„Když jsem měla dny, že jsem to chtěla vzdát, tak mi kamarádka řekla: „Ne Helčo, ty to dokážeš a dojdeš až do konce, ty na to máš“, vzpomínala Helena Čermáková v exkluzivním rozhovoru pro Deník

Dívka, která se v současnosti může pyšnit titulem té vůbec nejkrásnější v celém Česku, měří 174 centimetrů, má míry 80-61-90 a je narozena ve znamení Raka.

„Spousta finalistek odpoví, že vyhrát Miss je jejich snem. Já bych chtěla být inspirací pro veřejnost, spojit příjemné s užitečným. Díky výhře bych mohla být známější a vybrat tak více peněz pro charity či si snadněji plnit své sny,“ řekla pro web soutěže ještě před samotným finále.

A ve své charitativní práci chce pokračovat i po soutěži. „I díky soutěži jsem si urovnala své priority a v charitativní činnosti chci pokračovat dál,“ doplnila čerstvá MISS ČR 2021 Helena Čermáková.

I když jde o krátkou dobu, změnil se již po získání titulu nějak váš život?

Určitě ano, již mne například oslovilo hodně návrhářek, jestli bych jim nešla módní přehlídky. Psali mi i fotografové. Celkově se mi nyní otevřely dveře do světa modelingu a teď již záleží jen na mne, jestli toho využiji nebo ne.

Představovala jste si někdy, že se dáte na dráhu profesionální modelky a chytlo vás to?

Chytlo mě to hodně a co se týká mé cesty v MISS tak jsme se ještě v soutěži zapojily do charitativních projektů. Díky této příležitosti, které nám soutěž MISS v tomto nabídla, jsem si vybrala projekt Počítače dětem. Musím říct, že pocity z této práce se nedají popsat. Opravdu mne tato práce naplňuje. Zúčastnila jsem se také předávání počítačů v dětském domově. A v ten den jsem si uvědomila, jak je důležité mít rodinu. A i když já jsem na ni neměla čas kvůli tomu, že nyní bydlím v Benešově, tam jsem si urovnala své priority. I s tímto projektem pokračuji nadále. Do konce roku mám v plánu se účastnit i jiných charitativních projektů. Takže má nová práce je nejen modeling, ale také bych se nadála chtěla věnovat charitě.

Jak jste celou soutěž prožívala, co jste si v jejím průběhu říkala na to, jak ji zvládáte?

Asi budu mít dlouhou odpověď. O své účasti v soutěži MISS ČR jsem ani neuvažovala. Jednou jsem to jen tak předhodila před kamarádem. A on se vždy, když jsme se pak potkali ptal, jestli jsem se už přihlásila. A bylo mi hloupé pořád říkat ne, tak jsem jednou přihlášku opravdu odeslala.

Na základě toho jsem pak absolvovala on-line rozhovor pro vstup do soutěže, kde se mně ptali na základní otázky. A jakmile skončil, tak jsem si řekla, že jsem mluvila úplné nesmysly a že mne nevyberou. Za 14 dní mi ale napsali, že mě berou na casting. A ten byl pak pro mne v celé soutěži bod, kdy jsem si řekla, že na tu soutěž nemám.

Protože jakmile jsem tam vešla a viděla dokola těch zhruba třicet holek, tak jsem si řekla: „wow, na tyhle já nemám ty jsou jako fakt hezké“. V tu chvíli jsem se chtěla otočit a jet zpátky domů. Jenže jsem se tam potkala s jednou známou, a tak jsem tam zůstala s ní.

Ale ten moment byl jeden z nejsilnějších. Pak z castingu jsem postoupila do semifinále, a to jsem měla obrovskou radost. A ve finále jsem se už na vše těšila. Ale spíš bylo hodně těžké ke konci udržet pozitivní mysl, protože to byl nápor na psychiku.

Řekněte, je v dnešní době soutěž krásy ještě o svědícím prášku v šatech nebo napilovaných podpatcích soupeřek?

(úsměv) Abych pravdu řekla, tak to, že si dřív holky řezaly podpatky, tak o tom nám říkaly holky z minulých let, že se s tímto setkaly. Ale na světových soutěžích, a tohle je národní soutěž a s ničím takovým jsem se nesetkala. Naopak, ta naše top dvanáctka nebo i top osmička, tak jsme všechny byly přátelské, kamarádské. Když jsme šly například na focení a jedna si třeba zapomněla cokoliv, bundu, make-up, tak jsme si to půjčily. Opravdu jsme si vzájemně přály. Spíš ještě některé holky z castingu, které v soutěži vypadly, už pak nereagovaly na mé zprávy. Z jejich strany šlo vidět, že jde trochu o závist. Ale ze strany finalistek bylo vidět, že jsme se za toho půl roku opravdu sblížily, sedly jsme si, jsou to za mne opravdu kamarádky a jsme stále v kontaktu.

