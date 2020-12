Od čtvrtka otevřela muzea i galerie v celé zemi. Přijďte nasát předvánoční atmosféru na výstavu papírových betlémů přerovského betlémáře Stanislava Dostála do galerie Špalíček.

Výstava papírových betlémů | Foto: archiv Muzea a galerie v Prostějově

KDY: do 24. ledna 2021, mimo pondělky denně od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Galerie Špalíček, Uprkova 18, Prostějov

ZA KOLIK: informace o vstupném zde