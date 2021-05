Zachraňte v Pevnosti chrta v nouzi

KDY: sobota 22. května od 9 hodin

KDE: Pevnost poznání v Olomouci

V prostorách olomoucké Pevnosti poznání se bude v sobotu pohybovat asi 10 chrtů. Právě tato rasa se v Irsku, USA nebo Austrálii využívá k dostihům, ve Španělsku zase ke sportovnímu a rekreačnímu lovu. Na místě se s nimi budete moci seznámit, popřípadě se zeptat na detaily ohledně péče i možné adopce.

Na akci přijedou pejsci, kteří jsou na podobná setkání zvyklí a mají zkušenosti z dětských dnů nebo školních programů. Mluvit se bude o adopci tzv. greyhoundů nebo galgů, kterou zprostředkují neziskové organizace Chrti v nouzi a Galgos de la Estrella.

Organizátorka Barbora Povová je majitelkou chrta jménem Jimi, kterého adoptovala ze Španělska. „Zraní-li se chrt nebo už není tak rychlý, blíží se konec jeho života. Je odvezen do likvidační stanice, vyhozen na ulici, zabit nebo čeká na smrt v zastrčené části stáje. V Irsku ročně umírá více než 10 000 greyhoundů. Lidé z organizace Chrti v nouzi se ujímají alespoň malé části vysloužilých závodníků a hledají jim láskyplné domovy,“ vysvětlila Barbora Povová.

Na programu je nejen prezentace obou neziskových organizací. Malí i velcí návštěvníci se mohou zapojit do workshopů a výtvarné dílny, kde si mohou vyrobit chrtí látkové figurky a zoetrop, což je předchůdce kinematografu. K dispozici budou také psí omalovánky.

Péče o chrta v běžném životě není nijak extrémně náročná. Nutností jsou pravidelné procházky, ale velice rádi si užívají lenošení v teple domova

Dvořákovu Olomouc zakončí koncert houslisty Josefa Špačka

KDY: neděle 23. května od 19 hodin

KDE: on-line na www.dvorakovaolomouc.cz

ZA KOLIK: virtuální vstupenka 100 korun



Na závěrečném koncertu letošního ročníku festivalu Dvořákova Olomouc měl v neděli 23. května zahrát špičkový světový klavírista Garrick Ohlsson. Bohužel vzhledem k jeho aktuálním zdravotním obtížím však nemůže do Olomouce přicestovat. Sólistou koncertu tak bude vynikající houslista Josef Špaček, který společně s Moravskou filharmonií Olomouc řízenou Jakubem Kleckerem zahraje Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 Antonína Dvořáka.



Krásnou hudbu si nenechte ujít ani v pátek 21. května, kdy se od 19 hodin uskuteční předposlední koncert Dvořákovy Olomouce nazvaný Jazz & smyčce. Nový projekt autentického jazzového trumpetisty Lukáše Oravce pojí charakteristický zvuk umělcovy kapely s klasickým orchestrálním zněním smyčcových nástrojů. Autorem jednotlivých aranžmá je dirigent ruského původu Pavel Klimaševskij.





Run Tour Olomouc 2021

KDY: sobota 22. května od 8 hodin

KDE: Smetanovy sady v Olomouci



Nenechte si ujít jubilejní 10. sezónu běžeckého závodu RunTour v Olomouci! Čekají na vás trasy dlouhé 3, 5 a 10 kilometrů, pro děti 500 a 1000 metrů s Rákosníčkem. Užijte si krásné prostředí Smetanových sadů, vezměte své kamarády a rodinu a zažijte skvělý sportovní den s RunTour! Registrujte se na www.run-tour.cz a zajistěte si své místo na startu.

Olomoucký závod běžeckého seriálu RunTourZdroj: DENÍK/Veronika Kolesárová

Mint Market Olomouc

KDY: sobota 22. května od 10 do 17 hodin

KDE: areál Letního kina, Olomouc

ZA KOLIK: vstup zdarma



Milujete módu a zvláště pak tu českou, vyráběnou s láskou? Pak se připravte na sobotní nálož výsostně českého designu v areálu Letního kina. Dorazte během sobotního dne omrknout, vyzkoušet či koupit jedinečné kousky, šperky, designovky pro děti, ale třeba také bio kosmetiku či originální kabelku. Přes šedesát tvůrců z celé republiky se na vás moc těší. Tak si přijďte udělat radost.



