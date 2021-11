„Podle všeho odmítnou s BBC spolupracovat na jakýchkoliv příštích projektech, pokud nedostanou možnost se k dokumentu adekvátně vyjádřit. Co se stížnosti týče, netradičně se spojili všichni seniorní členové královské rodiny. Královna, princ Charles a princ William jsou ochotni pustit se do 'bojkotu tří paláců'," uvádí server Daily Mail.

Kontroverze vyvolal dvoudílný dokument nazvaný The Princes and the Press (Princové a tisk, pozn. red.). První díl byl odvysílán v pondělí večer a podle recenze listu The Guardian ukázal špinavé praktiky tisku při odhalování zákulisí života královské rodiny. „Snímek je přesvědčivou analýzou problematického vztahu médií a monarchie," uvádí The Guardian.

Druhý díl, který na odvysílání teprve čeká, by mohl být ještě kontroverznější. „Podle zdroje Daily Mailu se snímek bude údajně zabývat bouřlivým vztahem princů Williama a Harryho, zejména v době po rozhodnutí vévody a vévodkyně ze Sussexu, tedy Harryho a Meghan, odejít z královské rodiny. Dokument má rovněž obsahovat pobuřující tvrzení o tom, že se bratři následně pokoušeli navzájem pošpinit v tisku prostřednictvím svých pobočníků," shrnuje britská mutace časopisu Marie Claire.

Zejména toto téma členy královské rodiny rozzuřilo. „Zdroj z královské rodiny označil dokument za plný drbů, a uvedl, že celý spor kolem snímků zneklidnil pětadevadesátiletou panovnici," píše Daily Mail.

Královské rodině vadí zejména to, že podle dosavadních vyjednávání nedostane možnost vidět dokument ještě před odvysíláním, a že nedostane možnost se k jeho obsahu předem vyjádřit.

Vynášení informací do tisku

„Obvinění, která by mohla v dokumentu zaznít, a podle kterých nařizovali William i Harry dvořanům, aby vynášeli do tisku špinavosti o tom druhém, je pro prince zvlášť citlivé. V minulých měsících se dokonce bratři úspěšně spojili, aby zabránili, aby se stejné obvinění objevilo v jiném dokumentu odvysílaném počátkem roku. Z dokumentu Harry and William: What Went Wrong? byla hodinu před odvysíláním vystřižena část s tvrzením životopisce vévody a vévodkyně ze Sussexu Omida Scobieho, podle kterého princ William a jeho tým nechali cíleně uniknout informaci o Harryho duševním zdraví," uvádí Daily Mail.

Zástupci rodin Harryho i Williama opakovaně popírají, že by kdy bratři zneužili tisk k tomu, aby si vyřizovali osobní účty.

Kromě samotného obsahu dvoudílného dokumentu je pro královskou rodinu pobuřující i osoba autora snímků. Je jím totiž Amol Rajan. „Dlouhodobě o sobě tvrdí, že je republikánem a považuje monarchii za absurdní," připomíná Daily Mail.

Rajan se již v minulosti vyjadřoval o zbytečnosti královské rodiny. „Chci žít v zemi, kdy kterákoliv dívka či chlapec mohou vyrůstat s přáním stát se jednou hlavou státu, ne v zemi, kdy je tato pozice od narození vyhrazena pro Charlese," vyjádřil se v minulosti Rajan. Existují tedy obavy, že jeho zobrazení vztahu tisku a královské rodiny bude tendenční a podpořovat jeho názor. Podle recenze prvního dílu dokumentu, kterou uveřejnil The Guardian, skutečně obsah snímku Rajanovo vidění podporuje.

Jednání pokračují

Jelikož druhý díl zatím odvysílán nebyl, jednání zástupců královské rodiny a stanice BBC nadále pokračují. Pokud ani v případě druhého dílu nedostane rodina možnost vidět ho v předstihu a autorizovat jej, což v překladu znamená vymazat z něj nejspornější části, nebo alespoň doplnit do snímku vyjádření rodiny k nim, hrozí tři paláce bojkotem stanice - tedy ukončením dlouholeté oboustranně výhodné spolupráce.

V minulosti se královská rodina sice do sporu s BBC dostala již několikrát, nikdy ale ukončení spolupráce nehrozilo. Pokud by k němu opravdu došlo, může to způsobit mnoho problémů - BBC například tradičně vysílá vánoční projev královny, v předchozích měsících rovněž zveřejňovala řadu dokumentárních snímků o klimatických změnách, které podporoval princ William.