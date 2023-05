Stres v práci, doma dva puberťáci, věčné dohadování o učení i povinnostech doma… A tak stále dokola celé roky. Zatímco Eva usínala večer u televize, Adam se zavíral do pracovny a milování se pro něj stalo výzvou srovnatelnou s výstupem na Everest. V noci si sem tam pustil porno. Vyhovovalo mu, protože myslel jen na sebe, vyhnul se větší námaze a ještě ho to stálo jen pár minut času. Eva Adamovu únavu respektovala, ale porno jí připadalo potupné, zato čím dál intimněji myslela na jednoho svého kolegu z práce.

„Někdy se muži uchylují k pornografii opravdu jen z pohodlnosti,“ potvrzuje sexuolog Pavel Turčan s vysvětlením, že si tak mohou ulevit docela rychle, aniž by se museli s někým ladit či něco společně řešit. „Navíc, pokud mají vzhledem k věku a stresu třeba i potíže s erekcí, nemusejí se obávat odhalení ‚nedokonalosti‘, na níž jsou muži obzvlášť hákliví, ani případné reakce partnerky,“ rozkrývá problém sexuolog.

Pro jejich sebevědomí v posteli může být porno únikem místo řešením situace, která se pro ně časem stala neřešitelnou. Mohla jim zevšednět manželka nebo jí neumějí říct, co by od ní ke vzrušení potřebovali. Dvojici také mohou chybět společné zážitky, které by je udržovaly v blízkém kontaktu.

Podle sexkoučky Julie Gaii Poupětové některé výzkumy říkají, že se muži při sledování pornografie ve spojení s masturbací také snáze zbavují stresu, nejistoty a úzkosti, které mohou v partnerském sexu způsobovat problémy s erekcí nebo tendenci k předčasné ejakulaci.

Pro muže je sexuální vybití, třeba jen u porna či onanie, někdy jen jakousi formou uvolnění napětí. Mnozí onanují častěji, jsou-li ve větším stresu. „Opakovaně se v ordinaci setkávám s případy, kdy muž má před nějakou důležitou zkouškou, třeba státnicí, atestací či jinou, a z narůstajícího stresu před ní masturbuje mnohem více než jindy,“ uvádí Turčan.

Dodává přitom, že si tak jen sami doplní potřebu, protože partnerčina sexuální touha je nižší než ta jejich. „V takových případech je masturbace - případně i u pornografie - rozhodně lepší variantou, než aby si muži sexuální vybití řešili nevěrou či paralelním vztahem.“

Sleduj, ale mě do toho netahej!

Někdy muži (ale i ženy) sledují porno, protože jim alespoň částečně kompenzuje ty potřeby, které jim ve vztahu chybějí.

„Tím nejjemnějším příkladem může být žena preferující holení intimních partií, jejíž partner na porno serverech vyhledává ty s ochlupením. Zásadnější nesoulad představuje dvojice, ve které si jeden přeje zažít drsnější sex a ten druhý na to jednoduše nemá temperament ani žaludek,“ říká Poupětová, která je přesvědčena, že pokud pornografie funguje jako kompenzace potřeb páru, může být inspirující.

Odborníci se shodují, že pokud masturbace sexuální aktivitu páru doplňuje, může být pro vztah přínosná.

Podle studií sleduje ve vztahu pornografii běžně zhruba 75 procent mužů, což je pro 56 procent žen ve stejném výzkumu akceptovatelné. V jiné studii uvedlo 76 procent žen, že to jejich vztah nijak nenarušuje.

Na druhou stranu, jak upozorňuje sexkoučka, existují i výzkumy, podle nichž jsou partnerky mužů pravidelně sledujících porno méně šťastné a mají menší sebevědomí.

„Na sezeních s páry, z nichž jeden sleduje hodně porno, často přijdeme na to, že oběma partnerům chybí určité dovednosti. Ze všeho nejvíc to bývá schopnost se vzájemně sladit a zvládnout fungující předehru,“ upozorňuje Gaia Poupětová s tím, že když tohle v dlouhodobém vztahu neumíte, dostaví se konflikty a pokud zároveň dvojice neumí neshody zvládat s laskavostí, je útěk k pornu nasnadě. Obzvláště očekáváme-li snadné, přirozené a bezproblémové řešení.

„Klientům na svých kurzech vždy říkám, že v sexu ve skutečnosti až tolik nejde o to, CO děláme, ale spíš o to, JAK to děláme. To do puntíku platí i o masturbaci, nebo onanii,“ vysvětluje Poupětová.

„Pokud budete pravidelně stále stejně masturbovat u porna a jen sledovat čím dál silnější podněty, nejspíš to vašemu vztahu neprospěje. Sexuální gratifikace - biochemická odměna v mozku - je hodně silná a v případě masturbace podle porno vzorců i snáze dostupná.

Proč muži masturbují (u pornografie):



• pohodlnost

• stres z neřešených problémů v rodině, nebo ze společenského tlaku

• přetlak v případě nižšího zájmu partnerky

• obava ze selhání

• kompenzace sexuálních preferencí

• partnerka už pro muže není atraktivní

„Očekávat podobný efekt od dlouhodobého vztahu je nereálné,“ upozorňuje sexkoučka a dodává, že máme-li taková očekávání a zjistíme, že ve vztahu tak nefungují, frustrace z neúspěchu nás zažene zpět k pornu. „Prolomit tenhle začarovaný kruh můžete jen společnou snahou o získání nových dovedností,“ varuje.

V posledních letech registrují odborníci vznik řady serverů a komunit, které zejména mužům doporučují se úplně vzdát masturbace. „Není to šťastné řešení,“ myslí si Poupětová.

„Masturbace sama o sobě není problém, pokud víc rozvíjíte pocity z vlastního těla. Mnohem efektivnější je vyzkoušet jiné způsoby masturbace než nemasturbovat vůbec,“ říká.

Jaký má masturbace vliv na libido? Individuální, shodují se experti. Může jej posilovat i oslabovat a navíc i u téhož člověka pokaždé jinak.

„Ze své praxe vím, že je důležitý také způsob, jak člověk masturbuje. Některé techniky ho mohou spíš nabudit a dodat energii, zatímco jiné ho vyčerpají a seberou mu poslední zbytky sil,“ uvádí sexkoučka.

Lékař poté dodává, že je někdy přínosná proto, a více je to patrné u žen, že se při ní naučíme lépe prozkoumat své tělo. Pokud se o zjištěné podělíme s partnerem, zlepší se náš sexuální prožitek.

Frustrovaná žena by neměla tlačit

Evě z naší modelové dvojice v úvodu chybí intimita s Adamem a nechce se zařadit mezi 30 až 50 procent žen, které podle studií pravidelně sledují porno. „U některých svých klientek po přechodu vnímám tendenci sledovat například více lesbická videa. Nijak to nesouvisí s jejich orientací, ale spíš s tím, že preferují něžnější, pomalejší a takzvaně ženštější druh sexu, což jim lesbická videa mohou poskytnout,“ uvádí sexkoučka.

Připouští, že se v praxi setkává se ženami v různých fázích řešení situace, v níž se ocitla Eva. Ty se často pokoušejí svou sexuální frustraci uspokojit masturbací a fantaziemi, naléháním na partnera, aby se k řešení postavil čelem a řešil svou nejistotu či fyziologické obtíže s odborníky - a neunikal třeba právě k pornografii.

Věděli jste, že?



• 75 procent mužů sleduje pravidelně porno

• 56 procent žen akceptuje, že jejich muž sleduje porno

• 76 procent žen tvrdí, že sledování pornografie jejich partnery jim vztah nenarušuje, ale jiné výzkumy tvrdí, že ženy takových partnerů jsou méně šťastné

• porno sleduje pravidelně 30 až 50 procent žen

Nebo se naopak rozhodnou netlačit a jen naznačovat, aby partnera nestresovaly. Některé z nich se však v určité fázi uchýlí i k nevěře a pak se většinou snaží, aby tím jejich vztah utrpěl co nejméně. „Jsou ženy, které dokážou oddělit vztah od sexu, a pak ty, které se emočně angažují. Někdy pracuji i s páry, kde to už takzvaně prasklo a pokoušíme se následky nevěry konsolidovat,“ říká sexkoučka.

Pavel Turčan se za muže přimlouvá, aby žena na muže netlačila, ale bez výčitek si s ním promluvila a požádala o pomoc s řešením s tím, že jí společná intimita chybí, že jej má ráda a nechce nikoho jiného.

„Je velice důležité umět se citlivě bavit o všem, aby ani jeden z toho nebyl zraněný. Někdy stačí málo: například se žena po delším vztahu přestala před mužem o sebe tolik starat. Nelíčí se či neupravuje jako dříve nebo chodí doma ve vytahaných teplákách, které muži třeba moc sexy nepřipadají. Možná po porodech přibrala a pro muže není tak atraktivní,“ míní sexuolog.

Sdílejte znovu svůj intimní svět

Pornografie je lepší než nevěra, ujistil by Evu z našeho příběhu lékař, ale moc by ji nejspíš neuklidnil. Pokud není virtuální sex pro jejího muže Adama zdrojem inspirace k obohacení společného milování a neslouží k zúročení ve společných zážitcích, nijak by se neradovala.

„V některých případech se páry o svých sexuálních fantaziích umí bavit i bez výčitek, někdy to možné není, ale i tak je fajn s nimi pracovat, i když to vždy neznamená, že se musí uskutečnit,“ myslí si Pavel Turčan.

Některé představy přitom ani zrealizovat nejdou, případně mohou mít i opačný efekt. „Jednu mou pacientku například vzrušovala vize, že se na ni v práci, kde bylo v kolektivu asi deset mužů a ona jako jediná žena, všichni na poradě vrhli a hromadně ji tam znásilnili. Pak se jednou na párty, kde se víc popíjel alkohol, něco podobného stalo, a měla z toho naopak trauma na celý život.“

Sexkoučka vysvětluje párům, že když sledují porno o samotě, vzniká kolem nich jakási intimní bublina, do které pak toho druhého většinou pouští jen velmi obtížně. Některá cvičení s klienty jsou zaměřená právě na to, aby se časem naučili sdílet svou bublinu znovu s partnerem a více se sobě navzájem otevřeli.

„Cvičení většinou nastavujeme hodně individuálně, aby korespondovala s tím, co daná dvojice umí a jak velký krok chce udělat,“ podotýká Poupětová a opakuje to nejdůležitější: umět se bavit o sexu i o neshodách v něm. „To je dvojnásob obtížné, obojí se ale dá naučit.“

Tak jako všechno v životě, ani v sexualitě není nic černobílé: stimulanty libida - včetně pornografie - mohou být přínosné i zničující. „Pomáhají jako doplněk partnerské sexuality, ale jakmile jim propadneme příliš a začneme jim dávat přednost před partnerem či partnerkou, jsme na nejlepší cestě ke ztroskotání vztahu,“ varuje sexuolog Pavel Turčan.