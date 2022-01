Milovníci pohybu na čerstvém vzduchu mohou už během pátečního odpoledne vyrazit na již 38. ročník tradičního Silvestrovského běhu, který pořádá Liga stovkařů Olomouc. Prezentace účastníků začíná ve 13 hodin u hudebního pavilonu ve Smetanových sadech. Závod odstartuje ve 14 hodin pro všechny vzdálenosti společně. Oceněni budou nejrychlejší běžci na každé vzdálenosti. Po skončení běhu se koná tombola, kde budou slosovány kupony ze startovních čísel všech běžců. Trať je možné absolvovat na dětském odrážedle, běžet mohou i rodiče s kočárkem a kdo chce, může si ji projít také pěšky.Silvestrovský běh není závodem a koná se za každého počas. Účastníci si mohou vybírat ze tří vzdáleností a uběhnout třeba jen jedno kolo o délce 1 300 metrů, dvě kola o délce 2600 metrů nebo čtyři o délce 5200 metrů. Startovné je dobrovolné.

Silvestrovský běh ve Smetanových sadech v Olomouci, v roce 2017.Zdroj: DENÍK/Petra Pášová

Galakoncert Moravské filharmonie Olomouc

KDY: sobota 1. ledna 2022 od 15.30 hodin

KDE: Moravská filharmonie Olomouc

ZA KOLIK: 100 korun, 190 korun a 230 korun



Moravská filharmonie vstoupí do nového roku slavnostním operním galakoncertem, který začíná v 15.30. Oblíbené árie ze Smetanovy Prodané nevěsty, Dvořákovy Rusalky nebo třeba operety Netopýr Johanna Strausse mladšího přednesou sopranistka a sólistka Národního divadla v Praze Jana Sibera a tenorista Aleš Briscein.

Pohádková ZOO

KDY: sobota 1. ledna od 9 do 18 hodin a neděle 2. ledna 2022 od 9 do 16 hodin

KDE: ZOO Olomouc, Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, Olomouc

ZA KOLIK: dospělí 110 korun, děti a zlevněné vstupné 80 korun, děti do 3 let zdarma

Přijďte zjistit, jak zoo sluší vánočně pohádkový kabát. V areálu bude připravena čtveřice českých pohádek. "V areálu návštěvníky potěší instalace, které se letos rozrostly o scény z českých vánočních pohádek. Snažili se vytvořit pohádky tak, aby se návštěvníci cítili jako jejich součást," uvádí s úsměvem pracovník marketingového oddělení Milan Kořínek.

Zoo Olomouc. 25. prosince 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Trienále SEFO 2021

KDY: výstava je k vidění do neděle 2. ledna 2022

KDE: Muzeum umění Olomouc

ZA KOLIK: zdarma



Hlavní expozice Trienále SEFO 2021 představuje skupinu autorů širšího středoevropského regionu, kteří se ve své tvorbě opakovaně obracejí k otázkám určení, pojmenovávání, organizace a významu prvků tvořících svět, který obýváme. Lidský svět je paradoxní, čím více touží po jednotě a celistvosti, tím více vytváří dělících čar a omezení. Přijďte si do Muzea umění prohlédnout tuto expozici, která je k vidění už jen do neděle 2. ledna.

PROSTĚJOVSKO

Silvestrovský špacír okolo Ptení

KDY: pátek 31. prosince v 10 hodin cca do 14 hodin

KDE: sraz na návsi, Ptení

ZA KOLIK: zdarma

Pojďte poslední den v roce na procházku kolem Ptení. Po cestě určitě nebude nouze o dobré jídlo. Uvařený bude domácí guláš a kdo by chtěl, může si opéct i špekáček. Hlavní je si s sebou nezapomenout teplé oblečení a dobrou náladu. Procházka je vhodná i pro děti.

Silvestrovský špacír okolo Ptení 2019Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Vánoční stezka na Hloučele

KDY: do neděle 2. ledna 2022

KDE: biokoridor Hloučela, ulice Kostelecká až nový parčík

ZA KOLIK: zdarma



Už od 20. prosince je v biokoridoru Hloučela vyvěšena Vánoční stezka. Stezka je hravá, samoobslužná, pro malé i velké. Vede od ulice Kostelecká až po nový parčík. Nepropásněte poslední příležitost a projděte se nejpozději v neděli po této stezce i vy!

Tradiční výšlap na vrchol Velkého Kosíře

KDY: v sobotu 1. ledna 2022 od 8.30 do 15 hodin

KDE: cíl vrchol Kosíře

Tisíce turistů zdolávají nejvyšší hanáckou horu. Tradiční výšlap na vrchol Velkého Kosíře organizuje po roční pauze Klub českých turistů z Lutína. Trasa není předem určena, společným jmenovatelem je vrchol Kosíře, kde se budou vydávat turistické známky a otevřena bude i rozhledna. Po několikakilometrovém výšlapu přijde k chuti i guláš nebo špekáček na ohni.