Designové dárky na MINT MarketuZdroj: Archiv

Policejní sbory v proměnách času

KDY: do neděle 20. června

KDE: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Tato tematická výstava vznikla u příležitosti 10. výročí vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Přibližuje vývoj policejních složek na našem území od vzniku samostatného československého státu po současnost. Přináší informace o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti, které plnily bezpečnostní úkoly v období první republiky a protektorátu Čechy a Morava, včetně detailních poznatků o jejich činnosti na Olomoucku.

PROSTĚJOVSKO

Empírový piknik v zámecké zahradě

KDY: sobota 22. května od 13 hodin

KDE: zámecký park, Čechy pod Kosířem

Po dlouhé zimě zámecký park v Čechách pod Kosířem konečně kvete a voní. Přijďte si do něj v sobotu 22. května od 13 hodin užít empírový piknik, který pořádá již tradičně společnost Jane Austen CZ. Dobové kostýmy jsou vhodné a doporučené, nikoli však nutné. Nezapomeňte také na piknikovou deku a něco dobrého na zub. Případně lze piknikový balíček objednat v zámecké kavárně. Podrobnější informace najdete na facebooku Jane Austen CZ. Kompletní Empírový den (s taneční lekcí, programem a plesem) je plánován na 11. září. Více už nyní na webu.

V neděli 12. září 2020 se v Čechách pod Kosířem konal z jara odložený Empírový den.Zdroj: Zdeňka Adlerová

17. Smržické vandr

KDY: sobota 22. května (mezi 7.00 - 10.00 - registrace)

KDE: sportovní areál, Smržice

ZA KOLIK: plné startovné 30 korun, snížené 10 korun



Nenechte si ujít tradiční největší akci regionu a vydejte se v sobotu 22. května sami nebo s rodinou či přáteli na Smržické vandr. Letošní 17. ročník je určen jen pro pěší. Start a registrace je tradičně mezi sedmou a desátou ranní ve sportovním areálu Smržice. Pro účastníky bude vyznačeno pět tras, od pěti do padesáti kilometrů. Startovné 30 korun, snížené 10. Více informací najdete zde.

Mít vlastní lavičku v zámeckém parku? Ano, je to možné

KDE: zámecký park, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: lavička stojí 6000 korun

Chtěli byste mít v zámeckém parku své místečko? Není problém. Zámek totiž v rámci obnovy parkového mobiliáře nabízí možnost přispět a zakoupit do parku lavičku. Na vybranou lavičku bude ve spolupráci s dárcem umístěna cedulka, kdo ji věnoval, případně citát dle přání dárce. Celková cena jedné lavičky je 6 tisíc korun. Na lavičku se můžete i složit, ale darovací smlouva bude vypsána pouze na jednu osobu. Pokud už dlouho toužíte po něčem takovém, tak s chutí do toho. Více informací získáte na: kastelancpk@seznam.cz nebo na telefonu: 722 928 494.

Lavička v parku. Ilustrační fotoZdroj: Pixabay.com

Běh ovobození ve Vrchoslavicích

KDY: sobota 22. května od 14 hodin

KDE: Zamlýní, Vrchoslavice

ZA KOLIK: startovné 50 korun při registraci předem, na místě 100 korun



Milujete běhání, kterému nechybí skvělá atmosféra a zázemí? Pak vyrazte v sobotu 22. května na 10. ročník Běhu osvobození do Vrchoslavic. Registrace běžců probíhá od 14 hodin na Zamlýní. Samotný závod pak odstartuje v 15 hodin. Trasa měří 6,3 kilometru. Pro děti bude připraven skákací hrad. Registrovat se můžetete přes e-mail na adrese: rozhlas.vrchoslavice@seznam.cz nebo telefonicky: 734 652 683. Startovné 50 korun při registraci dopředu, na místě pak za 100 korun.

Okruh okolo říčky Romže

KDY: do úterý 25. května

KDE: start i cíl v ulici Legionářská, Kostelec na Hané

Vydejte se na další hravou stezku, kterou připravilo Ekocentrum Iris. Začátek i konec trasy je v Kostelci na Hané (v ulici Legionářská na konci cesty, asi 100 metrů za fotbalovým hřištěm). Pětikilometrová trasa povede přes chráněné území Pod Zápovědským kopcem a bude opět vyznačena fáborky a mapkou a bude doplněna informacemi a hravými úkoly. Stezku je možné si projít až do úterka, 25. května.

