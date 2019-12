KDY: čtvrtek 19. prosince od 15 hodin

KDE: Městská knihovna Prostějov

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte ve čtvrtek 19. prosince v 15 hodin do prostějovské Městské knihovny. V tvořivé dílně vyrobíte originální vánoční dárky, přáníčka, záložky nebo dárkové krabičky. Pokud se na to budete cítit, můžete se pustit do výroby závěsné rybičky nebo ručně namalovat připínací placku. Kreativitě se meze nekladou. Akce je určena dětem do 15 let.