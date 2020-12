Adventní prohlídka města

KDY: neděle 13. prosince od 13.30

KDE: sraz před kapucínským kostelem na Dolním náměstí v Olomouci

ZA KOLIK: základní 90, děti 50 korun

Informační centrum Olomouc připravilo Adventní prohlídky města s průvodcem Tomášem Krylem. Seznamte se s historií Olomouce a jejími vánočními příběhy. Zjistěte, kde narazíte na sv. Barboru, sv. Mikuláše, Sedm čertů, Zlatého anděla nebo betlémskou hvězdu. A jaký byl olomoucký advent Wolfganga Amadea Mozarta, císaře Františka Josefa I. a Vánoce u Primavesiů?

Prohlídky se uskuteční za každého počasí, nutná je rezervace na tomas.kryl@email.cz. Přihláška je automaticky považována za platnou.



Kromě prohlídek adventní Olomouce připravilo Informační centrum pro zájemce také nabídku prohlídek vánočně vyzdobené kaple Sloupu Nejsvětější Trojice. Vstup do ní je zdarma. Otevřena bude v neděle 13. a 20. prosince vždy od 11 do 13 hodin.

Hradní nádvoří ve svátečním

KDY: sobota 12. prosince od 10 hodin

KDE: nádvoří hradu Bouzov

ZA KOLIK: 30 korun



Vánoce se kvapem blíží. Čekání na ně si můžete zpříjemnit třeba návštěvou hradu Bouzov, kde se můžete projít po vánočně vyzdobeném I. nádvoří. Připravený je i fotokoutek s betlémskou tématikou. Nádvoří bude přístupné druhou i třetí adventní neděli vždy od 10 do 15 hodin. Maximální kapacita je 50 návštěvníků.

Vánoční prohlídky hradu Šternberk

KDY: sobota 12. prosince od 10 hodin

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: základní 150 korun



Na prosincové soboty a první svátek vánoční připravuje hrad Šternberk speciální vánoční prohlídky. V rámci prohlídek se dozvíte zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta i prostý lid. Interiéry hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších artefaktů.



Otevírací doba je od 10 do 14 hodin se začátky prohlídek každých 30 minut. Vhledem k nutnosti dodržení všech epidemiologických nařízení, bude kapacita jedné prohlídky omezena na 9 návštěvníků a 1 průvodce. Proto je doporučená rezervace na číslech 585 012 935 nebo 725 718 059.





Soutěž o nejoriginálněji zabalený vánoční dárek

KDY: do 15. ledna 2021

KDE: prostřednictvím e-mailu



Pochlubte se svou kreativitou a umožněte ostatním, vánočně naladěným lidem, se inspirovat. Dům dětí a mládeže Litovel pořádá Soutěž o nejoriginalněji zabalený vánoční dárek. Fotky vašich výtvorů spolu se jménem a věkem můžete zasílat do 15. ledna na e-mail: sara.grunova@ddmlitovel.cz. Ty poté budou zveřejněny na webových a facebookových stránkách Domu dětí a mládeže. Hlasovat se bude pomocí ankety. Tři nejlepší tvůrci se mohou těšit na vánoní balíčky s překvapením. Blíží informace získáte na výše uvedeném e-mailu nebo na telefonu 739 655 803.

PROSTĚJOVSKO

Vánoční prohlídky na zámku Plumlov

KDY: víkend 12. - 13. prosince (od 11 do 16 hodin)

KDE: zámek, Plumlov

ZA KOLIK: plné 80, dětské 50 korun



Zavítejte v předvánočním čase na plumlovský zámek a vychutnejte si jeho vánoční výzdobu i prohlídku s výkladem o historii, ale i o vánočních tradicích a zvycích. Na prohlídky je lepší si rezervovat místo na telefonním čísle 774 302 165. Prohlídky vychází každých 30 minut, poslední pak v 15 hodin.

V sobotu večer si také můžete vychutnat magickou večerní atmosféru stovek rozsvícených svíček v oknech zámku. Můžete k tomu přispět i vy sami, když na pokladně zámku nějakou svíčku (co máte doma třeba navíc) zanecháte. Nenechte si ujít tento neopakovatelný zážitek!

