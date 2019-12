KDY: 19. prosince od 18 hodin

KDE: Hala Sportcentrum - DDM

ZA KOLIK: 60 korun

Loni volejbalistky VK Prostějov prošly do osmifinále CEV Cupu, ovšem to měly o kolo dřív mnohem slabší soupeřky než letos. Tentokrát v šestnáctifinále druhého nejvyššího poháru klubové Evropy 2019/20 poměřují síly s kvalitním Asterix AVO Beveren. A vrchol minisérie na dva zápasy uvidí hala Sportcentra DDM ve čtvrtek 19. prosince od 18.00 hodin! Favorizované Belgičanky sice první vzájemný duel na své palubovce vyhrály, ale jen těsně 3:2 (-22, 21, 15, -25, 8). Hanačky statečně vzdorovaly a přijatelnou porážkou si vybojovaly nadějnou pozici pro domácí odvetu. V pohárové matematice teď jejich odvetné vítězství 3:0 nebo 3:1 znamená postup, výsledek 3:2 pošle druhý mač do rozhodujícího zlatého setu (dodatečný tiebreak do 15 bodů). Jakákoliv výhra Asterixu znamená, že dál půjde on.