Koukněte na výstavu barevných i černobílých fotografií Martina Dlábka. Autor fotografuje tři roky, ale nemá prozatím vyhraněné téma. Do budoucna by se chtěl věnovat především portrétní fotografii a žánru street foto. Výstava obsahuje fotky převážně z posledního roku jeho tvorby, najdete zde snímky s různou tématikou, mimo jiné i Olomouce.

Z výstavy Martina DlábkaZdroj: Web Knihovny města Olomouce

Kabaret nahatý Shakespeare u vás doma

KDE: web Divadla Tramtarie

ZA KOLIK: od 200 korun



Pět v jednom aneb Pět nejslavnějších tragedií Williama Shakespeara v jedné divadelní komedii. Všechno, co jste chtěli vědět o Shakespearovi a báli jste se zeptat! Vychutnejte si on-line komedii Vladislava Kracíka a Jiřího Trnky nazvanou Kabaret nahatý Shakespeare, nebudete rozhodně litovat.



Divadlo Tramtarie v akciZdroj: Web Divadla Tramtarie

Romantickým areálem Nové Zámky

KDE: Mladeč



Naučná stezka Romantický areál Nové Zámky začíná v Litovli u nádraží. Na ni navazuje naučná stezka Třesín, která prochází stejnojmennou Národní přírodní rezervací, jejíž součástí jsou i proslulé Mladečské jeskyně. Celá lokalita je vhodná pro pěší tůry a procházky. V zimě jsou zde vhodné terény pro běžecké lyžování.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Alexandr Vanžura

PROSTĚJOVSKO

Cipískova cesta se zvířátky

KDY: do pátku 19. února

KDE: park v Kolářových sadech, Prostějov



Neseďte s dětmi doma a i v tomto mrazivém počasí vyrazte alespoň na chvilku ven. Uvidíte, že to prospěje nejen vašim ratolestem, ale i vám. Vydejte se na Cipískovu stezku se zvířátky, kterou tvoří celkem deset hravých úkolů rozvěšených na kmenech stromů v Kolářových sadech u hvězdárny.



A protože prostějovské Mateřské centrum Cipísek v těchto dnech slaví 22. narozeniny, můžete se zapojit také do jeho netradiční on-line oslavy a spolu s dětmi přispět také do narozeninové koláže. Posílat do ní můžete fotografie z cesty parkem se zvířátky, namalované karnevalové obrázky či fotky v originálních maskách, nebo si upečte dortík a pošlete Cipískovi ochutnat aspoň virtuálně do zpráv přes facebookovou skupinu Rodičovské inspirace nebo na e-mail: mcprostejov@centrum.cz



V pondělí 22. února pak Cipísek sfoukne všech dvadvacet svíček na dortu a vy jeho radost budete moci sdílet pomocí slibovaného videa. Tak všechno nejlepší a hlavně zdraví.



Cipískova stezka v Kolářových sadechZdroj: archiv MC Cipísek

Paterson | Moje kino LIVE

KDY: neděle 21. února od 20.30

KDE: on-line ZDE, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Potřebujete si oddechnout od všech starostí, které táhnete za sebou a které vás v následujícím týdnu budou čekat? Pak si v neděli pusťte americké drama Paterson. Pronikněte do příběhu každodenního rytmu života dvou nenápadných lidí, manželů Patersonových, v němž půvab vyprávění tvoří poezie drobných detailů. Patersonovi je kolem třiceti a vede spořádaný život po boku ženy, která ho miluje a má plnou hlavu nápadů, jak zvýšit jejich omezený rozpočet.

Paterson - Moje kino LIVEZdroj: z webu kina Metro 70

Na procházku kolem Ochozu

KDE: Ochoz u Konice



Vyrazte na parádní výlet okolo Ochozu – malé obce nedaleko Konice. U východního okraje Ochozu na kraji lesa vyvěrá minerální voda, a to Ochozská kyselka. V okolí je mírně zvlněná krajina, kde se lesy střídají s poli. V centru vesnice stojí pěkná zděná kaple, zdobená věžičkou s malým zvonem. V obci se navíc protíná žlutá turistická značka se značenou lokální cyklostezskou. Určitě tedy neprohloupíte, když se na výlet vydáte právě sem.



