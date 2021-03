Ztrátu zaměstnání berte s rozumem. Může to být příležitost pro nový začátek

Kde pracuješ? Tak zní častá otázka při seznamování. Není divu, naše práce, zaměstnání nebo, chcete-li, povolání je součástí naší identity a trávíme v něm velkou část svého života. Potíž nastává ve chvíli, kdy o ni a tím pádem i o příjem přijdeme. Co se v tu chvíli člověku honí v hlavě a co by měl dělat pro to, aby brzy získal práci novou?

Seber se a jdi... | Foto: shutterstock

Počty nezaměstnaných, respektive uchazečů o práci kvůli vládním nařízením souvisejícím s pandemií koronaviru v poslední době stále rostou. Potvrzuje to i Daniela Čajánková, ředitelka personální agentury Stimul: „Ano, zaznamenali jsme větší zájem o práci, především od uchazečů z postižených oborů, z gastronomie a cestovního ruchu. Ale také od lidí, kteří jsou ve firmě postradatelní, firma se bez nich obejde. Často jde o zaměstnance, kteří nenabízejí nic navíc. Ani vzdělání, ani zkušenosti, ani snahu," říká. Boj se stresem z koronaviru: K duševní pohodě mohou pomoci i jednoduché věci Přečíst článek › Titulní stránka magazínu ŽenyZdroj: Archiv DeníkZtráta práce mívá logicky velký dopad na psychickou pohodu člověka. Podle psychologů u propuštěného zaměstnance nejprve nastává fáze popření, ve které nemůže ani nechce uvěřit tomu, že přišel o práci, a jednoduše to odmítá uznat. Pak obvykle přichází vztek. Vyhozený zaměstnanec se zlobí nejen na svého bývalého nadřízeného nebo celou firmu, ale i na sebe a své blízké, kteří za nic nemohou. Je to dáno pocitem frustrace způsobeným i finančními starostmi, obavami o zabezpečení rodiny a tak dále. Člověk pociťuje náhlou prázdnotu a nenaplněnou potřebu sebeuplatnění. Nakonec se s tím ale většina lidí smíří, přes ztrátu zaměstnání se přenese a jde dál. Pomůže, když budete o svých problémech mluvit s rodinou, s přáteli a nebudete v sobě své pocity dusit. Důsledky vaší nezaměstnanosti se stejně projeví, například omezením rodinného rozpočtu nebo ve vaší zvýšené náladovosti či citlivosti. Mohou se tak ve výsledku zhoršit i vztahy v rodině. Co by měl člověk udělat jako první, když se dozví, že dostal výpověď? Celý článek čtěte ve čtvrtečním magazínu Ženy, který je součástí regionálních Deníků Psychoterapeut Martin Zikmund: Naději lidé musí hledat vždy uvnitř sebe Přečíst článek ›

