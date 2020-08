Vzhůru na vycházku za rakem

Chcete s dětmi podniknout zajímavý výlet? Pak se vydejte spolu s Ekocentrem Iris lesem podél říčky Brodečky z Otaslavic do Kobylniček. Možná uvidíte i živého raka. Ráno odjezd autobusem z Prostějova do Otaslavic v 8.35 (stanoviště č. 8). Pětikilometrová trasa je vhodná i pro sportovní kočárky. Navrat zpět do Prostějova do 13.30.

Zdroj: archiv VLP

Trojkoncert ve Žraloku

KDY: pátek od 18 hodin

KDE: kempink Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: v předprodeji 190, v den koncertu na místě 230 korun



Užijte si léto plnými doušky a dorazte na trojkoncert skvělých kapel – Minami, České srdce a Kokeno rock. Skvělá atmosféra, hudba i občerstvení na akci bude zajištěno.

Zdroj: Archiv Petra Danyi a skupiny Minami

Oslavy 145. výročí založení SDH Konice

KDY: sobota od 13 hodin

KDE: před zámkem, Konice

ZA KOLIK: vstup volný



Staňte se součástí oslav neuvěřitelného 145. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů v Konici. Program bude nabitý. Ve 13 hodin oslavy odstartují slavnostním průvodem od místní ZŠ s položením věnce. Nebudou chybět ukázky hasičské techniky SDH Konice a JSDH Kostelec na Hané a také ukázky historické techniky. V 17 hodin oslavy vyvrcholí seskokem parašutistů. K tanci a poslechu zahrají skupiny Tóny a Holóbkova mozeka. Pro děti bude nachystán skákací hrad.

Zdroj: Jiří Trunda

II. Pivní slavnosti ve Stražisku

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: u sokolovny, Stražisko

ZA KOLIK: 30 korun



Milovníkům a srdcařům piva Litovel srdce zaplesá. V sobotu se totiž konají již II. Pivní slavnosti ve Stražisku. V průběhu odpoledne se navíc můžete zúčastnit pivní silové soutěže nebo soutěže družstev. K ochutnání budou i moravská vína. K pivu zakousnete na grilu opékanou makrelu, gulášek nebo vepřovou kýtu. Hudebně akci okoření vystoupení Asheny a Patrika Zatloukala.

Zdroj: šín

1. Ples pod hvězdami

KDY: sobota od 20 hodin

KDE: sportovní areál Pěnčín

ZA KOLIK: 70 korun



Že je ples pouze výsadou zimních měsíců? Jste na omylu. Akční dobrovolní hasiči z Pěnčína chystají 1. ročník letního plesu pod hvězdami. Můžete se těšit nejen na skvělou atmosféru, ale i na míchané drinky a speciality z grilu. Nebude chybět ani fotokoutek či tombola. Při nepřízni počasí se akce přesune do vnitřních prostor Sportovního areálu. Nezapomeňte na vhodný dress code – ženy ať rozzáří parket letními šaty a pánové zachovejte dekorum ve slušivé košili.

Zdroj: Roman Dušek

Hravé odpoledne s Kostkou

KDY: sobota od 13 hodin

KDE: areál zámku, Plumlov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Vydejte se s dětmi v sobotním odpoledni do Plumlova. Na místním zámku prožijete již podruhé v řadě akční Hravé odpoledne s Kostkou. Pro děti bude připraven bohatý program počínaje tvořivou dílničkou, lukostřelbou a loutkovým divadlem konče. Nebudou chybět ani deskové hry nebo hudební vystoupení hned tří kapel.

Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Odhalení pomníku neznámého pijana

KDY: sobota od 15 hodin

KDE: kempink Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstup volný



Máte rádi humor? Pak dorazte na recesistickou akci do kempu Žralok. Bude zde odhalen symbolický pomník Neznámého Pijana, který odhalí sám Ivo Šmoldas jako jeho kmotr. Duchovním otcem a autorem je kreslíř Jan Tatarka. Členové Klubu Kreslířů a Humoristů k pomníku položí nedopité lahve a cigaretové popelníky. Následně proběhne na tomto pijetním místě i pijetní akt, kterého se může zúčastnit každý návštěvník. Součástí je i výstava více jak 100 kreslených vtipů s tématem koronaviru.

Zdroj: Deník / Šarlota Šínová

Oslavy 118. výročí SDH Hamry

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: hasičský areál Na Točně, Hamry

ZA KOLIK: vstup volný



Nabitý od samého rána, takový bude program dobrovolných hasičů z Hamer, kteří letos slaví neuvěřitelných 118 let od založení SDH Hamry. Od 10 hodin atrakce pro děti, soutěže. Ve 12 hodin přiletí i vrtulník. Nebude chybět ukázka hasičské techniky i projekce historických videozáznamů z archivu SDH Hamry.

Zdroj: Deník / Miroslav Pergl

Výstava Z pohádky do pohádky

KDY: neděle (od 15 do 18 hodin)

KDE: Regionální muzeum v Dobromilicích

ZA KOLIK: základní vstupné 10 korun



Nevíte, co podniknout s dětmi? Vezměte je na jedinečnou výstavu Z pohádky do pohádky, která představí pohádky z divadla PIDI z Pivína. Součástí výstavy je také interaktivní koutek pro děti.

Zdroj: Regionální muzeum v Dobromilicích

Piknik proti samotě

KDY: neděle od 14 hodin

KDE: park sv. Jana Nepomuckého, Smržice

ZA KOLIK: vstup volný



Cítíte se sami nebo jen hledáte nový impuls ve svém životě? Pak si nenechte ujít piknik proti samotě v neděli od 14 hodin. S sebou vezměte deky, nějaké dobroty nebo třeba i buřty na opečení. Přijďte si popovídat s ostatními a být prostě chvíli spolu.

Zdroj: Archiv Deníku