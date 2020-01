KDY: čtvrtek 2. a pátek 3. ledna vždy od 10 do 16 hodin

KDE: Městská knihovna Prostějov

ZA KOLIK: vstupné zdarma

Pak neváhejte a zavítejte mezi čtvrtkem 2. ledna a pátkem 3. ledna, vždy od 10 do 16 hodin do Městské knihovny Prostějov. Užijete si skvělou zábavu, přiučíte se nebo oprášíte, co jste už zapomněli. A možná objevíte ještě neprobádané světy nových deskovek, které na vás a vaše kamarády či rodiče teprve čekají. Vstupné zdarma.