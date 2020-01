KDY: neděle 12. ledna od 15 hodin

KDE: Kostel sv. Petra a Pavla ve Smržicích

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Pak zavítejte v neděli 12. ledna od 15 hodin s celou rodinou na Tříkrálový koncert do kostela svatého Petra a Pavla ve Smržicích. Přijďte se zaposlouchat do písní vánočního času, ale i dalších skladeb a melodií světově známých autorů. To vše v podání skvělého chrámového sboru při kostele svatého Petra a Pavla ve Vřesovicích. Vstupné na koncert je dobrovolné.