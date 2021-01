Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci

Nenechte si ujít Den otevřených dveří na UP Olomouc! Vše, co budete potřebovat je počítač, tablet či mobil a připojení na internet. Čeká vás bohatý program včetně informačních bloků o studiu, on-line setkání se studenty, také ukázky možností ubytování a pokojů i pořádná porce videí a 3D prohlídek.

Zdroj: Youtube

Talk show Volejte náčelníkovi Danu Přibáňovi

KDY: pátek 15. ledna od 20.30

KDE: web kina Metropol

ZA KOLIK: 150 korun



Filmové příhody Žlutého cirkusu na plátně jsou jedna věc, ale co zůstává ještě neobjevené, tajné a šokující? Jaké jsou Danovy zážitky na celý život a jaké historky vypráví jen kamarádům u piva? Zeptejte se náčelníka na cokoliv, protože v pátek dorazí Dan Přibáň rovnou k vám domů. V on-line talk show ho vyzpovídá moderátor a cestovatel Petr Horký, který toho na Dana jako jeho dlouholetý kamarád spoustu ví.



Připravte si otázky předem a ptejte se na on-line chatu a prodlužte si život hodinou a půl plnou zábavy. Navíc Dan i Petr svůj honorář věnují na kampaň Nejen nohy v teple, jejíž misí je lidem bez domova opatřit boty a ponožky i zimní oblečení, které jim pomůže přečkat zimu.

Tanečníci vás provedou zákulisím divadla

KDY: kdykoliv

KDE: na kanále YouTube ZDE



Také vám chybí Moravské divadlo Olomouc? Vydejte se alespoň na virtuální prohlídku jeho zákulisím. Vašimi průvodci budou členové baletní sekce a rozhodně se máte na co těšit. Zkuste podle kostýmů uhodnout názvy jednotlivých inscenací.

Zdroj: Youtube

PROSTĚJOVSKO

Třékrálové véšlap Bouzovskou vrchovinou

KDY: v termínu od 9. do 17. ledna

KDE: Bouzov, Luká, Hvozd (či kdekoliv jinde, dle libosti)



I v těchto mrazivějších dnech se dá vyrazit na parádní výlet do přírody. Stačí mít chuť, odhodlání a teplé oblečení. Víc netřeba. Zapojte se s rodinou či přáteli do Třékrálového véšlapu. Tradičním cílem bylo Javoříčko, kde se setkali turisté vydávající se ze tří hlavních startovních míst, Luké, Bouzova a Hvozdu. Letošní 8. ročník je však vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci pozměněn.



Pořadatelé akce proto vybízí všechny milovníky pěší turistiky, aby si zvolili svou vlastní trasu, kudy se chtějí vydat. Délka trasy může být libovolná. Nezapomeňte si přibalit svačinu. Součástí akce bývala také Tříkrálová sbírka, která letos taktéž nemůže být uskutečněna. Můžete na ni ale přispět on-line či dárcovskou smskou a to až do 24. ledna. Podrobnější informace získáte na webu zde



Zdroj: Jitka Vlachová

Víkendové kinotipy aneb Kino on-line z pohodlí domova



1. K2 vlastní cestou | Moje kino LIVE

KDY: sobota 16. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun



Prožijte pomocí unikátního dokumentu K2 vlastní cestou, nezdolnou vůli Kláry Kolouchové, která jako první Češka zdolala před lety Mount Everest a loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Filmový štáb v čele s renomovanou filmařkou Janou Počtovou zachytil dění expedice až do základního tábora. Film obsahuje úchvatné záběry hor i Klářiny autentické záběry ze samotného finálního výstupu. Více se dozvíte na webu prostějovského kina Metro 70.

2. Ermitáž | Moje kino LIVE

KDY: neděle 17. ledna od 20.30

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: 100 korun

Ermitáž. Nahlédněte do jednoho z největších muzeí na světě. Nechte se provést chodbami velkolepého petrohradského skvostu, s jehož historií i obrazy vás seznámí v průběhu dokumentu oscarový herec Toni Servillo. Vstupenku zakoupíte na webu kina Metra 70 a v neděli ve 20.30 si pak dopřejete v pohodlí svého domova tento vizuální umělecký zážitek. Vstupenka stojí 100 korun, ale pokud byste chtěli, můžete kinu přispět i více. Vše se dozvíte na webu kina.

