O to více pak milujeme věci, které nás těší celý život jako stálé pilíře našeho potěšení. Někdo má rád holky, jiný vdolky a všichni spolu milujeme zmrzlinu.

I zmrzlina může mít svou legendu

Bylo nebylo, před zhruba šesti lety, za devatero horami a dvěma nevysychajícími řekami, rozhodli se dva přátelé začít vyrábět vlastní zmrzlinu. Byli to dva dobří lidé, Tomáš Mrkos a Ivo Nádeníček. A tito kamarádi měli jednoho společného koníčka – zálibu v pojídání zmrzliny. Nejvíce měli v oblibě zmrzku v zemi císařů a velmistrů, tedy v Itálii, kde byla chuťově nejlepší, jakou kdy jedli.

Zmrzlinu si dávali opravdu všude. V parných dnech objížděli blízké i široké okolí a jezdili po vyhlášených zmrzlinárnách. A pak přemýšleli, proč je v nich takový rozdíl. Zmrzlinám z Itálie se přiblížily jen některé místní kousky, a to nepatrně. A tak dva přátelé dostali nápad, že si vyrobí zmrzlinu vlastní.

Jelikož oba podnikali v jiném oboru, šli nejprve na zmrzlinový kurz. Tam se dozvěděli, jak se v Česku vyrábí zmrzlina a co frčí. Na to si koupili svůj první stroj na točenou zmrzlinu a udělali si malý stánek. Přáli si, aby jejich zmrzlina byla co nejkvalitnější, a tak používali italské zmrzlinové směsi.

Kvalita jim však pořád nevyhovovala. Objeli další firmy a ptali se, proč používat směsi. Když dělají třeba vanilkovou zmrzlinu, chtějí používat vanilku, mléko a smetanu, a ne prášek s vodou nebo pastu. Kvalitní vyzrálý hovězí steak se přece taky nedělá z prášku, aby byl takový, jak má být.

Bohužel je však většina dodavatelů a technologů přesvědčovala, že takhle to nefunguje. Výroba je totiž mnohem dražší a zpracování surovin zabere mnohem více času. Ale snem dvou dobrých přátel nebylo udělat něco za minimum a prodávat to v pozlátku hloupým, ale vyrobit nejlepší zmrzlinu!

A tak si kamarádi spolu sbalili kufry a odjeli do vysněné Itálie, aby se naučili vyrábět tradiční řemeslné zmrzliny od italských velmistrů. Natěšení na samotnou výrobu usedli do lavic a čtyři dny v kuse jen počítali a učili se sestavovat vlastní recepty.

Nejprve poslouchali, že jsou blázni

Teď by každý čekal poučení o zkažených zubech, nachlazení, moudrém ševci nebo podobných strašidlech pro děti – ale nikoliv. Tato legenda má totiž šťastný konec a je nejen pravdivá a ze života, ale i poučná. Když máme totiž sen a uděláme pro něj vše, můžeme takový sen i žít.

Dnes tito dva přátelé sbírají ocenění za nejlepší zmrzlinu v Česku i v Evropě. Tomáš Mrkos a Ivo Nádeníček jsou známí jako zakladatelé zmrzliny Tomivo Gelato, a jsou držiteli nejvyšší možné atestace pro výrobu řemeslné zmrzliny.

„Pořád jsme poslouchali, že jsme blázni. Když například přijel dodavatel z Rakouska a viděl u nás lis na ovoce, tak jsme mu museli ukázat, jak vůbec funguje – jak to vypadá, když lisujeme šťávu třeba z rakytníku. Také vanilkové lusky, které si necháváme dovážet čerstvé a ručně je zpracováváme, viděla většina návštěv poprvé v životě,“ prozradil o svých začátcích Tomáš Mrkos.

Největší požitek zmrzlině dodává kvalita surovin, a práce s ní odváděná se zájmem a s láskou. Vždyť „jen ten, kdo rád jí, může skvěle vařit“ říkávaly naše babičky.

Tomivo Gelato je dnes velmi úspěšná a vyhlášená firma, která zmrzlinu dodává po celé Moravě. A v nabídkách mají mlsky pro náročné a také směsi, o kterých by mnozí ani ve snu neuvažovali. Dokážou nabídnout zdravé, chlazené dobroty i pro tak náročné strávníky, jako jsou vegani.

Jak si udělat jednoduchou domácí zmrzlinu?

„Prozradím vám recept. My jsme si ji dělali ze Salka (kondenzované mléko), smetany min. 33 % a ochucovací složky, respektive ingredience dle toho, jakou jsme chtěli příchuť. Nejoblíbenější je mezi lidmi asi čokoládová. Na tu si vezmeme plechovku Salka, cca 500 ml smetany a nejlépe 100 g 80 % čokolády, nebo můžeme použít 60 g kakaa holandského typu,“ prozradil recept na domácí zmrzlinu pro čtenáře Deníku Tomáš Mrkos.



Postup je podle něj následovný: Nejdřív rozpustíme čokoládu a smícháme se Salkem. Poté vyšleháme smetanu do řidší šlehačky a smícháme vše dohromady. Nalijeme do formy a necháme zamrznout. Po vyndání z mrazáku necháme chvíli odstát asi 10 minut, zmrzlina trochu „povolí“ a můžeme servírovat. Kdo má zmrzlinovač, nemusí čekat až zmrzka ztuhne v mrazáku. Krom čokolády můžeme samozřejmě použít třeba jahody (cca 400 g), jakékoliv ořechové máslo 100 g, koření – jako například skořice a tak dále.



Recept si můžeme libovolně upravovat dle chuti, jak nám vyhovuje – fantazii se meze nekladou. Domácí lahůdka pro děti je fajn, ale jestli chcete vidět, jak ji vyrábí čeští velmistři, a ochutnat z jejich spíže skutečné skvosty, musíte se k nim vydat za dobrotami na tyto adresy: Lipůvka 34, Brno Bohunice Lány 8, Brno Bystrc OC Max, Rosice Kaštanová a Olomouc Ztracená 5, bližší informace se dají najít na jejich webu – www.tomivo.cz.