KDY: pátek 3. - neděle 5. července

KDE: autocamp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 200 korun/ posádka

V pátek od 19 hodin se můžete s ostatními posádkami těšit na koncert dua Arcona. V sobotu v 9.30 pak odjezd na spanilou jízdu k propasti Macocha, odpoledne pak pásmo soutěží – jízda naslepo, koulení rezervy a další. Vyhlášení vítězů v 19 hodin. Cena za posádku (1 vůz) činí 200 korun.

Podrobný program (dostupný z webu trabantsraz.cz)

PÁTEK 3.7.

odpoledne - registrace přijíždějících posádek, cena za 1 vozidlo bez ohledu na posádku 200 Kč

(odevzdání již doma vyplněných formulářů podstatně zkrátí čekání na registraci) formulář

volná zábava, pivo, kamarádi

17.00 – 18:00 možnost prohlídky Plumlovského zámku

(nutnost nahlásit zájem předem majkl601@seznam.cz, ideálně do 21.6., vstupné: dospělí 80 Kč, děti a důchodci 40 Kč)

večer - 19:00 – 1:00 hraje hudební duo Arcona (vyspěte se doma do zásoby, bude se Vám to hodit)

SOBOTA 4.7.

ráno - registrace přijíždějících posádek

9:00 budíček spáčů hromadným troubením

9:30 odjezd na spanilou jízdu k propasti Macocha

možnost návštěvy Kateřinské jeskyně (dle předběžného zájmu, nahlásit do 21.6 majkl601@seznam.cz)

návrat do Plumlova hromadně s odjezdem v 11:30, nebo individuálně

odpoledne

prodej ND – Trabantservis Kytka, volná burza dílů

pásmo soutěží (Trabititanic, jízda na slepo, koulení rezervy, souboj národů aj.)k

hlasování o nejkrásnější vozy srazu

od 18:00 hod. do vyhlášení výsledků - povídáni PEGGY - Trabantem za polární kruh

večer

19:00 vyhlášení výsledků soutěží a nejkrásnějších vozidel

srazový táborák, opékání špekáčků, pivo a jiné pochutiny, kytary a zpěv do časných ranních hodin

NEDĚLE 5.7.

postupné probouzení, káva, Ibalgin, balení a odjezd k domovu