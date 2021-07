Po mámě jsou na druhém místě nejlepší kamarádi (zhruba každý třetí dotázaný) a sourozenci (necelých sedm procent). Až za nimi jsou otcové dětí. Rodiče si přitom věří, že jim jejich děti důvěřují. Tvrdí to 93 procent odpovídajících v průzkumu, jen necelá dvě procenta si myslí, že ne.

Jak to máte vy? Zapojte se na poslední chvíli (ptáme se do pondělka 12. července) do unikátního průzkumu Deníku na našich webových stránkách, kde se ve dvou samostatných dotaznících ptáme rodičů a prarodičů na jedné straně a dětí a teenagerů na straně druhé.

Rozumí rodiče svým dětem, vnoučatům? Chápou děti kroky rodičů? Jak se liší naše světy? Vyplňte dotazník a pomozte nám v tomto velkém letním průzkumu.

Vyplnit unikátní ANKETU pro rodiče můžete ZDE. Svou ANKETU pak mohou teenageři a děti vyplnit ZDE.

Na co se například ptáme? Kam mají rodiče zajít při nastavování pravidel, omezení? Ví, co si o tom myslí potomci? Přežily by děti bez rodičů? Jak je dospělí připravili na zvládnutí výzev a rizik, která na ně v životě čekají? A jaké jsou představy dětí o životě, spravedlnosti a pravdě?

I na tyto otázky lze odpovídat ve dvou dotaznících na našem webu. Oba vyjdou i v pátečním tištěném Deníku.

Z došlých odpovědí vytvoříme podobně jako při minulých projektech, kde jsme se čtenářů ptali mimo jiné na jejich závislosti, vztahy, sex nebo politické názory, sadu témat o tom, v čem se rodiče a děti liší a v čem se naopak jejich názory na svět shodují.

Přečtete si je poprvé již v úterý 13. července. A pak každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu věnujeme dvě strany projektu Rodiče a děti, kde se kromě výsledků ankety věujeme i dalším tématům spojeným s mezigeneračním chápáním, soužitím a problémy.