KDY: do neděle 13. prosince

KDE: on-line, doma

ZA KOLIK: zdarma

Prostějovská knihovna pro vás připravila on-line kvíz, který najdete na jejich webových stránkách. Do slosování o pěkné knižní ceny budou čtenáři do 18 let. Vyplněné kvízy můžete zasílat až do neděle 13. prosince.

Více najdete zde: https://knihovnapv.webnode.cz/news/soutez-zabavny-online-kviz-s-harry-potterem/