víc

17.00 – Sašaband

18.00 – Učka

Vrahovický bicykl je opět tady

KDY: sobota 19. června (start mezi 8. - 10. hodinou)

KDE: hřiště Sokola, Vrahovice

Dejte si v sobotu do těla a zúčastněte se, ať už sami či s přáteli a rodinou, v pořadí již 6. ročníku cykloturistické akce Vrahovický bicykl. Startuje se v sobotu 19. června individuálně mezi 8. a 10. hodinou ze hřiště Sokola ve Vrahovicích. Volit můžete ze dvou tratí. Kratší 25 kilometrová vede přes Kralický Háj, Bedihošť až do Skalky a zpět. Delší 56 kilometrová vede přes Vrbátky – Grygov – Tovačov – Lobodice – Klenovice – Skalky – Vrahovice. Trasa není značena, jede se dle mapy. Více informací získáte přes e-mailovou adresu: nasevrahovice@seznam.cz

Cyklista. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Den Země i ekojarmark na náměstí

KDY: sobota 19. června (od 8 do 13 hodin)

KDE: náměstí T. G. Masaryka, Prostějov



Pokud zůstáváte na víkend v Prostějově, dorazte v sobotu mezi 8. až 13. hodinou na náměstí T. G. Masaryka, kde bude probíhat tradiční Den Země spolu s jarmarkem. Dozvíte se mnoho zajímavostí o přírodě a nebudou chybět aktivity pro děti i dospělé a ukázky řemesel. Můžete se těšit na dřevěné magnetky, šperky, tašky, čaje, pohankové dobroty, ekodrogerii a další.

Zajděte do galerie na Saudka

KDY: až do 5. září (otevřeno je denně od úterý do neděle - 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00)

KDE: Galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

Nechte se uchvátit novou výstavou v prostorách prostějovské galerie Špalíček. Vychutnejte si jedinečnou přehlídku fotografií světoznámého a mezinárodně uznávaného fotografa Jana Saudka. Výstava představí známá i méně známá témata umělce. Dominovat však bude svět plný žen, nestoudnosti, zvrácenosti, hříchů, ale i ostychu a něhy. Výstava zde bude k vidění až do 5. září.

Fotograf Jan Saudek (na archivním snímku z 1. listopadu 2017) se svou knihou Dva.

Letní kino na nádvoří zámku

KDY: pátek 18. a sobota 19. června, vždy od 21.30

KDE: nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: jednotné vstupné - 100 korun



Vyrazte s přáteli či partnery do letního kina, které opět promítá na nádvoří prostějovského zámku. V pátek od 21.30 si přijdou na své milovníci dánské kinematografie u snímku Rytíři spravedlnosti. V sobotu ve stejný čas se těšte na české drama Šarlatán,v hlavních rolích Ivan a Josef Trojanovi. Vstupné 100 korun. Na další projekce se těšte opět v pátek a sobotu.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Zahradní slavnost

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: Galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Na Zahradní slavností v Galerii M+M, vystoupí mažoretky, děti z Dětského centra ministerstva obrany Hranice, žáci ZUŠ Hranice a děti z Dětského domova Hranice, těšit se můžete na hry a naváděcí modely aut a letadel.

Zahradní slavnost Galerie M+M v Hranicích v roce 2015.Zdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

Lišky & vlci

KDY: sobotu 19. června od 19 hodin

KDE: Loděnice, Hranice

ZA KOLIK: 100 korun



Koncert hranické bigbeatové kapely, ve složení Jiří Poledňák (kytara, zpěv), Jan Smýkal (kytara), Jaromír Šenkeřík (bicí), Petr Škrobánek (basová kytara). Lišky & vlci vznikla v roce 2019. Tvorba kapely je ovlivněna láskou k rockové hudbě pozdních 60. a 70. let, ale i k alternativnímu přístupu ke skládaní.

Odpoledne s Františkem Venclovským

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: Lázeňský park, Bochoř

ZA KOLIK: zdarma

Otevření parku a zahájení výstavy v obecní knihovně u příležitosti výročí padesáti let od triumfálního úspěchu přemožitele kanálu La Manche Františka Venclovského ze 30. července 1971, který sledoval celý svět. Připraven je bohatý program, výstava, dechová hudba, sportovní soutěže pro děti. Promítat se budou dva zapůjčené dokumenty z archivu České televize - první s názvem Poražený vítěz připomene první neúspěšný pokus Venclovského o zdolání kanálu v roce 1970, druhý dokument La Manche, můj osud pak přiblíží velký úspěch ze 30. července 1971.

