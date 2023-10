Šlágr dvanáctého kola hokejové Chance ligy se blíží. Už v sobotu 14. října totiž na prostějovském zimním stadionu dojde k souboji dvou tradičních rivalů, kterým se navíc aktuálně dost daří. Domácí Jestřábi, kteří jsou v tabulce i přes zápas k dobru na pátém místě s pouhou bodovou ztrátou na třetí Sokolov, přivítají na svém ledě zatím naprosto suverénního lídra z ostravské Poruby.

Pozvánka, Táhneme na hokej, Poruba 14.10. 2023 | Video: David Kubatík

„Připravujeme se na to jako na každý jiný zápas. Samozřejmě ale víme, že má Poruba formu, a tak nás čeká velice kvalitní konfrontace," říká sebevědomě prostějovský kouč Martin Štrba.

Jestřábi, kteří nedohráli první kolo s pardubickým béčkem, v dalších deseti zápasech nasbírali bilanci pěti tříbodových výher, dvou dvoubodových výher a tří čistých proher. Porubským se oproti tomu v této sezoně ještě nestalo, že by odešli bez bodu.

Zdroj: Deník/VLP Externista

Jedinou prohru po nájezdech si totiž připsali doma proti prostějovskému krajskému rivalovi z Přerova. Jinak ale Ostravané všech ostatních deset utkání vyhráli a po bodu ztratili pouze ve Zlíně, v Třebíči a doma s Litoměřicemi.

Prostějov měl za sebou také slušnou vítěznou sérii, která se však zastavila ve středu na čísle pět, když Hanáci na ledě Třebíče nedali ani gól a padli po výsledku 0:3. „Neodehráli jsme dobrý zápas. Navíc jsme prohráli a nedali ani gól. Svým způsobem to ale může posloužit jako taková facka. Neviděl bych to úplně tragicky. Do zápasu s Porubou půjdeme tak, jako vždycky. To znamená s touhou po vítězství," pokračoval Štrba.

Vítězná šňůra Jestřábů končí. V Třebíči nedali ani gól

Výhodou by pro Jestřáby mohla být vzájemná bilance z letošního léta. Oba celky se totiž střetly dvakrát a v obou případech se radovali borci z Hané. Nejdříve na prostějovském ledě po výsledku 4:3 a o deset dní později i v Ostravě poměrem 3:2. V minulé sezoně se pak ze čtyř zápasů radoval každý z týmů dvakrát.

Jestřábi se v říjnu představí třikrát doma:

Zdroj: David Kubatík

Důležitou součástí střetnutí budou jistě i fanoušci, které prostějovský lodivod srdečně zve. „Bude to kvalitní podívaná a přál bych si, aby lidé kluky povzbudili co nejvíce. Zatím byli naši fanoušci výborní jak doma, tak i na venkovních zápasech. Zkrátka jsou našim šestým hráčem na ledě a já doufám, že jich i teď přijde co nejvíce," uzavřel.

Těšit se pak mohou i ti nejmenší. „V případě vítezství Jestřábů se mohou přítomné děti těšit na milé překvapení. Více k tomu ale zatím neřeknu," zůstává tajemný marketingový manažer klubu Michal Mareš.

Třaskavý hokejový duel začne na prostějovském zimním stadionu v sobotu 14. října od 17 hodin.

Program 12. kola Chance ligy, sobota 14. října 2023:

Frýdek-Místek - Litoměřice (17), Kolín - Vsetín (17), LHK Jestřábi Prostějov - HC RT TORAX Poruba (17), Sokolov - Jihlava (17), Třebíč - Slavia Praha (17.30), Zlín - Přerov (17.30), Znojmo - Pardubice B (17.30).