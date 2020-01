KDY: neděle 5. ledna od 16 do 21 hodin

KDE: náměstí T. G. Masaryka v Prostějově

ZA KOLIK: 200 Kč/družstvo (4-6 hráčů)

Přijďte si tento týmový sport, ve kterém se hráči snaží dopravit po ledu své kameny co nejpřesněji do vyznačeného prostoru, vyzkoušet v neděli 5. ledna od 16 do 21 hodin na mobilní kluziště postavené na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Budete mít vůbec poslední příležitost si na kluzišti zahrát i zabruslit. Přihlašovat své týmy tvořící od čtyř do šesti hráčů můžete na webu: www.sportcentrumddm.cz.

Hrací doba jsou čtyři kola a cena za družstvo činí 200 korun. Tak neváhejte, vezměte přátele nebo rodinu a přijďte si vychutnat poslední chvíle na kluzišti.