Na výstavě budou k vidění i fotografie z rodinného alba Pavlíny Venclovské, které dosud nebyly nikde zveřejněny. Návštěvníci si mohou prohlédnout medaile ze sportovních soutěží, originály diplomů a také nejvyšší britsko-francouzské ocenění, které Venclovský získal. Děti z naší základní školy vytvořily tři koláže obrázků a zachytily střípky ze života známého sportovce. Po zahájení výstavy pokračuje program v 15 hodin vystoupením dechové hudby Moraváci avrcholem odpolední akce je v 16 hodin slavnostní udělení čestného občanství Bochoře Františku Venclovskému „in memoriam“. Na počest sportovce bude v parku instalována také pamětní deska.

František Venclovský po zdolání kanálu La Manche.Zdroj: archiv Pavlíny Venclovské

Hodové odpoledne a Chmelínkářský rockvar

KDY: sobota 19. června od 14 hodin

KDE: Obecní park, Prosenice

ZA KOLIK: dobrovolné



Hodové odpoledne a Chmelínkářský rockvar – v sobotu 19. června od 14 hodin v Obecním parku, od 14 hodin bude hrát DJ Mádr, připraveny jsou atrakce pro děti, makrely, guláš, uzená žebra, kabanos připraví rybářský spolek, domácí sýry a pochutiny k pivu přichystají Chmelínkáři. Od 21 hodin zahraje kapela R.U.M: pecky od kapely Judas Priest, Tublatanka, Katapult, Helloween, Desmod, Scorpions, Metallica, team, iron Maiden, Crenberies a další. Připraveno je bohaté občerstvení a na čepu více jak deset piv, vstupné je dobrovolné.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Hrad Sovinec bude hostit oblíbenou akci: Škrhola a lotři ze mlýna. A dorazí i šermíři!

KDY: víkend 19. – 20. června od 9 hodin do 18 hodin, prohlídky hradu s průvodcem od kanónů na horním hradě od 9.30 do 17. hodin (vždy každých 30 minut)

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Nevíte, kam s dětmi o víkendu? A rádi byste sobě i jim dopřáli úžasný zážitek? Pak o víkendu vyrazte na oblíbenou rodinnou akci Škrhola a lotři ze mlýna, která slibuje opravdu nabitý program od rána do večera. Po oba dny budete na hradě potkávat a užívat si vystoupení divadelníků, šermířů a kejklířů, kteří měli při minulých akcích u dětí největší ohlas. Spolu s členy šermířsko-divadelní společnosti Fuente Ovejuna budou moci děti navštívit Rumcajse v lese Řáholec, nebo ve starých Pražských zákoutích spatřit Golema. Co všechno může létat vzduchem vám předvede ve svém představení Mistr kejklíř a Fakír Zdeněk Vlček a jeho společnost Vagabundus. Nebude chybět ani klasické loutkové divadlo Kašpárkův svět a Historická posádka Peťousek s pohádkami pro ty úplně nejmenší.

Své chuťové pohárky potěšíte u stánků s vynikajícím občerstvením, které seženete na I., III. či V. nádvoří hradu. Na své si zde přijdou všichni, kteří siz akce budou chtít odnést nějakou tu drobnost – upomínku. Ve stáncích s různým sortimentem předmětů okrasných, užitkových, uměleckých, kovových, dřevěných, voskových a všelijakých dalších si jistě vybere každý. Do krásy kovářského řemesla vás zasvětí kovářský mistr Jakub a o hrnčířství si můžete povykládat s hrnčířkou Miluší.

Více informací získáte na webu: spinavci.cz, telefonu: 725 577 726, nebo přes e-mail: hofmistr.mlok@seznam.cz. Návštěva hradu Sovinec a akce samotné bude možná jen za splnění aktuálně platných hygienických předpisů a nařízení.

Oblíbená rodinná akce na hradě SovinciZdroj: se souhlasem Historické posádky Špinavci

Den mikroregionu Zábřežsko a oslavy obce Postřelmůvek

KDY: sobota 19. června od 9 hodin

KDE: Postřelmůvek



Vystoupí soubory obcí mikroregionu (9.00 – 10.00). Děti se mohou těšit na zahradě MŠ na skákací hrad. Na programu je také prohlídka kaple sv. Michala (v 10.00 mše svatá) i výstava kronik a expozice historie obce v tělocvičně u Lidového domu (14.00 – 16.00).