Pod Zápovědským kopcem nedaleko Kostelce na HanéZdroj: Jiří Komárek

Uč se dopravu hravě s Orionem

KDY: do 30. května

KDE: kdekoliv, pracovní listy odevzdávejte v SVČ Orion, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: zdarma



Znáte dobře dopravní značky a pravidla? Zkuste to s dětmi zábavnou formou a to pomocí hravých úkolů ze světa dopravy. Stačí si stáhnout pracovní list, který připravilo němčické volnočasové středisko Orion a to na jejich webových stránkách (svcorion.cz/aktuality). Vyplněný list můžete odevzdat až do 30. května do schránky SVČ Orion v Němčicích nad Hanou a zapojit se tak do soutěže.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Jsme tu s vámi již 100 let

KDY: do 9. července

KDE: výstavní sál v Domečku, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

Výstava Jsme tu s vámi již 100 let – Městská knihovna Lipník nad Bečvou mapuje stoletou historii a vývoj knihovnictví na Lipensku včetně dobových rekvizit. Nedílnou součástí jsou panely věnované výtvarné soutěži Knihovna mých snů. Výstava, která je realizována za dotační podpory města Lipník nad Bečvou, je k vidění do 9. července ve výstavním sále Domeček od pondělí do pátku od 10 do 12 a od 15 do 17 hodin.

Městská knihovna Lipník nad Bečvou slaví v roce 2021 už 100 let.Zdroj: archiv MěK Lipník nad Bečvou

Absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ Bedřicha Kozánka

KDY: do 27. června

KDE: ve výloze budovy na náměstí TGM č. 16, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



K výstavě využili nevšední prostor obrovských výloh, které budou nasvícené i v noci. Představí se celkem 24 absolventů prvního i druhého stupně.

Václav Cigler – Skleněné rozvrhy

KDY: do 27. června

KDE: v Galerii Synagoga, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

Sochař a pedagog Václav Cigler se narodil 21. dubna 1929 ve Vsetíně. Je zakladatelem konceptuálního vnímání skla jako výtvarného objektu ve světovém kontextu. Ve svém díle předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Zabývá se objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizacemi osvětlovadel a šperků, kresbou a texty, světelnou a sakrální architekturou. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha českých i světových galeriích. Za celoživotní dílo, pedagogickou činnost a nezpochybnitelný přínos v oblasti výtvarného umění byl oceněn v roce 2019 cenou Ministerstva kultury České republiky.

Urban Gallery Hustopeče

KDY: do konce června

KDE: Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma



Urban Gallery Hustopeče představuje nové výstavy fotografií a nabízí inspiraci pro letní výlet. Na panelech přímo u Cyklostezky Bečva nabízí přehled klíčových turisticky atraktivních míst Hustopeč nad Bečvou, zámek, kostel, barokní sochy, hrobku rodu Baillou. Na plakátovací ploše na náměstí Míru v představuje interiéry staveb napříč Českou republikou. Urban Gallery Hutopeče je dílem hustopečského spolku Prožij Česko, z.s., a potrvá dokud nezačne běžný kulturní život a s ním spojený výlep plakátů.



Urban Gallery v Hustopečích nad Bečvou.Zdroj: Petr Drozd

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Virtuální Půlmaraton Zábřeh

KDY: do 23. června

KDE: kdekoliv venku

Vzhledem k tomu, že virtuální závod se uskuteční bez podpory organizátorů a tudíž zajištění zázemí, občerstvení apod. bude vaše účast zdarma. Pro zaznamenání vašich výsledků a průběžné hodnocení bude použita sportovní aplikace STRAVA, resp. jedinou podmínkou účasti bude mít vytvořený profil na této aplikaci.

V rámci závodu bude vytvořen segment a díky tomu bude možné průběžně sledovat pořadí, resp. výsledkovou listinu. Propozice k letošnímu ročníku budou na webu našeho závodu pulmaraton-zabreh.cz a facebookovém profilu a samozřejmě na stránce klubu v aplikaci STRAVA zveřejněny nejpozději během víkendu.

Tip na výlet čtenářky Martiny Limbergové:

Tajemná příroda Rejvízu láká k návratu

KDE: Rejvíz



Rejvíz je jedno z největších rašelinišť ve Slezsku a na Moravě a také jedno z nejkrásnějších míst v Jeseníkách, přesněji ve Zlatohorské vrchovině. Zlatavé louky, les hrající všemi odstíny zelené, temné vody jezírka. To vše má jedinečné kouzlo. Kdo sem jednou zavítá, ten se vždy rád vrací.