Jaký byl pro vás ten nejsilnější okamžik v soutěži?

Určitě nezapomenu na postup do semifinále, kde jsem byla první a tím byl i postup na finále. A potom jednoznačně vítězství. Tomu jsem nemohla uvěřit ještě týden po vyhlášení. To byl pro mne ten nejsilnější okamžik.

Jaký to byl vlastně pocit, slyšet vyhlášení vašeho jména, jména, co má nejkrásnější dívka Česka?

V ten večer, když mne vyhlásili, tak jsem vůbec nevěděla, co mám dělat a jediné, na co jsem se v tu chvíli zmohla, bylo obejmutí holek. Poděkovala jsem jim za všechno, co pro mne během soutěže udělaly.

Ještě týden po soutěži jsem si neuvědomovala, co se vlastně stalo. Došlo mi to až tehdy, když jsem dojela vlakem do Otrokovic a tam mě čekala celá moje rodina i s transparenty v rukou a na hlavách měli korunky.

Kdo vás, jak se lidově říká, celou dobu držel nad vodou? Kdo vám nejvíce pomáhal?

V té soutěži mne podpořila a podržela má nejlepší kamarádka z Otrokovic. Prováděla mne celou soutěží a vždy mi podala pomocnou ruku. Když jsem měla dny, že jsem to chtěla vzdát, tak ona tady byla a řekla mi: „Ne Helčo, ty to dokážeš a dojdeš až do konce, ty na to máš“. A co se týče těch finalistek, tak tím, že jsme byly každá z jiného kraje, tak každá byla jiná a každá v něčem jiném vynikala. A já jsem se proto inspirovala každou z nich. Například jedna z nich, Sarah Horáková byla špičková v proslovech. Tak jsem ji poslouchala a snažila jsem se tak inspirovat.

Co vám účast v MISS ČR 2021 kromě nabídek na modeling dala osobně?

Kdybych to měla říct v jedné větě, tak jsem se určitě díky této soutěži našla. Před rokem si vůbec nedovedu přestavit, že bych měla vystupovat a mluvit před stovkami lidí. To by se mi nejspíš vůbec nestalo. Ta soutěž mi také přinesla přátelství, neskutečný osobní rozvoj a je ze mne jiný člověk, lepší. Žiji bohatší život, takový, jaký jsem vždycky chtěla žít.

Řekněte, jak jste titul nejkrásnější dívky Česka oslavila doma v Otrokovicích, s vaší rodinou?

K tomu se váže vtipná příhoda, kdy jsem měla přijet vlakem do Otrokovic, a tak jsem byla domluvená s maminkou, že mne bude čekat na nádraží. Jenomže jsem „hleděla do telefonu“, chtěla jsem ještě přidat fotky na Instagram z finálového večera. A nevšila jsem si, že jsem už v Otrokovicích. A jak jsem byla do mobilu zakoukaná, tak jsem málem v Otrokovicích nevystoupila, ještě že mi zavolal tatínek, kde jsem a proč nevystupuji z vlaku. Měla jsem štěstí, že vlak čekal na přípoj už deset minut.

Když jsem pak vyšla z podchodu od vlaků, tak jsem uviděla rodinu s transparenty, to přilákalo i cizí lidi, kteří mě pak fotili. Dostala jsem kytičky, bylo to velmi krásné a dojemné vidět tu obrovskou radost rodičů.

Co říkáte na takzvanou „missí nemoc“. Máte kluka? A jak to celé prožíval?

(úsměv) Ano, to jsou klasické fámy. Takové, že "missky" neumí vařit, že jsou hloupé a že si hledají bohaté kluky, v našem případě hokejisty nebo fotbalisty. Já bych to chtěla uvést na pravou míru. Není to tak. Ano, přítele mám. A určitě mne tato nemoc nepohltila a jsme spolu šťastní. Tak jako před soutěží, tak i po ní.

Jste studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, co děláte za obor? Jaké jsou vaše nejbližší plány?

Studuji účetnictví a daně na Fakultě managementu a ekonomiky. Nyní jsem ve druhém ročníku. Od tohoto roku mám zvolenu dálkovou formu studia, a to z důvodu, že jsem se přestěhovala za přítelem do Benešova. Nyní mne čeká praxe na krajském úřadě Středočeského kraje. Také budu pokračovat v práci v modelingu a v charitativní činnosti.

Co byste popřála svým kamarádkám z finále soutěže MISS ČR 2021 a co ostatním lidem k Vánocům?

S holkami se před Vánoci ještě uvidíme, protože máme křest kalendáře, který jsme fotili ještě v průběhu MISS 2021 a tak si popřejeme. Všem lidem bych pak popřála hodně zdraví, lásky, aby byli spokojeni sami se sebou a ať neblázní z koronaviru.