Na hlavní stage u obecního úřadu vystoupí: Postřelmovská muzika (11.00 – 13.00), kapela country music Holátka (14.00 – 16.00), cimbálová muzika Stupava (16.00 – 18.00). Od 19 hodin vystoupí Radek Němec, po setmění fireshow skupiny Postrpoi. Na místě bude bohaté občerstvení v podobě čepovaného piva, alka, nealka nápojů, zvěřinového guláše, masa na grilu, cukrovinek, zmrzliny, stánků s regionálními produkty a mnoho dalšího.

Hvězdy na hradě: Čarodějky v kuchyni

KDY: sobota 19. června od 20 hodin

KDE: hradní nádvoří v Zábřehu

ZA KOLIK: na místě 300 korun

Skvělá letní kuchařská komedie, která propojuje kuchařskou show s herectvím. Dolly a Isabel mají každá svou kuchařskou show, každá se orientuje na jinou kuchyni a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnáší. A tuto nelásku jsou schopny prezentovat i v přímém televizním přenosu. Hrají: SANDRA POGODOVÁ, MICHAELA DOLINOVÁ, LADISLAV ONDŘEJ a BRAŇO POLÁK. Délka představení je 120 minut včetně přestávky. Občerstvení je zajištěno. V případě deštivého počasí se program přesune do kulturního domu se začátkem o 15 minut později.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Slavnosti slunovratu jsou opět tady

KDY: sobota 19. června od 18 hodin

KDE: Hvězdárna, Vsetín

ZA KOLIK: plné vstupné za 40 korun, snížené 25 korun, rodinné 70 korun (2 dospělí a max. 3 děti)

Další slunovrat je tu. Pojďte ho oslavit spolu s celou rodinou a vyrazte v sobotním podvečeru na vsetínskou hvězdárnu. Program bude opravdu nabitý. Děti se zabaví v hravé dílničce, dospělí si zase užijí povídání o bylinkách s paní Vandou Vrlovou. Pochopitelně nebude chybět ani tradiční zapálení svatojánské vatry a posezení u ohně s opékáním špekáčků a písničkami. Součástí programu bude také pozorování denní i noční oblohy a pokud počasí dovolí, tak i letní kino s tematickou projekcí. V případě nepříznivého počasí se akce ruší. „Pokud si nebudete jisti, můžete se podívat na náš Facebook Muzeum regionu Valašsko, kde se dozvíte, zda se akce uskuteční či ne,“ dodal odborný pracovník Hvězdárny Vsetín, Martin Leskovjan.

PROGRAM:

Pozorování Slunce - 18.00

Výtvarná dílnička - 18.00

Povídání o bylinkách s paní Vandou Vrlovou - 18.30

Zapálení svatojánské vatry, písničky u táboráku - 20.30

Letní kino - od 21.00

Pozorování noční oblohy v kopuli i z venkovního dalekohledu - 22.00

*Deky a špekáčky s sebou. Balené potraviny a nápoje bude možné zakoupit na místě.*

Slavnosti slunovratu a povídání o bylinkáchZdroj: Muzeum regionu Valašsko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Flamenco večer

KDY: pátek 18. června od 19 hodin

KDE: Zámek Poruba

ZA KOLIK: 200 korun; 300 korun na místě; děti do 15 let, senioři nad 65 let, osoby se zdravotním postižením: 100 korun / 200 korun na místě; děti do 10let, ZTP/P zdarma

Užijte si Flamenco večer na Zámku Poruba, kdy vám hudba zazní k poslechu i tanci! Vystoupí: Morenito de Triana (kytara, zpěv), Michael Cába (cajon), Václav Grief (klavír), Virginia Delgado (tanec a palmas), Denisa Di Gregorio (tanec a palmas) a Pavla Truksová (tanec a palmas).

Pokáč v bohumínském Letním kině

KDY: sobota 19. června od 19 hodin

KDE: Letní kino Bohumín

ZA KOLIK: 200 korun



Koncert populárního písničkáře v původním termínu městských slavností. V letním kině nebudou sedadla řazena na čísla řad a míst, návštěvníci si mohou sednout na jakákoliv místa při dodržování v té době aktuálních nařízení ohledne COVIDu. Podle aktuálního nařízení musejí při příchodu všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu: odkaz zde.



Písničkář Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný.Zdroj: Deník