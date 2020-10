***Vzhledem k neustále se vyvíjející situaci a vládním opatřením týkajících se pandemie, je možné, že některé z avizovaných akcí mohou být zrušeny. Pro aktuální informace o možném zrušení jednotlivých událostí proto prosím sledujte internetové stránky či Facebook s aktuálními informacemi od pořadatelů akcí, a také web Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/***

Be2Can – Přehlídka festivalového filmu z Berlína, Benátek a Cannes

KDY: pátek od 9. října od 17.30

KDE: kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 80 – 130 korun



Pokud nemáte rádi mainstreamové, mnohdy i prvoplánové filmy, pak si rozhodně nenechte ujít Přehlídku festivalového filmu z Berlína, Benátek a Cannes, Be2Can, které bude patřit celý páteční večer v prostějovském kině Metro 70. Od pátečních 17.30 se divákům a filmovým fajnšmekrům představí tři nejzásadnější snímky, které vynikly na festivalech v Berlíně, Benátkách a v Cannes. Jako první se na filmovém plátně objeví snímek Pravda japonského režiséra Hirokazu Kore'eda. Kinematografické otěže převezme od 20 hodin Vinterbergerovo dánské drama, Chlast. Přehlídku zakončí francouzský film režiséra Gaspara Noéa, Lux Æterna plného stroboskopických efektů.

Zdroj: promo filmu

Den stromů v Kolářových sadech

KDY: sobota 10. října od 9 hodin

KDE: Kolářovy sady, start v březové aleji za budovou MŠ, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



Nevíte, kam v Prostějově vyrazit o víkendu s dětmi? V Kolářových sadech pro vás bude připravena od sobotní 9. hodiny samoobslužná přírodovědná stezka zaměřená na stromy a keře rostoucí nejen v parku, ale i ve městě a jeho okolí.

Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

Orion Bow Cup aneb Lukostřelecké závody

KDY: sobota 10. října od 9 hodin

KDE: Hřiště, Víceměřice (Svodnice)

ZA KOLIK: startovné 150 korun, pro členy LK Orion za 100 korun



Využijte jedinečnou možnost vyzkoušet si lukostřelbu a mířit na 3D zvířecí terče. Pokud luk nevlastníte, nevadí, organizátoři vám jej na místě zapůjčí. Akce pro celou rodinu, určeno všem generacím. Je však nutné se dopředu přihlásit na www.svcorion.cz. Nezapomeňte si s sebou vzít vhodné oblečení do terénu.

Zdroj: Trubačík Vojtěch

Hanácká výstava drobného zvířectva

KDY: víkend 10. – 11. října (sobota od 13.00 do 17.00; neděle od 8.00 do 15.00)

KDE: Plumlovská 50, Prostějov

ZA KOLIK: neuvedeno



Drobná zvířata, papoušci, králíci, slepice i kohouti a mnoho dalšího bude k vidění o víkendu v areálu OO ČSCH v Prostějově. Pro děti budou navíc v průběhu akce připraveny soutěže.

Zdroj: Deník / Iveta Macík Šimková

Do kina na nového Pinocchia

KDY: sobota 10. října od 15 hodin

KDE: kino Metro 70, Prostějov

ZA KOLIK: 130 korun



Kdo by neznal příběh o panáčku vyřezaném ze dřeva, o statečném Pinocchiovi. Vychutnejte si spolu s dětmi v sobotním odpoledni jedinečný filmový počin režiséra Mattea Garroneho. Ponořte se do příběhu řezbáře Geppetta, jenž vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna.

Zdroj: Bohemia MP

Výstava obrazů Jaroslava France – Krajina i příběh

KDY: do 6. prosince (úterý až neděle 9.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00)

KDE: hlavní budova Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

ZA KOLIK: 50, snížené 30 korun, děti do 6 let zdarma



Přijměte pozvání na novou výstavu obrazů osobitého malíře Jaroslava France, kterou k výročí 30 let od jeho úmrtí připravilo ve své hlavní budově Muzeum a galerie v Prostějově. Zavítejte na soubornou výstavu děl z umělcovy pozůstalosti. Připomeňte si Francovy akvarely hanácké krajiny, krajiny s rybníky a poli či atmosféru před bouří zachycenou mistrně na plátnech.

Zdroj: Muzeum a galerie v Prostějově

Nová výstava: Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana

KDY: do neděle 6. prosince (út – ne 9.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00)

KDE: hlavní budova Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2

ZA KOLIK: dle ceníku Muzea a galerie v Prostějově



Vydejte se na dobrodružnou výpravu do pravěku. Výstava představuje průřez dílem pěti současných autorů, kteří se věnují rekonstrukcím dávných světů, zvířat a rostlin – Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského, Petra Modlitby, Jiřího Svobody a Jiřího Teichmanna. Nechte se vtáhnout pomocí 3D modelů a obrazů do světa živočichů, kteří obývali naši zemi před miliony lety. Projděte se karbonskými pralesy a močály, prvohorními moři a užijte si malby dinosaurů.

Zdroj: Muzeum a galerie v Prostějově

Výstava ve Špalíčku přiblíží osobnost Masaryka

KDY: do neděle 29. listopadu, (út – ne 9.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00)

KDE: galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

ZA KOLIK: plné 40, snížené 20 korun



Zavítejte na unikátní výstavu prostějovského muzea a galerie, která mapuje vztah Tomáš Garrigue Masaryka k židovské komunitě a připomíná rovněž také zásluhy jeho syna, Jana Masaryka na vzniku státu Izrael. Na patnácti informačních panelech se seznámíte například s cestou prvního československého prezidenta na území Izraele roku 1927, ale i jeho vztah k židovství a mnoho dalšího.

Zdroj: Muzeum a galerie v Prostějově

Barokní synagogy v českých zemích - výstava prodloužena

KDY: do neděle 29. listopadu, denně od 9.30 až 12.00 a 13.00 až 18.00, kromě pondělků

KDE: galerie Špalíček, Uprkova č. 18, Prostějov

ZA KOLIK: plné 40, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma



Zveme vás na výstavu, která představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy vybudované v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století. Výstava je dopracována o panely s prostějovskými synagogami a modlitebnami, budete se tak moci seznámit s jejich architekturou, osudem i současným vzhledem.

Zdroj: MaGPV