Týden plný komedie na zámku Plumlov

Vychutnejte si ztracenou a znovu nalezenou komedii Ženy a sluhové španělského dramatika Zlatého věku – Lope de Vegy. Prožijte na plumlovském zámku s hlavními hrdiny jejich milostné propletence. V hlavních rolích zazáří Veronika Žilková, Karel Heřmánek ml., Anna Stropnická a další. Inscenace se hraje vždy od 17 hodin.

Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Lesní vycházkou do Běleckého mlýna

KDY: pátek 14. srpna od 8.35

KDE: Ptení/ Bělecký Mlýn

ZA KOLIK: 40 korun/osoba



Vydejte se spolu s Ekocentrem Iris na další z vycházek určeným rodinám s dětmi. Tentokrát trasa povede ze Ptení na Bělecký mlýn. Cestou se dozvíte, kde všude mohou různí živočichové lesa mít své úkryty. Ráno společný odjezd z Prostějova autobusem do Ptení v 8.35 (stanoviště č. 6). Návrat vlakem ze zastávky Zdětín, příjezd do Prostějova do 13.30. Délka trasy je okolo pěti kilometrů. Trasa je vhodná pro sportovní kočárky.

Zdroj: Richard Benýšek

Dětský den ve Štarnově

KDY: sobota 15. srpna od 14 hodin

KDE: místní sportovní areál, Štarnov

ZA KOLIK: 60 korun, děti zdarma



Zábavné sobotní odpoledne plné soutěží a kreativního tvoření nejen pro děti, chystají štarnovští dobrovolní hasiči. Hlavními dětskými atrakcemi budou pirátská nafukovací loď a také výroba náramků z polodrahokamů. Akce začíná ve 14 hodin v místním sportovním areálu. Od 18 hodin zahraje kapela Rose Band.

Zdroj: šín

VI. Guláš Rock Fest

KDY: sobota 15. srpna od 15 hodin

KDE: pláž U Vrbiček, Plumlovská přehrada, Plumlov

ZA KOLIK: v předprodeji 120, na místě za 150 korun



Milovníkům vymazlených gulášů srdce zaplesá. U Plumlovské přehrady se koná tradiční v pořadí již 6. ročník tohoto festivalu. Ten navíc hudebně okoření kapely Majestico Muzikus, Gabriela V. G., Revox a další skvělí hudebníci.

Zdroj: Deník / Kašlík Ondřej

Dožatá v Pivíně

KDY: sobota 15. srpna od 14 hodin

KDE: sraz na návsi, Pivín

ZA KOLIK: celodenní vstupné 100 korun



Tradiční folklórně-kulturní akce s mlátičkou Wikov, Hanákama a vynikajícím občerstvením. Přijďte spolu s rodinou poznat, jak se dříve sklízelo obilí i to, jak se potom mlátilo. Nebudou chybět ani hravé soutěže.

PROGRAM:

14.00 hod. – Pozdni sběr Pivín

14.30 hod. – Pobožnost za úrodu - kostel sv. Jiří - pudem fšeci

15.10 hod. – Odchod ženců na pole za ZÓLEM

15.15 hod. – Za našema homnama : sečeni loňákama, odbiráni obili, vázáni snopko, skládání třenáctek, svačena, okládání fure, sváženi obili koňskym spřeženim k mlá-tičce, koňská orba . …. Větřák Pivín, Pozdní sběr Pivín.

16.15 hod. – Předání dožinkovyho věnca hospodářovi

DOŽATÁ a DOMLÁCENÁ – vémlat mlátičkó Wichterle Kovářík

Hrát, zpivat, sict, mlátit a tancovat bodó : Kořeňák z Kořenca, děcka z Pivina - Větřáček, Hanácké sóbor Hruška, Národopisné sóbor Mánes Prostijov, Pozdní sběr Pivín

17.00 hodin bode hrát Dechová mozeka HOLÓBCI

Proběhnó take zajimavy sótěže – tož se nechte překvapit!!!

20.00 hod. bodó vehrávat vehrávat zase HOLÓBCI, ale v modernim stylu, až do prvniho zakokrháňó. !!

Zdroj: Adéla Palíšková

Faberlic dětem a Popelka na zámku

KDY: sobota 15. srpna od 15 hodin

KDE: nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské náměstí 176, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Dorazte v sobotu s dětmi na zábavné odpoledne, ale i večer. Od 15 hodin mohou děti soutěžit, čeká je také loutkové divadlo a nebude chybět ani balonková show nebo oblíbené malování na obličej. V 19 hodin otěže převezme Eva Hrušková se svým hudebně zábavným pořadem. Občerstvení na akci zajištěno.

Zdroj: archiv Pavla Mészárose

Kuličkový turnaj v Bedihošti

KDY: neděle 16. srpna od 9.30

KDE: hřiště za místní sokolovnou, Bedihošť

ZA KOLIK: startovné 30 korun



Vzpomínáte s nostalgií na kuličkové turnaje? Přijďte si v neděli zahrát a zasoutěžit o diplomy a medaile na hřiště za bedihošťskou sokolovnou. Prezentace hráčů v 9.30, start turnaje v 10 hodin. Turnaj je vhodný jak pro rodiny s dětmi, tak seniory, tak určitě dorazte, kuličky vám pořadatelé rádi zapůjčí.

Zdroj: šín

Pouť u kapličky

KDY: neděle 16. srpna od 10.30

KDE: kostel sv. Václava, Nezamyslice/ Kaple Panny Marie Pomož

ZA KOLIK: vstup volný



Zavítejte na tradiční srpnovou mariánskou pouť, která vede z kostela sv. Václava v Nezamyslicích ke kapli Panny Marie Pomož. K ní je na nosítkách, které nesou krojovaní Hanáci, přinášena právě soška Panny Marie s Ježíškem. U kapličky se bude konat bohoslužba i požehnání.

Zdroj: Blanka Lednická

Odpoledne s mourkem

KDY: neděle 16. srpna od 15 hodin

KDE: Hospůdka U Růžičků, Kostelní 2, Prostějov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Máte rádi kočky? Pak v neděli přijďte podpořit svou účastí a drobným příspěvkem neziskovou organizaci Mourek Prostějov z. s., která mapuje v Prostějově opuštěné či toulavé kočky. V hospůdce bude pro vás připravena hudba, fotokoutek, tvoření a hry pro děti i dobroty.

Zdroj: archiv

Koncert Ondřeje Rumla

KDY: sobota 15. srpna od 19 hodin

KDE: Národní dům, Prostějov

ZA KOLIK: 470 korun



K létu patří koncerty. Zavítejte na jeden takový do prostějovského Národního domu, kde vystoupí finalista X Factoru 2008, Ondřej Ruml spolu s pianistou V. Tobrmanem. Předprodej vstupenek v Květiny & Kavárna Kavalír, Netušilova 7, Prostějov.

Zdroj: Deník / Jaroslav Sýbek

Veřejné bruslení na zimáku v plném proudu

KDY: víkend 15. – 16. srpna, sobota (14.00 – 16.00), neděle (13.00 – 15.00)

KDE: zimní stadion, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 40/60 korun, děti do 15 let za 30/50 korun - 1 hodina/2 hodiny



Chybí vám zima a s ní spojené zimní sporty? Pak obujte lední brusle a užijte si veřejné bruslení na ledové ploše zimního stadionu. Brusle je zde možné půjčit za mírný poplatek spolu s helmou.

Zdroj: šín