Tradiční novoroční výšlap na Velký Kosíř, se tentokrát vydařil. 1.1. 2020Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Hokejové utkání LHK Jestřáby Prostějov – HC Slavia Praha

KDY: pondělí 3. ledna od 18 hodin

KDE: Zimní stadion Prostějov

ZA KOLIK: vstupné 110 korun, děti do 130 cm zdarma



Přijďte v pondělí 3. ledna podpořit na zimní stadion prostějovské Jestřáby. Své síly změří se Slavií, která se po 29 odehraných zápasech pohybuje na 8. místě v tabulce, zatímco Prostějov s 30 odehranými zápasy je na 5. místě. Vstupné je 110 korun, děti do 130 cm, projdou zdarma. Neváhejte a vyrazte v 18 hodin na stadion i vy!

HRANICKO A PŘEROVSKO

Silvestr v letním kině: Červený střevíček a sedm statečných

KDY: pátek 31. prosince od 16 hodin

KDE: Letní kino, Hranice

ZA KOLIK: 20 korun

Poslední večer letošního roku bude v letním kině patřit opět těm nejmenším. Během něj bude na plátně promítán rodinný animovaný film Červený střevíček a sedm statečných, bude možnost se ohřát pod plynovými teplomety a vrcholem i rozloučením se starým rokem se stane opět ohňostroj. Občerstvení zajištěno po celou dobu akce. Areál letního kina bude zpřístupněn od 15.30 hodin.

Silvestrovské promítání v hranickém letním kině. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Novoroční výstup na Čekyňský kopec

KDY: sobota 1. ledna 2022 od 10 do 14 hodin

KDE: Památník nad Přerovskou roklí



již 30. ročník tradiční turistické akce k Památníku nad Přerovskou roklí, start – místo i čas podle vlastní volby každého, rovněž tak i trasa, doba setkání na kopci od 10 do 14 hodin, akce je vhodná i pro děti a mládež (pod vedením dospělých) a rodiny s dětmi. Účastníci si vyberou trasu podle počasí, množství sněhu a svých schopností v zimním terénu.



Tradiční novoroční výstup na Čekyňský kopec. Ilustrační foto.Zdroj: Vojtěch Podušel

Novoroční pochod 2022

KDY: neděle 2. ledna 2022, sraz v 9.30 hodin

KDE: u haly SKŽ, Žeravice

ZA KOLIK: 30 korun na osobu nad 15 let

Na Novoroční pochod 2022 můžete vyrazit v neděli 2. ledna 2022. Sraz je v 9.30 hodin u haly SKŽ a start v 10 hodin, trasa je dlouhá cca 10 km, občerstvení na trase i v cíli je zajištěno.

Novoroční ohňostroj

KDY: sobota 1. ledna v 18 hodin

KDE: nad řekou Bečvou, Přerov

ZA KOLIK: zdarma



O velkolepý novoroční ohňostroj, který lidé vždy sledují ze břehů řeky Bečvy, Přerované nepřijdou. Uskuteční se 1. ledna v 18 hodin. Ohňostroj bude mít pět hudebních částí - a až na jednu budou všechny rytmické a dynamické. Ta jedna bude zase mile nostalgická a pohladí na duši. Ohňostroj potrvá deset minut a má být odpalován ze sedmi pozic. Provázet ho bude hudba z osmdesátých a devadesátých let minulého století.



Novoroční ohňostroj v Přerově - 1. 1. 2020Zdroj: Jan Pořízek

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Okna do dvora

KDY: čtvrtek 30. prosince od 19 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 220 až 260 korun

Okno do dvora je komediální thriller inspirovaný filmovými klasikami Alfreda Hitchcocka. Manželský pár bydlící v nájemním bytě se často baví pozorováním sousedů odnaproti. Jednoho dne se dvojice stane svědky manželské hádky, která přeroste ve rvačku, a nakonec v něco, co dokonce vypadá jako vražda. Na to, jak to všechno dopadne se přijďte ve čtvrtek podívat do šumperského divadla.

Dětský Silvestr

KDY: pátek 31. prosince od 9 do 16 hodin

KDE: Pradědovo dětské muzeum, Bludov



Přijďte si s dětmi užít poslední den v roce do Pradědova dětského muzea v Bludově. Těšit se můžete na vyzdobené muzeum, připraveno je malování na obličej a kostýmy k zapůjčení.



Pradědovo muzeum v Bludově.Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Testosteron

KDY: pátek 31. prosince v 17 hodin

KDE: Divadlo Šumperk

ZA KOLIK: 220 až 260 korun

Sedm různých mužů se sejde na svatební hostině a marně čeká na nevěstu. Jelikož jsou sami, mluví velmi otevřeně. Odhalení střídá odhalení. Získáváme sedm různých pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. A také co si myslí o ženách. Přijďte si zpříjemnit silvestrovský večer i vy!

Velká muzejní herna

KDY: až do neděle 2. ledna 2022

KDE: Vlastivědné muzeum Šumperk

ZA KOLIK: vstupné 60 korun, snížené 40 korun



I tento víkend bude možnost nahlédnout do Velké muzejní herny. Touto expozicí Muzejíčko oslaví své páté narozeniny a návštěvníci se mohou těšit nejen na nejlepší výběr léty prověřených atrakcí, ale také na několik zbrusu nových exponátů, hádanek a her. Výstava je vhodná i pro předškoláky.