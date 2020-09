Vyrobte ptáčkům na zimu budku ze dřeva

Zavítejte na další z tvořivých dílen prostějovského ekocentra Iris. V pátečním odpoledni od 16 hodin se v zahradě ekocentra pustíte do výroby dřevěných ptačích budek do zahrady nebo do biokoridoru Hloučela.

Ekocentrum Iris | Foto: Iveta Macík Šimková