KDY: středa 12. srpna od 20 hodin

KDE: zámecký park v Čechách pod KOsířem

ZA KOLIK: 490 korun

Vystoupí zde Mikolas Josef, hudebník, který se v roce 2018 umístil na skvělém 6. místě v Eurovizi. Bezesporu zazní jeho největší hity jako: Lie to Me, Me Gusta, Acapella a další. Vstupenky za 490 korun.