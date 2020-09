Rockové loučení s létem

Nenechte si ujít rockový dvojkoncert populárních prostějovských kapel. Závěrečná venkovní hudební zábava letošního léta rozezvučí úderem 17. hodiny zahradní restauraci U Rockyho. Na scéně se budou střídat rockové skupiny Respekt a Kokeno. Vstupenky v hodnotě symbolické padesátikoruny budou slosovatelné a na šťastné výherce čekají zajímavé ceny.

Rodinný den na Zlaté farmě

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Zlatá farma, Štětovice

ZA KOLIK: vstup zdarma



Udělejte si na sebe a svou rodinu konečně čas, zahoďte stresy z práce a vyrazte v sobotu na rodinný den na Zlatou farmu do Štetovic. Na své si přijdou malí i velcí. Děti potěší dva skákací hrady, koníci nebo výroba strašáků. Dospělé zase jarmark s regionálními a hand made produkty, prohlídka Štětovického skanzenu i vystoupení hanáckého folklorního souboru písní a tanců KLAS. Nebudou chybět ani pochoutky jako pečená selata, dobroty z grilu, zlatý mok, domácí vdolky i zmrzlina.

Dobývání Plumlova je opět tady

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: areál zámku, Plumlov

ZA KOLIK: plné vstupné 80, rodinné 190 korun, děti do 5 let zdarma



Historie a vojenské bitvy jsou váš koníček? Pak si datum 19. září poznačte do diáře. Od sobotního dopoledne totiž v areálu zámku Plumlov budou probíhat ukázky historických bitev světového i místního významu. Nebudou chybět také statické ukázky armád účastnících se bitev I. a II. světové války. Organizátoři nezapomněli ani na děti s oblíbenými projížďkami na koních. Podrobný program s časy najdete na webu plumlov-zamek.cz.

Němčická sportovní výzva

KDY: sobota 19. září od 15 hodin

KDE: start z náměstí, Němčice nad Hanou

ZA KOLIK: startovné 60 korun, platí se na místě



Neseďte v sobotu doma a pojďte si zaběhat. Čeká na vás čtyřkilometrová trasa a sedm outdoorových překážek. Startuje se v 15.35 z němčického náměstí, kde je od 15 hodin vedena prezence běžců.

Ukliďme Hloučelu

KDY: sobota 19. září od 8.45

KDE: sraz v 8.45 v Olomoucké ul. u penzionu Stella, v 9.00 u občerstvení U Abrahámka

ZA KOLIK: vstup volný



Štvou vás odpadky při procházce biokoridorem? Pak udělejte dobrou věc a dorazte na akci Ukliďme Česko – Ukliďme Hloučelu. Dobrý pocit a uklizená Hloučela je nadevše. Pytle i rukavice jsou zajištěny.

Koncert kapely Olympic

KDY: sobota 19. září od 14 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček, Mostkovice

ZA KOLIK: v předprodeji 390, na místě 450 korun



Legendární kapela Olympic konečně zavítá na mostkovickou pláž U Vrbiček. Jako předkapela vystoupí Penzistor. Vstupenky seženete v předprodeji v síti ticketportal za 390, na místě pak za 450 korun. V případě nepřízně počasí se koncert přesouvá do KaS centra v Prostějově.

Dny Olomouckého kraje v Prostějově

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Kolářovy sady, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



Užijte si zábavnou akci pro rodiny s dětmi v Kolářových sadech. Po celý den bude pro děti i jejich rodiče připraven bohatý program v podobě dílniček, koncertů, virtuální reality a další. Na akci vystoupí Pavel Novák se svým hudebně vzdělávacím programem. Nebudou chybět ani ukázky IZS Olomouckého kraje. Na pódiu se dále budou střídat místní umělecké školy, zájmové kroužky, mladé talentované kapely. Vystoupí také slovenský zpěvák Peter Aristone. Na akci nebude chybět ani fotokoutek a vynikající občerstvení. Vše zakončí promítání letního kina (pouze za příznivého počasí).

Dětský překážkový závod na Hloučeli

KDY: sobota 19. září od 10 hodin

KDE: start od Brokové střelnice Na Hloučeli OMS, Prostějov

ZA KOLIK: startovné 100 korun – platí se na místě, členové spolku Over Obstacles zdarma



Máte doma akční děti, co milují běh? Přihlaste je do běžeckého překážkového závodu, který povede lesoparkem Hloučela. Vhodné pro děti od 5 do 14 let. Trasa závodu: okolí brokové střelnice - kynologického cvičiště - občerstvení U Abrahámka (směrem za ul. Za Kosteleckou). Na trati bude rozmístěno několik překážek, které budou děti muset překonat. Registrace na závod pouze přes rezervační formulář na FB stránce Over Obstacles. Zúčastnit se mohou pouze děti, které budou předem registrované!

Svatováclavský běh

KDY: sobota 19. září od 9 hodin – registrace, (start v 9.30)

KDE: park u fotbalového hřiště, Nezamyslice

ZA KOLIK: startovné dospělí 50 korun, děti 20 korun



Rozhýbejte svaly a kosti, neseďte u tabletů a mobilů a pojďte udělat něco zdravého pro sebe. Přijďte na první ročník sportovní akce pro běžce každého věku v době před hodovými oslavami. Proběhněte se na čerstvém vzduchu kolem říčky Hané a po blízkých cyklostezkách. Připravena je trať dlouhá 3,8 km, ale i kratší tratě pro děti a mládež.

Rozloučení s létem ve Vojtěchově

KDY: sobota 19. září od 18 hodin

KDE: místní hřiště, Vojtěchov

ZA KOLIK: vstup volný



Podzim pomalu ale jistě klepe na dveře, i když babí léto letos předvádí opravdové divy. Dorazte spolu s dětmi do Vojtěchova a rozlučte se s létem. Opečete si špekáčky u ohýnku a pro odvážné děti je navíc připravena stezka odvahy s pokladem. Na stezku se vychází za setmění, proto si s sebou vezměte baterky, čelovky a svítilny.

Barokní synagogy v českých zemích - výstava

KDY: do neděle 27. září, denně od 9.30 až 12.00 a 13.00 až 18.00, kromě pondělků

KDE: galerie Špalíček, Uprkova č. 18, Prostějov

ZA KOLIK: plné 40, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma



Zveme vás na výstavu, která představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy vybudované v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století. Výstava je dopracována o panely s prostějovskými synagogami a modlitebnami, budete se tak moci seznámit s jejich architekturou, osudem i současným vzhledem.