Rejvíz patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle v Jeseníkách. Velké mechové jezírko o letošních prázdninách přitahuje davy návštěvníků. Poláků však ubylo. 19. července 2020Zdroj: Deník / Daniela Tauberová

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKÝ KRAJ

Cimbalfest v plném proudu

KDY: do neděle 23. května

KDE: M-klub, náměstí, I. nádvoří zámku Žerotínů, velký sál KZ, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Kultura se vrací zpět do Valašského Meziříčí. Pokud milujete cimbálovou hudbu, rozhodně si nenechte ujít již 14. ročník Mezinárodního festivalu cimbálu Valašské Meziříčí, který se koná vždy jednou za 2 roky - tedy jako bienále. Pořadatelé se rozhodli festival uspořádat. Akce se budou konat převážně venku - na náměstí, nádvoří a samozřejmě s ohledem na aktuální platná opatření. „Podle jednoho z hesel letošního ročníku bude v centru města probíhat Léčba hudbou z bezpečné vzdálenosti,“ naznačil další rozměr ředitel festivalu Jaroslav Kneisl. Stěžejní částí festivalu je pak soutěž ve hře na cimbál, které se letos zúčastní desítky soutěžících ve čtyřech kategoriích. Sobotní galakoncert vítězů interpretační soutěže bude streamován na kanále Youtube a Facebooku Cimbalfestrevue. Vyrazte za kulturou, už můžete. Více informací nejen o festivalu, ale také o programu najdete zde.

Zahajovací koncert ze středy 19. května:



Zdroj: Youtube

PROGRAM:

Čtvrtek 20. května

10:00 – 19:00 Interpretační soutěž (M-klub)

12:00 – 14:00 Festivalové intermezzo (náměstí)

19:00 Cimbalista Jan Mikušek & písničkář Roman Petr (Nádvoří zámku Žerotínů)

Pátek 21. května

09:00 – 18:00 Interpretační soutěž (M-klub)

13:00 – 17:00 Mladí cimbalisté „zkouší“ pódium - hrají žáci základních uměleckých škol (I. nádvoří zámku Žerotínů)

15:00 Daniel Skála: Cimbálovánky (I. nádvoří zámku Žerotínů)

19:30 Kapela Bashavel - Jazz s prvky tradiční slovenské a balkánské hudby (I. nádvoří zámku Žerotínů)

Sobota 22. května

09:00 – 11:30 Interpretační soutěž (M-klub)

15:00 Matěj Číp: S cimbálem za oceán (Schlattauerova kavárna)

19:00 Galakoncert vítězů interpretační soutěže - Koncert je streamován na Youtube a FB Cimbalfestrevue, je nahráván Českým rozhlasem Vltava (velký sál KZ)

Neděle 23. května

10:30 Dopolední matiné (náměstí)

Autorský projekt cimbalisty Michala Grombiříka, propojení lidové hudby s prvky jazzu, groove,

elektroniky a volné improvizace

Rakouská cimbalistka Franziska Fleischanderl na minulém 13. ročníku Mezinárodní festivalu Cimbálu. Archivní snímekZdroj: Deník / VLP Externista

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Narozeninový galakoncert Evy Urbanové

KDY: čtvrtek 20. května od 20 hodin

KDE: živě prostřednictvím TV Noe



Eva Urbanová oslaví své kulaté narozeniny galakoncertem v Ostravě. Národní divadlo moravskoslezské jej pořádá ve čtvrtek 20. května od 20 hodin. Orchestr opery NDM bude v Divadle Antonína Dvořáka řídit Robert Jindra, někdejší hudební ředitel souboru, s nímž pěvkyně od roku 2010 v Ostravě pracovala na několika operách i koncertech. Program je sestaven z některých oper, v nichž Eva Urbanová v Ostravě účinkovala. Koncert odvysílá živě TV Noe. „Na Ostravu se i teď moc těším, protože jsem ve zdejším divadle zažila krásný úsek svého uměleckého života. Všechny role, které jsem zde vytvořila, pro mě byly srdeční záležitostí. Jen mě mrzí, že na koncertě nebudou diváci, protože publikum v Ostravě je úžasné,“ svěřila se umělkyně.

Eva Urbanová v opeře La Wally.Zdroj: Martin Popelář

Zdeněk Burian a jeho svět

KDY: do 31. července

KDE: Muzeum Zdeňka Buriana, Štramberk

ZA KOLIK: plné vstupné 50 korun, snížené vstupné 20 korun

Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku nabízí expozici života a díla světově uznávaného malíře pravěku a dobrodružství, který část života prožil v tomto městě a jehož celoživotní inspirací se stala proslulá jeskyně Šipka. Expozice, která je celoročně přístupná, je tematicky obměňována tak, aby přinášela co možná nejkomplexnější pohled na Burianovo dílo. Výstavy originálů i reprodukcí jsou doplněny nabídkou aktuálně vydávané literatury s malířovými ilustracemi.