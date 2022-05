Sandra Bullocková našla svou životní roli. Vše změnila přírodní katastrofa

Podle serveru NME vzbudila série NFT na sociálních sítích značné kontroverze. Zatímco jeden z fanoušků na Twitteru napsal: „Proč by Madonna něco takového vůbec udělala?“ druhý uvedl „Na své bingo kartě NFT 2022 jsem rozhodně původně neměl strom vyrůstající z Madonniny vagíny, ale už ho tam mám.“

Jsem žena, tedy rodím

Madonna se však k rozporuplným reakcím postavila čelem a i ona sama uznala, že se jí nestává často, aby jí z vagíny lezla robotická stonožka. „Dělám to, co ženy dělají od počátku věků, tedy rodím. V existenciální rovině rodím umění a kreativitu a bez obojího bychom byli ztraceni,“ uvedla zpěvačka. „Myslím, že je opravdu důležité, že při tvorbě těchto videí se hodně přemýšlelo a mluvilo,“ dodala.

@Madonna x @beeple new NFT project titled | MOTHER OF CREATION | 3 pieces go on auction on WEDNESDAY MAY 11TH ON @SuperRare

Project 2/3 : #MOTHEROFEVOLUTION

Proceeds from the sale will benefit three nonprofits focused on supporting women and children around the world. #madonna pic.twitter.com/rJthHC1DVE — MadonnaGreece - Frozen on Fire Remix 19/5! (@MadonnaGreece) May 9, 2022

Mother Of Nature je první částí série, po níž následuje Mother Of Evolution (obsahující text z písně "Justify My Love" a původní hudbu Igora Bardykina) a jako poslední Mother Of Technology.

Tato tři díla šla minulý týden do dražby prostřednictvím tržiště NFT SuperRare. Všechny tři tokeny již mají své majitele. Veškerý výtěžek trojice digitálně ztvárněných sběratelských předmětů bude věnován třem charitativním organizacím: nadaci Voices of Children, která pomáhá ženám a dětem postiženým válkou na Ukrajině, nadaci City of Joy, která se stará o oběti násilí v Demokratické republice Kongo, a organizaci Black Mama's Bail Out, která zajišťuje kauce pro uvězněné rodiče.

Still not a fan of NFTs but that's actually such a wonderful and insane project. Like who is doing this other than her? Madonna, mother of creation and queen of eternally being 10 steps ahead. pic.twitter.com/d09piGWfLC — elly | 'a handful' (@bi_madge) May 9, 2022

Moonpay, kryptografická platforma, která s projektem pomáhala, rovněž věnuje každé z charitativních organizací 100 tisíc dolarů.

Stále na vrcholu

Madonna mezitím na svých sociálních sítích sdílela podrobnosti o nové kompilaci „Finally Enough Love“, která oslavuje jejích rekordních 50 hitů v žebříčku Billboard Dance Club Songs.

Módní událost roku Met Gala: Kardashianová vynesla šaty Marylin Monroe

Madonnina skladba 'I Don't Search I Find' z roku 2019, která se objevila na jejím albu 'Madame X', vynesla umělkyni v únoru 2020 padesáté první místo v žebříčku Dance Club Songs v USA. Tímto úspěchem se Madonna stala prvním a jediným umělcem s padesáti čísly jedna v jakémkoli jednotlivém žebříčku Billboardu.

Kolekci hitů se zpěvačka chystá digitálně vydat už 24. června, o necelé dva měsíce později, 19. srpna, pak vyjde fyzicky.

Co je NFT?

Non-Fungible Token (NFT) je jedinečný nezaměnitelný digitální token zašifrovaný podpisem umělce, který ověřuje jeho vlastnictví a pravost a je trvale připojen k dílu.



Jak vypadá?

Většina NFT obsahuje nějaký druh digitálního uměleckého díla, jako jsou fotografie, videa, GIFy a hudba.



Kde se kupuje?

V současné době se NFT nejčastěji prodávají v takzvaných „dropsech“, časově omezených online prodejních akcích na tržištích podporovaných blockchainem, jako jsou Nifty Gateway, Opensea a Rarible.



Proč si ho pořídit?

Existuje řada důvodů, proč si lidé NFT kupují. Pro někoho může být důvodem emocionální hodnota, protože jsou tokeny považovány za sběratelské předměty. Ostatní je vnímají jako investiční příležitost podobnou kryptoměnám. Jejich hodnota se může s časem zvyšovat.



Kdy vznikl?

Spisovatel a podcaster Andrew Steinwold vystopoval původ NFT až do roku 2012, kdy byla vytvořena kryptoměna Colored Coins. Mezi širokou veřejnost se ale NFT dostaly až o pět let později, kdy začala blockchainová hra CryptoKitties prodávat virtuální kočičky.