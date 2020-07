Netopýří vycházka na Kosíř

Akční páteční dopoledne, ideální vycházka pro rodiny s dětmi úbočím Kosíře ze Stařechovic do Čech pod Kosířem, povídání o nočních tvorech – netopýrech, kteří v této lokalitě žijí, dozvíte se mnoho zajímavostí o jejich životě, cestou potkáte kouzelnou skálu, pramen potůčku a vypátráte i tajemný kamenný oblouk, délka trasy asi 6 kilometrů, není vhodné pro kočárky, návrat autobusem z Čech pod Kosířem do 13.30.

Zdroj: Archiv Deníku

Letní kino promítá dokument V síti

KDY: pátek ve 21.30

KDE: nádvoří prostějovského zámku, Pernštýnské náměstí

ZA KOLIK: 100 korun



Znepokojivé téma v neméně znepokojivé době, dokument Víta Klusáka a Barbory Chalupové zabývající se zneužíváním dětí na internetu, tři herečky hrající dvanáctileté dívky, tři pokojíčky, deset dní a téměř dva a půl tisíce sexuálních predátorů číhajících na síti, dokument, ze kterého mrazí, a který je třeba vidět, cena vstupenky 100 korun.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Astronomický pátek pro děti na prostějovské hvězdárně

KDY: pátek od 10 hodin

KDE: Hvězdárna, Prostějov

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti 20 korun



Páteční den na hvězdárně, pro děti je od 10 hodin připravena projekce Letní pohádky pojednávající o souhvězdích letní oblohy, mezi 14. a 15. hodinou následuje pořad pro děti nazvaný Díváme se na Sluníčko, děti budou pozorovat sluneční erupce a sluneční skvrny, skvělý zážitek nejen pro malé, ale i velké, od 20. do 24. července bude probíhat další Prázdninový týden na hvězdárně.

Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Zajděte na komedii – Uděláte mi to znova?

KDY: pátek od 19 hodin

KDE: Sklepení pod Kamenným sálem, zámek Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přijďte se v pátečním večeru pobavit, užijte si bláznivou francouzskou komedii Uděláte mi to znova? z pera Laurenta Ruquiera, inscenace v podání studentů ze ZUŠ Plumlov a v režii Kateřiny Štenclové začíná v 19 hodin, vstupné je dobrovolné.

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Disco párty Na Rybníčku

KDY: pátek od 18 hodin

KDE: Restaurace Na Rybníčku, Říční 228, Prostějov

ZA KOLIK: 30 korun



Zapařte v letním pátečním večeru, dorazte na disco párty a roztančete to na parketu, hrát bude DJ Pavel Kovář, těšit se můžete na příjemnou atmosféru i skvělé míchané drinky, pro případné rezervace volejte na tel. číslo 775 780 300.

Zdroj: Facebook

Prohlídka prostějovské radnice a radniční věže

KDY: neděle od 15 hodin

KDE: prostějovská radnice (sraz u vchodu)

ZA KOLIK: zdarma



Pokochejte se výhledem na město z radniční věže, během její prohlídky se dozvíte mnoho historických zajímavostí nejen o věži, ale také o prostějovské radnici postavené v secesním stylu, vstup na prohlídky je zdarma, je vhodné se na ně ale dopředu objednat na telefonu: 800 900 001, objednaní zájemci mají přednost.

Zdroj: DENÍK/Radim Havlík

Pohádkové prohlídky na plumlovském zámku

KDY: víkend 11. – 12. července, vždy od 10 do 18 hodin, v každou celou hodinu

KDE: zámek Plumlov

ZA KOLIK: plné vstupné 120 korun, děti do 15 let za 60 korun, děti do 4 let zdarma



Kdo by nemiloval pohádky, vyrazte proto o víkendu na plumlovský zámek, který nabídne netradiční Pohádkové prohlídky, chcete vědět, jak se léčí solimánská princezna?, nebo že tam, kde nepomohou kouzla králů, stačí nehynoucí láska?, přijďte se o tom s dětmi přesvědčit sami na zámek.

Zdroj: pro Deník Jarek Huška

Letní kino v Čechovicích

KDY: sobota od 21.30

KDE: sokolovna, Čechovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



První letošní promítání putovního kinematografu spolku Prostor Prostějov, promítat se bude česká filmová klasika – film Happy End, komedie Oldřicha Lipského a Miloše Macourka je nezvyklým a odvážným experimentem, vypráví totiž děj pozpátku, užijte letní večer se svou drahou polovičkou.

Zdroj: Deník/Karel Pech

Respect Rock u Rockyho

KDY: sobota od 18 hodin

KDE: Hospoda U Rockyho, Krasická 6a, Prostějov

ZA KOLIK: vstup volný



Páteční hudebně nabitý večer U Rockyho, příjemná atmosféra, dobré jídlo i pití, roztančete to na rockové párty, pořadatele slibují v horkém dni osvěžení ledově vychlazeným Jägermeisterem.

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže

KDY: víkend 11. – 12. července ve 14 a 15 hodin

KDE: kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov

ZA KOLIK: zdarma



Prohlédněte si detailně exteriér i interiér farního a děkanského prostějovského chrámu, dozvíte se mnoho zajímavostí, ale také historických informací, sraz před vchodem do kostela, doporučuje se na prohlídku dopředu telefonicky objednat na čísle: 800 900 001.

Zdroj: DENÍK/Michal Sobecký