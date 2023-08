Tropická vedra kulminují a s nimi ruku v ruce se plní i letní zahrádky v Prostějově. Hudební produkce se konají prakticky v každém letním občerstvení. Tentokrát si navíc přijdou i vyznavači tvrdší hudby, na zámeckém nádvoří se koná festival Rock For Your Shock 2023. Kdo, kde a kdy vystoupí o druhém srpnovém víkendu, najdete v přehledu tipů na víkend Prostějovského deníku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

PROSTĚJOV, PÁTEK 25. SRPNA 2023:

Smetuzas

KDY: pátek 25. srpna, od 18 hodin

KDE: Občerstvení u Abrahámka, Hloučela

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Oblíbená bigbítová kapela v kultovním občerstvení u Abrahámka. Vyhlášené langoše, chléb s tvarůžky, dobroty z udírny a na čepu dva druhy piva.

Oblíbené výletní místo v biokoridoru Hloučela, občerstvení U Abrahámka.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

Romantica

KDY: pátek 25. srpna, od 18 hodin

KDE: Občerstvení na Rybníčku, Vrahovice

ZA KOLIK: 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Parta muzikantů pod vedením zkušeného barda Pytlíka Doležela zahraje k poslechu i tanci na Rybníčku ve Vrahovicích. V nabídce několik druhů točeného piva a speciality z grilu a makrely z roštu. Spousta atrakcí pro děti.

Letní občerstvení Na Rybníčku ve Vrahovicích. Foto: Na Rybníčku, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista







SOBOTA 26. SRPNA 2023:

DJ Fridra

KDY: sobota 26. srpna, od 18 hodin

KDE: Občerstvení u Abrahámka

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Populární dýdžej zahraje pro všechny generace v kultovním letním občerstvení u Abrahámka. Vyhlášené langoše, chléb s tvarůžky, dobroty z udírny a na čepu dva druhy piva.



Oblíbené výletní místo v biokoridoru Hloučela, občerstvení U Abrahámka.Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil





To je problém

KDY: sobota 26. srpna, od 18 hodin

KDE: Občerstvení U Maříků

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Country a spirituály rozproudí sobotní večer U Maříků. Bohaté občerstvení z grilu i udírny a výběr z několika druhů piv je tradičním standardem.

Oblíbené letní občerstvení U Maříků v biokoridoru Hloučela. Foto: U Maříků, se svolenímZdroj: Foto: U Maříků, se svolením

Retro párty

KDY: sobota 26. srpna, od 19 hodin

KDE: Občerstvení Kozenky, Krasice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblečte se jako za socialismu a máte tři piva zdarma. U Kozenek v Krasicích se bude v sobotu vzpomínat a tančit na hity 80. a 90. let. V nabídce několik druhů čepovaných piv a dobroty z grilu. K chutí přijdou i domácí langoše, hovězí burgry či kuřecí steaky a další speciality.

Ilustrační fotoZdroj: Petr Pelíšek

Hodová zábava

KDY: sobota 26. srpna, od 18 hodin

KDE: Občerstvení na hřišti, Vrahovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Známý DJ Kamil zahraje k tanci i poslechu hity současné i nedávno minulé a také nesmrtelné na vrahovickém fotbalovém hřišti. Na čepu dva druhy piva, v nabídce speciality z udírny a vyhlášené makrely.

Fotbalové hřiště ve Vrahovicích má útulné občerstvení i s hospůdkou.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Rock For Your Shock 2023

KDY: sobota 26. srpna, od 15 hodin

KDE: nádvoří zámku v Prostějově

ZA KOLIK: 250 korun předprodej, 300 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Po nultém vydařeném ročníku, přichází oficiálně první ročník festivalu, na kterém se představí kapely hrající tvrdší odnož hudby. Posluchači se mohou těšit na sedmičku kapel z celé republiky. Domácí barvy budou hájit Lovecells (15 hod.) a Kervežekson (16). Od 17.15 vystoupí brněnští Opanuj Zřízence a podvečer odstartují Tragedis z Jindřichova Hradce (18.30). Další partou, která se představí na podiu budou Critical Acclaim (20.15) z Přerova. Závěrečná dvě vystoupení obstarají opět domácí smečky - Abused & Neglected (21.30) a Solution Of Panic (22.45).





Zdroj: Youtube

NEDĚLE 27. SRPNA 2023:

DJ Henry

KDY: neděle 27. srpna, od 17 hodin

KDE: Občerstvení Na Splávku, Domamyslice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Pohodové nedělní odpoledne s diskotékou v Domamyslicích. Na čepu několik druhů piv, v nabídce vyhlášené makrely a další speciality z udírny.

Letní občerstvení Na Splávku v Domamyslicích.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil