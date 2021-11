KVÍZ: Čím Češi prorazili u nás i ve světě?

Co je české, to je hezké… a často i velmi praktické. I když jsme malá země, české hlavičky toho vymyslely hodně, a právem na sebe můžeme být pyšní. Čím jsme se proslavili u nás i ve světě a co o své zemi víme? Vyzkoušejte si znalosti s naším kvízem.