Na výlet k poutní kapli Panny Marie Pomož

KDY: kdykoliv

KDE: mezi Těšicemi a Nezamyslicemi (hájek nedaleko staré silnice na Vyškov)



Poutní kaple Panny Marie mezi Těšicemi a Nezamyslicemi patří mezi řadu malých poutních míst, nacházejících se na našem území. Najdeme ji v nevelkém hájku nedaleko staré silnice spojující Kroměříž s Vyškovem. V místě, kde se kaple nachází, vyvěral pramen, který záhy mezi pastýři a zdejšími obyvateli vešel ve známost díky svým léčivým účinkům. Právě díky těmto účinkům se ze studánky stalo poutní místo.



Zdroj: Blanka Lednická

PŘEROVSKO A HRANICKO

K bílé soše na Hané

KDY: kdykoliv

KDE: Kojetín



Jednou z prvních památek, na které návštěvník hanáckého Kojetína přijíždějící od Olomouce narazí, je bílá socha připomínající takzvaný Hladový pochod nezaměstnaných v roce 1931. Socha pochází z roku 1983 a jejím autorem je akademický sochař a zdejší rodák Zdeněk Krybus. Najdeme ji v těsné blízkosti prodejny Albert a před domem č.p. 74, který se řadí k Tržnímu náměstí.

Zdroj: Marek Cabák

Po stopách vodního mlýna

KDY: kdykoliv

KDE: Tovačov



Tovačov se mimo jiné může pochlubit také cennou technickou památkou – budovou vodního mlýna. Nachází se na samém jeho okraji, na Cimburkově ulici naproti autobusovému nádraží. Stojí na malém ostrůvku, který obtékají ramena mlýnského náhonu a přes ně jsou položeny menší objekty, skrývající ve svých interiérech technologická zařízení mlýna.

Stezka pohybu a zdraví v Tučíně

KDY: kdykoliv

KDE: Tučín



Stezka pohybu a zdraví v Tučíně je určena k odpočinku, pohybu a relaxaci pro všechny věkové kategorie. Jsou zde nejrůznější outdoorové prvky a discgolfové hřiště. Outdoorové prvky mohou vyzkoušet děti od 14 let, na discgolf může vyrazit celá rodina. Discgolf je v dnešní době stále populárnější hra, není náročný a zabaví malé i velké.

Zdroj: Deník / Jan Nuc

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Za sochou Krista i malebným kostelíkem

KDE: nedaleko Vysokých Žibřidovic



Vydejte se z Vysokých Žibřidovic (to jsou ty směrem na Staré Město) na Vysokou. Na hřebeni mezi pastvinami a lesy uvidíte tříapůlmetrový monument - Kristus na hoře Olivetské. Sochu s takovým námětem byste nenašli široko daleko. Roku 1780 ji nechal zhotovit Carl Schubert z Vysoké (tehdy Neudorf - Nová Ves), děd světoznámého hudebního skladatele Franze Schuberta. Socha opravdu stojí na hoře Olivetské (blízká kóta 690 m.n.m.). Český název lokality - Olejná - je chybnou interpretací původního německého názvu Ölberg. Při příznivém počasí je odtud krásný výhled na celý hřeben Jeseníků. Turistů je v tomto místě pomálu, na rodinný výlet ideální procházka. Monumentalitou překvapí i kostel svatého Linharta ve Vysokých Žibřidovicích, i když je k vidění jen zvenčí. (pek)



Zdroj: Petr Krňávek

Výstava věnovaná extrémním jevům na Jesenicku

KDY: do 21. března

KDE: web Vlastivědného muzea v Šumperku



Ani v době přísných karanténních opatření v muzeu nezahálí a připravují pro návštěvníky zajímavé výstavy. Podívejte se na on-line lákavou výstavu věnovanou extrémním projevům počasí, které byly zaznamenány v oblasti Jesenicka a Šumperska mezi lety 1979-2017.

Řadí se mezi ně bouřky, nárazový vítr, velmi nízké či naopak vysoké teploty a další nezvyklé jevy. Představena bude také řada přístrojů, které pomáhají či dříve pomáhaly meteorologům při jejich práci. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka, které při její přípravě spojilo své síly s Českým hydrometeorologickým ústavem.

Deskový betlém v historickém centru

KDY: do úterý 2. února

KDE: Zábřeh



Před zábřežským zámkem bude až do Hromnic vystaven deskový malovaný betlém. Jeho autorem je místní výtvarník a hudebník Tomáš Velzel. Betlém čerpá z moravské a české tradice malovaných betlémů, charakteristický je netradičním pojetím betlémských postav. Malý Ježíšek totiž neleží v jeslích a všechny postavy jsou obráceny čelem k návštěvníkům. Pozadí betléma tvoří zábřežské dominanty – kostel sv. Bartoloměje, dům Pod Podloubím, zámek, budova staré radnice a kostel sv. Barbory.



