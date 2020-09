Výroba ptačích budek

Zavítejte na další z tvořivých dílen prostějovského Ekocentra Iris. Tentokrát budete vyrábět dřevěné ptačí budky do zahrady nebo na Hloučelu. Hotové budky pak dozdobíte a dokrášlíte barvou a budou následně vyvěšeny v biokoridoru Hloučela. Tak dorazte.

Zdroj: Iveta Macík Šimková

Den charity

KDY: pátek 25. září od 9.15

KDE: zahrada Domova Daliborka a ředitelství Charity Prostějov, Daliborka 10, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



V pátečním dni zavítejte na Den charity, kterou v zahradě Domova Daliborka po celý den pořádá Charita Prostějov. Dozvíte se nejen o práci charity (sociální bydlení, chráněné bydlení, pečovatelská a zdravotní služba), ale také si budete moci prohlédnout výrobky klientů a užít si netradiční módní přehlídku. Pro děti bude připraven skákací hrad i cukrová vata. Nebojte se a dorazte sami nebo s celou rodinou.

Sokolnické slavnosti na Plumlově

KDY: sobota 26. – pondělí 28. září (od 9.30 do 17.30)

KDE: zámek, Plumlov

ZA KOLIK: plné celodenní vstupné 140, snížené 120 korun, děti od 4 do 14 let za 70 korun



Kejklíři, fakír, šermíři, ale především sokolníci zaplní během tří dnů areál zámku Plumlov. Ideální akce prodlouženého víkendu pro rodiny s dětmi. Těšit se můžete tradičně na ukázky sokolnického výcviku a příletu dravých ptáků. Milovníci šermu si přijdou na své při vystoupeních šermířské divadelní společnosti Fuente Ovechuna. Nebudou chybět ani kostýmované prohlídky Vysokého zámku a hrnčířská řemeslná dílna. Kovářské řemeslo představí malým i velkým mistr Jakub. Více informací o aktuálním stavu a programu na telefonním čísle: 725 577 726.

Zdroj: DENÍK/Hana Masaříková

Prohlídka sladovny Castello

KDY: sobota 26. září od 14 hodin

KDE: Sladovna Castello, Blahoslavova 13, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



Krásná, historická budova sladovny Castello v Blahoslavově ulici v sobotu otevře své brány veřejnosti. Během komentované prohlídky se dozvíte mnoho zajímavých historických poznatků, nejen o sladovně, ale i o jejich zakladatelích, bratrech Winterových. Kapacita prohlídky je téměř naplněna. Proto neváhejte a rezervujte si své místo u paní Jany Gáborové na telefonním čísle: 603 555 904 nebo přes e-mail: jana.gaborova@prostejov.eu.

Koncert Asheny v Čechách pod Kosířem

KDY: sobota 26. září od 18 hodin

KDE: Velký sál zámku, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Zpříjemněte si sobotní podvečer koncertem oblíbené prostějovské písničkářky Asheny a Jakuba Kohna. Kapacita Velkého sálu je omezena, proto pořadatelé doporučují místo si zarezervovat na tel. čísle: 773 784 110 nebo přes e-mail rezervacecpk@seznam.cz. Roušky pochopitelně s sebou.

Zdroj: z webu zámku Čechy pod Kosířem

34. Pochod okolo Přemyslovic

KDY: pondělí 28. září od 8 hodin

KDE: start u sokolovny, Přemyslovice

ZA KOLIK: startovné 20 korun



Milujete přírodu a rádi vyrážíte po okolí Prostějovska? Pak se s rodinou nebo partnerem či partnerkou vydejte na tradiční, v pořadí již 35. ročník Pochodu okolo Přemyslovic. Start mezi 8. až 10. hodinou od místní sokolovny. Vybírat můžete z tras 8, 14 a 20 kilometrů či cyklotrasy na 35 kilometrů. Nebude chybět ani příjemné posezení a občerstvení.

Hodový víkend ve Vrchoslavicích

KDY: sobota 26. - neděle 27. září (sobota od 7.00, neděle od 10.30)

KDE: sobota: náves před místním kostelem, farská zahrada; neděle: kostel sv. Michala, sokolovna, fotbalové hřiště, Vrchoslavice

ZA KOLIK: vstup volný



Hodový víkend ve Vrchoslavicích slibuje pořádně nabitý program. V sobotu se těšte od brzkého rána na soutěž Hodový guláš, jeho degustaci a prodej. Od 14 hodin se přesunete na farskou zahradu, kde bude připraveno zábavné odpoledne pro celou rodinu. V neděli zavítejte na tradiční Mši svatou od 10.30 hodin do místního kostela sv. Michala, při níž proběhne i žehnání úrody. V sokolovně pak program bude pokračovat soutěží o Hodové jablko. Sportovně založení si přijdou na své ve 13:30 na místním fotbalovém hřišti, kde se utkají Hasiči se Šmatlatýmem. Nedělní den pak můžete zakončit v Hospůdce pod lipou.

Zdroj: Deník / Adéla Palíšková

Hudební slavnost na zámku v Dobromilicích

KDY: neděle 27. září od 15 hodin

KDE: zámek, Dobromilice

ZA KOLIK: vstup volný



Milovníkům nejen vážné hudby srdce zaplesá v nedělním odpoledni. Na zámku v Dobromilicích se totiž bude konat tradiční hudební slavnost. Ponořte se do tónů hudby, které pohladí i povzbudí nejen znavenou mysl. Vystoupí Jan a Šárka Královi (klavír) a Táňa Soto-Janošová, Tomáš Jeřábek (zpěv) a další.

13. Konická drakiáda

KDY: pondělí 28. září od 14 hodin

KDE: Březský vrch, Konice

ZA KOLIK: vstup volný



Podzim je konečně tu a s ním přivanul silný vítr, který je ideální pro pouštění draků nejrůznějších barev a tvarů. Neváhejte a dorazte spolu se svými dětmi na Březský vrch. Teplý čaj na akci bude zajištěn. Nezapomeňte si vzít špekáčky. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Zdroj: Deník/archiv

Den pro přírodu v sadu na Kosíři

KDY: neděle 27. září od 9 hodin

KDE: ovocný sad Oulehle, Velký Kosíř, Čelechovice na Hané

ZA KOLIK: vstup volný



Pomozte udělat něco dobrého pro přírodu. Přijďte v neděli pohrabat seno, zkontrolovat výsadbu stromků (kůly, úvazy), budete se moct zapojit i do čištění ptačích budek a vyvěsíte i několik nových. Sraz všech, kdo chtějí pomoci, v sadu Oulehle (u 2. zastavení naučné stezky). Vhodný vlak jede z Prostějova do Čelechovic nebo do Kaple v 8.02 hodin - (nastupujte do posledního vagónu!). Pokud si nejste jisti, kde se sad nachází, volejte ráno z nádraží na telefon: 603 730 594. Pro všechny pomocníky, kteří se zapojí, bude připraveno občerstvení a opékání na ohýnku. Dostanete také materiály o Velkém Kosíři. Konec akce (dle počasí) mezi 13. a 15. hodinou.

Barokní synagogy v českých zemích - výstava

KDY: do neděle 27. září, denně od 9.30 až 12.00 a 13.00 až 18.00, kromě pondělků

KDE: galerie Špalíček, Uprkova č. 18, Prostějov

ZA KOLIK: plné 40, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma



Zveme vás na výstavu, která představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy vybudované v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století. Výstava je dopracována o panely s prostějovskými synagogami a modlitebnami, budete se tak moci seznámit s jejich architekturou, osudem i současným vzhledem.

Zdroj: MaGPV