Na výstavu betlémů do prostějovské galerie Špalíček

KDY: do 24. ledna 2021, mimo pondělky denně od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

ZA KOLIK: aktuální info o vstupném zde



Od čtvrtka 3. prosince otevřela muzea i galerie v celé zemi. Přijďte nasát předvánoční atmosféru na výstavu papírových betlémů přerovského betlémáře Stanislava Dostála do galerie Špalíček. Své zálibě se Stanislav věnuje úctyhodných 50 let. Na výstavu můžete zavítat kdykoliv mimo pondělky, a to v časech od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava pak potrvá až do 24. ledna 2021. Tak přijďte, už můžete.

Vánoce na zámku Čechy pod Kosířem

KDY: víkend 12. – 13. prosince

KDE: zámecký park, schody a zámek v Čechách pod Kosířem

ZA KOLIK: zdarma



Zámky a muzea se konečně otevřela veřejnosti. Přijďte nasát vánoční atmosféru do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem a nahlédněte do Velkého sálu zámku, jak vypadaly hraběcí Vánoce. Mimo jiné se můžete zapojit do soutěže v koledování na zámeckých schodech nebo si prohlédnout vánočně vyzdobený Mánesův altán či zakoupit rukodělné výtvory v Hanácké ambasádě, která bude otevřena od 13 do 17 hodin.



V rámci soutěže koledování, nahrajte sebe či své děti na zámeckých schodech při zpěvu vánočních koled. Video pošlete do 20. prosince na e-mail: edukacecpk@seznam.cz nebo na Facebook zámku. Nejlepší koledníky pak zámek odmění.

Vánoční minijarmark ve Smržicích

KDY: sobota 12. prosince od 14 do 17 hodin

KDE: ve venkovních prostorách Areálu zahrádkářů, Smržice

ZA KOLIK: zdarma



Nemáte ještě nakoupeny dárky k Vánocům pro své blízké? Zavítejte na minijarkark do Smržic. Budete moci vybírat z vánočních dekorací, svícnů z chvojí a dalších drobných dárkových předmětů. Navodíte se navíc na skvělou předvánoční atmosféru a třeba se i inspirujete. Tak dorazte. Pochopitelně roušku s sebou.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Vánoce ve zvonařství

KDY: v sobotu 12. a v neděli 13. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: zvonařská dílna, Brodek u Přerova

ZA KOLIK: zdarma



Prohlídka umělecké zvonařské dílny Dytrychovi s ukázkou tradičního řemesla a prodejem bronzových zvonečků. Prohlídku zpříjemní cukroví.

Tradiční řemeslný jarmark

KDY: v neděli 13. prosince od 10 do 16 hodin

KDE: Horní náměstí, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



Náměstí by opět mělo ožít díky hercům pouličního divadla, na jarmarku budou pro návštěvníky ke koupi tradiční řemeslné výrobky a k vidění ukázky dobových řemesel.

Václav Kiztberger

KDY: do 28. března 2021

KDE: Galerii Konírna, Lipník nad Bečvou

ZA KOLIK: neuvedeno



Retrospektivní výstava kovových plastik k 80. narozeninám autora je v Galerii Konírna k vidění do 28. března 2021, návštěvníci výstavy se mohou těšit na valašské bytosti z pohádek, auto moto salon, báječné ženy na létajících strojích, figurální zvonce a mnoho dalšího z autorova lidsky obohacujícího pozitivního vhledu, tvorby a radosti ze života. Uvidíte, jak se v průběhu let proměňovaly náměty uměleckých prací v kovu, ale i přístup k jejich zobrazovaní a pohled samotného autora na svět.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Adventní farmářské trhy

KDY: pátek 11. a sobota 12. prosince, vždy od 9 hodin

KDE: Hlavní třída v Šumperku

ZA KOLIK: zdarma



Užijte si předvánoční čas. Vypravit se můžete třeba na farmářské trhy do Šumperka, které vypuknou v pátek od 9 hodin. Těšit se můžete na originální řemeslné a rukodělné výrobky i regionální potraviny. Stánky prodejců obsadí Hlavní třídu od obchodní akademie směrem do centra. „V pátek se přihlásilo 35 prodejců, v sobotu jich budou nabízet své zboží dvě desítky,“ uvedla Zlata Lakomá z Okresní agrární komory Šumperk.