Ochozská kyselkaZdroj: Karel Rozehnal

Vydejte se zmrzlou Hloučelou

KDY: pátek 19. - neděle 21. února

KDE: biokoridor Hloučela (mezi Cavalem a novým parčíkem za Hypermarketem Albert)



O víkendu neseďte u počítače ani televize, ale vyrazte na chvíli zpět do reality. Vezměte celou rodinu a zajděte do oblíbeného biokoridoru Hloučela, kde si pro vás prostějovské ekoncetrum Iris připravilo od pátku do neděle hravou stezku s úkoly. Stezka je samoobslužná, tedy nejste vázáni na čas ani rychlost plnění úkolů a můžete ji začít od stájí Cavalo nebo ze strany nového parčíku poblíž Hypermrketu Albert. Je to jen na vás. Uvidíte, že tohle víkendové zpestření plné hravých úkolů a jejich plnění bude bavit nejen děti, ale i vás.

Oblíbené výletní místo v biokoridoru Hloučela, občerstvení U Abrahámka.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

PŘEROVSKO A HRANICKO

K Holandskému mlýnu

KDE: Lazníčky



Větrný mlýn holandského typu stojí asi 700 metrů severovýchodně od obce Lazníčky, vpravo od silnice do Výklek. Dostavěn byl v roce 1865. Budova mlýna byla postavena z kamene, který se lámal v nedalekém lomu u Výklek. Výška kruhových zdí dosahuje 7,5 metru. Celá, zhruba devět metrů vysoká stavba, má zřetelně kónický tvar a je pěkným cílem zimní procházky.

U Svatého Jana

KDE: Hranice



Velmi zajímavé místo se nachází na trase mezi Hranicemi a Teplicemi nad Bečvou, nedaleko zříceniny hradu Svrčov. Je to velký balvan či skála na hraně svahu hory Hůrka s nádherným výhledem jak na Hranice, tak na Lázně Teplice nad Bečvou, a nepochybně stojí za návštěvu. Na nejméně přístupném místě pak stojí barevná socha svatého Jana Nepomuckého.

Národní přírodní rezervací Hůrka: socha svatého Jana Nepomuckého.Zdroj: Deník / Liba Mátlová

Na Uhřínov za vyhlídkou

KDE: Uhřínov



Krásná vyhlídka na Moravskou bránu čeká na výletníky u Uhřínova na Hranicku. Dostanete se na ni přímo z Uhřínova po modré značce. Na nejvyšším bodě v lese nad sjezdovkami těsně před klesáním a odbočením značky doprava na úzkou lesní pěšinu, odbočíte na velkém rozcestí mimo značku doprava. Široká lesní cesta vás dovede až na vyhlídku.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Výstava Luďka Vojtěchovského je k vidění on-line

KDE: web Domu kultury Šumperk



Galerie Jiřího Jílka je stále připravena na okamžité otevření, pokud dojde k uvolnění vládních opatření. V těchto dnech je zde instalována výstava Luďka Vojtěchovského nazvaná Černobílé světy II. Na její větší část se můžete podívat z pohodlí domova na webu a facebooku Domu kultury Šumperk.

Výstava Luďka Vojtěchovského nazvaná Černobílé světy IIZdroj: Web Domu kultury v Šumperku

Kaňonem Račího potoka

KDE: Javorník



Račí údolí je označováno za perlu Rychlebských hor a to právem, neboť patří k jejich nejkrásnějším dolinám. Nachází se asi dva a půl kilometru od Javorníka, celkově je dlouhé sedm kilometrů a ve své nejatraktivnější spodní části má podobu skalnatého kaňonu hluboce vřezaného do okolní lesnaté krajiny. Tady se také nad oběma břehy potoka rozkládá přírodní rezervace o rozloze zhruba 62 hektarů.



