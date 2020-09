Michal David rozpálí Mostkovice

KDY: pátek 4. září od 20 hodin

KDE: letní kino, Mostkovice

ZA KOLIK: 590 korun

Milujete hity Michala Davida? Pak si nenechte v pátečním večeru ujít jeho koncert s podtitulem „Zas bude OK“. Populární zpěvák vystoupí v mostkovickém letním kině spolu s kapelou Kvatro. Těšte se na nezapomenutelnou show, při níž zazní úspěšné hity i písně z archivu. Vstupenky za 590 korun zakoupíte v síti Ticketportal.

Mistrovství UNITOP České republiky v boxu

KDY: pátek 4. září od 9.30 hodin

KDE: Národní sportovní centrum, Za Velodromem 7, Prostějov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Máte rádi box? Pak přijďte v pátečním dopoledni podpořit policisty na policejní mistrovství ČR v boxu. Turnaje, který se koná pod hlavičkou Unie tělovýchovných organizací policie, svazu policistů a hasičů, z.s. (UNITOP ČR), se zúčastní policisté a občanští zaměstnanci Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR. Akce bude mít také charitativní přesah v podobě dobročinné sbírky, jejíž výtěžek poputuje Nadaci policistů a hasičů.

Putování ke kamennému hrádku

KDY: sobota 5. září od 7.55

KDE: okolí obce Lipová (Lipová u Prostějova, hrádek Špacírštejn)

ZA KOLIK: vstup volný



Ještě jste neslyšeli o hrádku Špacírštejnu? Pak je čas vzít děti na výpravu plnou dobrodružství. Spolu s ekocentrem Iris se vydejte na krátkou vycházku okolím Lipové, kterou zakončíte návštěvou kamenného hrádku Špacírštejn. V okolí tohoto unikátního díla vystavěného místním nadšencem budou děti pátrat po ukrytém dávném pokladu, při jehož hledání jim pomohou zakleté pohádkové postavy. Ráno odjezd autobusem z Prostějova do Lipové v 7.55 ze stanoviště číslo 10. Délka trasy okolo pěti kilometrů.





22. Smržická šlapka a vandr

KDY: sobota 5. září (start od 7 do 10 hodin)

KDE: start ze sportovního areálu, Smržice

ZA KOLIK: startovné nad 1 metr 30 korun, pod 1 metr 10 korun



Klub českých turistů pořádá tradiční Smržické vandr a šlapku. Start mezi 7. až 10. hodinou ze smržického sportovního areálu. Připravena bude kombinace pěších tras Smržického vandru a cyklotras Smržické šlapky. Podrobné informace o trasách naleznete na Facebooku KČT Smržice.

Hanácké pivní slavnosti

KDY: sobota 5. září od 12 hodin, oficiální zahájení a hudební program pak od 17 hodin

KDE: vedle OC Albert, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 180 korun



Největší pivní svátek na Prostějovsku je konečně tady. Můžete vybírat ze třiceti druhů piv, ale také ze skvělých burgerů. Bude to jízda, kterou hudebně okoření kapela z Valašského Meziříčí, Mňága a Žďorp, zahraje i Komunál, Pavel Callta a další. Slavnostní zahájení v 17 hodin.

Mánesovy obrazy v hudbě

KDY: sobota 5. září od 18 hodin

KDE: Velký sál zámku, Čechy pod Kosířem

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Ke 200. výročí narození význačného českého malíře, ilustrátora a grafika, Josefa Mánesa se v září pořádá mnoho připomínkových akcí. Pokud Vás zajímá, jak se dají ztvárnit obrazy Josefa Mánesa hudbou, přijďte na jedinečný koncert. Na klavír zahraje Vendula Urbanová, která dlouhodobě působí ve Francii. Svým zpěvem nás pak okouzlí Lucie Laubová spolupracující s mnoha hudebními tělesy po celé ČR. Vzhledem k omezené kapacitě sálu, je doporučena rezervace míst na telefonním čísle: 773 784 110 nebo na: rezervacecpk@seznam.cz.

Za vílou Pilávkou

KDY: sobota 5. září (start od 6.30 do 9 hodin)

KDE: start od restaurace Na Bytovkách, Konice

ZA KOLIK: startovné 30, děti do 15 let 15 korun



Osmý ročník oblíbeného turistického pochodu a cykloturistické jízdy přinese opět spoustu zážitků. Vyrazte sami, s přáteli či rodinou a zvolte si délku trasy, buď na kole či pěšky anebo obojí, tak, aby vám plně vyhovovala. Pěší trasy jsou v délce 7, 14 nebo 22 kilometrů. Cyklotrasy pak 20, 40 nebo 60 kilometrů. Přesný rozpis naleznete Facebooku Turistické informačního centra Konice nebo na telefonu 723 769 142.

4. Labutický „Oktoberfest“

KDY: sobota 5. září od 13 hodin

KDE: hasičárna, Labutice

ZA KOLIK: vstup volný



Milujete pivo, pak vyrazte na již tradiční Labutický Oktoberfest, který pořádají místní dobrovolní hasiči. Těšit se můžete nejen na hořký zlatý mok, ale také na dobroty z udírny i makrely. Pro děti nebude chybět atrakce v podobě skákacího hradu.

Strašidelná stezka čeká v Dřevnovicích

KDY: sobota 5. září od 18 hodin

KDE: areál Zdraví, Dřevnovice

ZA KOLIK: vstup volný



Začala škola a podzim klepe na dveře. Přijďte si užít sobotní podvečer a trochu se bát. Užijte si strašidelnou stezku v Dřevnovicích. Od 18 hodin se těšte na prázdninovou show Deni a Teri. Na stezku pak vyrazíte společně po setmění. Mimo jiné na vás čeká i malování na obličej, cukrová vata a závěrečný ohňostroj.

Krytem vojenské civilní ochrany

KDY: neděle 6. září od 10 hodin

KDE: sraz u hřiště školy na Husově náměstí, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



První zářijový víkend se ponese ve znamení otevřených bran památek v rámci tradiční akce Dny evropského dědictví. Projděte se prostějovským podzemním krytem na Husově náměstí, který dnes slouží jako záložní prostor pro civilní obyvatelstvo. O dobrodružství nebude nouze.

Barokní synagogy v českých zemích - výstava

KDY: do neděle 27. září, denně od 9.30 až 12.00 a 13.00 až 18.00, kromě pondělků

KDE: galerie Špalíček, Uprkova č. 18, Prostějov

ZA KOLIK: plné 40, snížené 20 korun, děti do 6 let zdarma



Zveme vás na výstavu, která představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy vybudované v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století. Výstava je dopracována o panely s prostějovskými synagogami a modlitebnami, budete se tak moci seznámit s jejich architekturou, osudem i současným vzhledem.

