KDY: středa 22. ledna od 10 hodin

KDE: Muzeum a galerie Prostějov

ZA KOLIK: Vstupné 40 Kč/ snížené 30 Kč

Pak přijďte ve středu 22. ledna v 10 hodin do prostějovského muzea na náměstí T. G. Masaryka. Prohlédnete si nově vybudovanou geologickou expozici a proniknete do geologických tajů Prostějovska. Sraz všech zájemců je před muzeem. Vstupné do muzea si hradí každý z účastníků sám. Vstupné 40 korun, snížené 30 korun.