Zdroj: Marek Cabák, z webu turistika.cz

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko - díl druhý

KDY: kdykoliv

KDE: on-line zde

Lednové pošmourné počasí vás neláká k procházkách v přírodě? Nevadí. Minulý týden jsme vám blížeji představili tři virtuální výstavy Muzea regionu Valašsko. Nyní představíme další dvě zase z jiného soudku. Pokud se vám ani tak netrefíme do noty, "probrouzdejte" si web muzea sami.

Milovníci piva, ale i historie hospod a hospůdek si přijdou na své po rozkliknutí podrobně zpracované virtuální výstavy Hospodo, nalévej! Ta se věnuje legendárním podnikům ve Valašském Meziříčí a Krásně nad Bečvou. "V samotném Meziříčí a Krásně můžeme stopy hostinské činnosti sledovat až do 16. století, kdy panství držel Jan z Pernštejna. Ten určil 60 měšťanů meziříčských a 38 krásenských, kteří měli právo várečné a šenkovní. Jan z Pernštejna prodal panství v roce 1548 Žerotínům. A hned syn prvního majitele, Bernard, si to u poddaných pěkně rozházel," popisuje historička muzea, Ivana Spitzer Ostřanská.

Malým i velkým botanikům, co doma lisují nasbírané rostliny do svých herbářů, jistě udělá radost výstava nazvaná přáznačně: Herbář Františka Gogely, která představuje herbář katolického kněze a rodáka z Podhradní Lhoty, Františka Gogela. A jak je z výstavy již patrné nevěnoval se jen duchovní činnosti, ale podnikal průzkumy v oblasti botaniky, která mu učarovala. "Je autorem mnoha floristických pojednání a studií. Při svých studiích se zaměřoval na oblasti Frýdecko-Místecka, Novojičínska a Valašskomeziříčska. Věnoval se také málo prozkoumaným oblastem nejvyšších vrcholů Beskyd jako Radhošť, Lysá hora a Smrk. Nejvíce prací věnoval květeně Hostýnských vrchů. Ze sběrů v této oblasti sestavil František Gogela tzv. Valašský herbář, který daroval Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí," jak se uvádí v průvodním textu virtuální výstavy.

Zdroj: archiv Muzea regionu Valašsko

Stopujte Kurta Gebauera a pomozte jeho dívce najít lásku

KDY: kdykoliv

KDE: Opava



K osmdesátinám předního českého sochaře Kurta Gebauera, rodáka z Hradce nad Moravicí, připravila Opavská kulturní organizace (OKO) celoroční projekt s názvem Kurt Gebauer na cestě Opavou. Zájemci se už teď mohou vydat Opavou za poznáním jeho díla s QR pátrací hrou. Hra je určená především dětem, ale zapojit se mohou i dospělí. Postup je vyvěšen na zdi Domu umění v Opavě a zájemci se mohou díky QR kódům, umístěným na panelech v Opavě, dozvědět další informace. Pro ty, kteří neovládají chytré telefony, bude připraven místo QR kódů tištěný průvodce volně k vyzvednutí na recepcích Obecního domu a Domu Umění. Hru odstartovala socha Utíkající dívky před Domem umění, které zájemci pomáhají najít lásku. Indicie je vedou k dalším profilovým dílům Kurta Gebauera v Opavě a okolí. Hra má pět zastavení a ke každému z nich je připraveno video s indiciemi.

Austrálie: on-line beseda s Markem Balickim

KDY: čtvrtek 14. ledna 2021 od 18 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma

Marek Balicki, záchranář na cestách, část roku 2019 a 2020 strávil v Austrálii, pomáhal po požárech a následně vyměnil kolo za městský skútr, se kterým projel Austrálii včetně slavné 1 100 kilometrů dlouhé Great Central Road v samotném srdci Aboridžinského území. Přednáška bude dostupná prostřednictvím YouTube kanálu.

Zdroj: Youtube

Vzpomínka na Jana Palacha

KDY: sobota 16. ledna

KDE: Nový Jičín



Jan Palach je symbolem toho, že proti totalitě a nedemokratickým režimům je třeba bojovat, že svoboda není samozřejmostí. Památku Jana Palacha můžete v sobotu 16. ledna uctít během celého dne před novojičínskou radnicí, zapálit svíčku, donést květiny a tiše zavzpomínat. Dodržujte prosím hygienická nařízení a myslete na ostatní.