Zavítejte na unikátní výstavu, která je poctou jednomu z nejslavnějších prostějovských rodáků - Edmundu Husserlovi. Výstava byla díky koronavirové pandemii pozastavena, nyní už je v plném proudu a k vidění bude až do 12. července.

Prostějovská výstava věnovaná světoznámému filozofovi, Edmundu HUsserlovi | Foto: ilustrační

KDY: vernisáž ve čtvrtek 28. května od 17 hodin, dále je výstava k vidění od úterý do neděle vždy od 9.30-12.00; 13.00-17.00

KDE: Muzeum a galerie v Prostějově

ZA KOLIK: 50 korun, snížené 30 korun, děti do 6 let zdarma