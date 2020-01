KDY: 15. ledna od 18 hodin

KDE: Zimní stadion Prostějov

ZA KOLIK: 100 korun

Situace na kluzištích Chance ligy se mění každým kolem. Dva týdny nazpět se topila Třebíč na pozicích, které byly na hony vzdáleny předkolu play off. Naopak prostějovští Jestřábi si relativně v klidu hlídali desátou příčku. Pár kol, několik nečekaných porážek a všechno je jinak. V podvečerním mači na prostějovském ledě musí Jestřábi s Třebíčí bezpodmínečně zvítězit. V opačném případě, by se už jejich naděje na účast v play off posunuly spíše do teoretické roviny.