Zavítejte v létě na unikátní výstavu prostějovského archeologa a malíře Miroslava Šmída, který v letošním roce slaví své životní jubileum, 70 let.

Výstava Miroslava Šmída v prostějovském Muzeu a galerii | Foto: Muzeum a galerie v Prostějově

KDY: vernisáž ve čtvrtek 16. července od 17 hodin, výstava k vidění denně mimo pondělí vždy od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin. Výstava potrvá až do 27. září 2020.

KDE: Muzeum a galerie v Prostějově

ZA KOLIK: vstup na vernisáž zdarma