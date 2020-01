KDY: čtvrtek 9. ledna - neděle 23. února vždy od úterý do pátku od 9.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin

Výstava je uspořádána ke 130. výročí založení Základní umělecké školy V. Ambrose v Prostějově. Organizátoři výstavu nazvali slabikářem i proto, že návštěvníka dokáže provést a názorně mu ukázat ve svým tematicky dělených sekcích, nejrůznější techniky, ať už kresbu, malbu, grafiku nebo prostorovou tvorbu.

Zavítejte na vernisáž výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna od 17 hodin do Galerie Špalíček sídlící v Uprkově ulici 18. Výstava pak bude k vidění až do neděle 23. února, vždy od úterý do neděle v čase od 9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00 hodin. Vstupné do galerie činí 30 korun, snížené pak 20 korun.