KDY: úterý 10. prosince od 19 hodin

KDE: Kino Metro 70 Prostějov

ZA KOLIK: 120 Kč

Rozhodl se, že se na něm vydá přes půl světa a dojede s ním až na svou rodnou Moravu, do Hranic. Přijďte se dozvědět více o jeho neuvěřitelné cestě a všem, co na ní Tomík zažil v úterý 10. prosince od 19 hodin do prostějovského kina Metra 70. Ochutnáte 13 tisíc kilometrů pomocí poutavých fotek a videí, které doplní cestovatelovo vyprávění.