Nabízet budou ručně vyráběné zboží. Chybět nebude ani stánek s rybami z Třeboně. Stánky si zde postaví i místní výrobci, kteří budou nabízet regionální potraviny a další tradiční české produkty. Trhy můžete navštívit v pátek od 9 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin.

Krajinou Lupěnských hor

KDE: Nemile-Lupěné



Naučná stezka Lupěnské hory začíná necelý kilometr za lupěnským hřbitovem. Trasa je přístupná od železniční zastávky Lupěné, po modré turistické značce. Po ní můžete přijít už ze Zábřeha. Délka stezky je asi jeden kilometr. U všech čtyř zastavení jsou lavičky, na prvním a posledním i přístřešek. Výlet je vhodný také pro rodiny s dětmi.

Hurá do jesenického muzea

KDY: každý den kromě pondělí, od 9 do 17 hodin

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku

ZA KOLIK: základní 60 korun



Znovuotevření se dočkalo také jesenické muzeum, která láká na řadu výstav. Jednou z nich je výstava nazvaná Bohatství vody a ledu. Dozvíte se například, jak voda formovala jesenickou krajinu i to, jak se podílela na na nezměrném bohatství rostlinných a živočišných druhů. Výstava potrvá až do 14. března 2021.

TIPY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE

Stříbrný koncert online

KDY: neděle od 19.00

KDE: on-line zde

V neděli mohou diváci sledovat v přímém přenosu Stříbrný koncert z Domu filharmonie v Jihlavě. Tentokrát zazní díla J.S. Bacha, G. Ph. Telemanna, J.K. Vaňhala, koledy a možná i slavná melodie z filmu. Jako sólisté vystoupí Leoš Černý – viola, Lenka Kuželová – housle a Komorní orchestr Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava v čele s Jiřím Jakešem. Slovem provede Vladimír Holeš.

Koncert ze střechy

KDY: neděle od 17.00

KDE: on-line na kanále YouTube nebo zde



V pořadí již třetí koncert připravili pro své příznivce pořadatelé z Městského kulturního střediska v Kyjově. Zahrají na něm opět místní muzikanti. Koncert mohou lidé sledovat živě na Facebooku nebo YouTube kanále. Zzačátek je v neděli v pět hodin odpoledne. Těšit se mohou na pravou adventní náladu v pohodlí a teple domova.

Vánoční inspirace II. a pohádkový betlém v Muzeu Třineckých železáren

KDY: od 3. prosince do 31. 1. 2020

KDE: Muzeum Třineckých železáren a města Třince

ZA KOLIK: dospělí 40 korun, děti 20 korun, studenti/důchodci 25 korun, rodinné 65 korun

Expozice, nazvaná Vánoční inspirace II, naladí návštěvníky na nadcházející nejkrásnější svátky roku. Obzvlášť návštěvnice potěší vánoční dekorace na stůl, kterou představí floristka Dana Smelíková. Zároveň se dozví, jaké barvy ovládají letošní Vánoce, jak správně dodržovat tradice a co znamenají. Výstava dále představí ojedinělý betlém, který k Vánocům neodmyslitelně patří. Pohádkový betlém Václava Vaňka, který je inspirovaný dílem Jiřího Trnky a jeho Broučky. Na loutky má autorská práva a třinecké muzeum jeho betlém postupně rozšiřujeme už několik let. Dnes je již největší svého druhu v České republice. V betlému dnes kromě klasického výjevu Marie s děťátkem nechybí pasák oveček, trhovkyně s látkami, zabijačka z moravské vesnice a další příběhy. Muzeum má otevřeno od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.