KDY: neděle 1. prosince - 2. ledna 2020, v neděli 1. 12. od 15 hodin, ostatní dny pondělí-pátek (9.00-12.30) a (13.00-16.00)

KDE: Galerie zámku v Konici

ZA KOLIK: vstupné viz. informační centrum

Zavítejte na unikátní vánoční výstavu jeho obrazů do galerie zámku v Konici. Jedinečná expozice bude k vidění od neděle 1. prosince do čtvrtka 2. ledna, v následujících časech: pondělí až pátek 9.00-12.30 a 13.00-16.00 hodin. Přijďte se spolu s dětmi zasnít do ikonických kreseb zimních ladovských vesniček a koulujících se dětí. Záhájení výstavy bude v neděli 1. prosince od 15 hodin v galerii konického zámku.