Tančírna v Račím údolí v ziměZdroj: Jiří Štrajt

Ke kapli u Antonínka

KDE: Javorník



Půvabná kaple spolu se studánkou s dobrou pitnou vodou se tyčí ze středu svažité mýtiny. Je vzdálena jen asi jeden a půl kilometru od zámku Jánský vrch, od nějž nás k ní dovede červeně značená turistická trasa. Pramen prý tady už roku 1744 vykopali vojáci čekající na Prusy, chystající se napadnout nebohé rakousko-uherské mocnářství.

Zámek Jánský Vrch se nachází nedaleko kapleZdroj: DENÍK/Petr Krňávek

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Uměním za obnovu Bečvy a čtvrtý protestní pochod za Bečvu

KDY: sobota 20. února od 13 hodin

KDE: akce se uskuteční v Galerii Prostor a u soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy

Řeka Bečva byla od září 2020 tvrdě zkoušena. Dvacátého září minulého roku unikl do Bečvy kyanid a otrávil většinu živých organismů na čtyřiceti kilometrech délky toku od Valašského Meziříčí až po Přerov. Bečva teče skrze naše srdce, takové je motto připravovaného happeningu. I vy můžete podpořit její obnovu. Sledujte v sobotu od 13.00 živý stream aukce, uměleckých a hudebních vystoupení z Valašského Meziříčí ZDE.

Kupte v aukci umělecké dílo a svou částkou tak přispějte na obnovu života v Bečvě. Celý výtěžek bude věnován na transparentní účet BEČVA 2020, číslo 35036038/5500, ze kterého bude obnova řeky financována. Zde na odkazu se dozvíte více a po rozkliknutí účtu si můžete prohlédnout, k čemu jsou peníze využívány. Dodáváme, že práce rybářů na Bečvě je dobrovolná.

Aukce se uskuteční formou on-line streamu. Součástí budou hudební vstupy a také happening na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy v meziříčském parku Abácie. Tady bude také cíl už čtvrtého protestního pochodu za Bečvu, který je naplánovaný rovněž na sobotu 20. února.



Mrkněte na pozvánku:

Zdroj: Youtube

Chcete-li podpořit Bečvu tancem, zpěvem, divadelním vystoupením, čtením literárního díla, etc., můžete se osobně zúčastnit happeningu, který se bude konat v průběhu aukce dne 20. února 2021 na soutoku Bečvy ve Valašském Meziříčí. Vaše vystoupení je možné dodat také ve formě videa, které bude zveřejněno na facebookové události akce. Může být odvysíláno v rámci online streamu v průběhu aukce.

Uměním za obnovu BečvyZdroj: z webu KZ Valmez

Festival Chaverut – Přátelství 2021

KDY: do 7. dubna

KDE: on-line ZDE



Již 17. ročník festivalu Chaverut věnovaný Izraeli, byl letos slavnostně zahájen v Muzejním a galerijním centru v neděli 14. února. Součástí je také výstava T. G. Masaryk a Svatá země dokumentující návštěvu prvního československého prezidenta na území budoucího státu Izrael. Od 16 hodin program pokračoval přednáškou novináře Jakuba Szántó, kterou si můžete zpětně pustit ZDE.



Zdroj: Youtube

DALŠÍ PROGRAM FESTIVALU:

Čtvrtek 25. února od 17 hodin

Pavel Hošek - Význam šabatu v rabínském judaismu

Přednáška teologa Pavla Hoška. Pořádáno ve spolupráci s místní pobočkou České křesťanské akademie.



Neděle 28. února od 16 hodin

Jaroslav Achab Haidler - Symbolika znaků hebrejské abecedy

Přednáška herce, překladatele, fotografa, regionálního politika a hebraisty Jaroslava Achaba Haidlera.



Čtvrtek 4. března od 17.30 (Komunitní centrum)

Jaromír Vykoukal - Tomáš Garrigue Masaryk ve Svaté zemi – málo známá fakta

Přednáška popularizátora vojenské historie a průvodce Izraelem Jaromírem Vykoukalem. Pořádáno ve spolupráci s Adra Klubem zdraví.



Další programovou skladbu najdete zde



Pokud nebude možno některé akce festivalu uspořádat s účastí veřejnosti, bude zajištěn jejich on-line přenos. Aktuální informace o konání jednotlivých akcí získáte na webu kzvalmez.cz.