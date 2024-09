Před pětadvaceti lety se v hlavách manželů Kleinerových zrodil obchodní plán. Po návratu ze zahraničí, kde několik let žili, měli volné peníze a obrovskou chuť podnikat. Pálení ovoce nebylo pro Jana Kleinera žádnou novinkou. Destilaci ovoce z dostupných pěstitelských pálenic již znal děda jeho dědy, který byl velký palič meruněk, a tak byla volba jasná.

„Každá pálenice tehdy nabízela pouze zpracování ovoce od tří set litrů. My jsme však nastavili podnikání zcela obráceně: pálili jsme menší množství, i když jsme neměli tak velký zisk,“ vzpomíná Jan Kleiner. Jak se ukázalo, jejich myšlenka byla velmi dobrým počinem. V průběhu tří let měla pálenice více jak šest tisíc klientů.

Tato zkušenost zcela změnila jejich ekonomický pohled na podnikání a od pěstitelského pálení pak byl už jen drobný krůček k tomu, aby si spolu s manželkou otevřeli vlastní likérku a lihovar. V roce 2017 došlo k fúzi jejich lihovaru a nejstarší palírny v Evropě, čímž se jim uvolnily ruce pro další projekty.

Nechtěli aromata, vsadili na přírodní suroviny

Tou dobou se paralelně jejich jiná firma zaměřovala na výrobu alkoholu takzvanou studenou cestou. „Téměř deset let jsme stáli za obsahem a úspěchem Mandlovky z Hustopečí, kterou jsme vyráběli na zakázku. Ale už jsme nechtěli používat nahrazující aromata, takže naše cesty se rozdělily,“ přibližuje úspěšný lihovarník.

Nastal tedy čas na změnu. Manželé Kleinerovi se vydali na neprobádané území a začali dělat věci jinak. V polovině roku 2023 poprvé představili na našem trhu pod značkou Ratafia Almond Spirit první tuzemský čistě přírodní likér vyrobený podle světových trendů.

close info Zdroj: Se svolením manželů Kleinerových zoom_in Manželé Jan a Růženka Kleinerovi vyrábí stoprocentní čisté přírodní mandlové likéry, za které sbírají světová ocenění.

„Procestovali jsme svět, abychom v Kalifornii objevili autentickou chuť a vůni mandlí, které splňují naše standardy. Spolupracujeme s farmáři, kteří se věnují udržitelnému zemědělství. Té opravdové pocty se nám dostalo od jednoho z nich, který po doušku našeho likéru pronesl, že se cítí, jako by se procházel po svých rozkvetlých mandloňových sadech,“ vysvětluje Jan Kleiner.

Likéry byly zařazeny mezi pět nejlepších na světě

Tvůrkyní receptur originálních přírodních ovocných mandlových likérů je manželka Růženka. Jan Kleiner podle jejích receptů namíchal tři ovocné likéry Mandlička, Višnička a Jeřabinka, které zaujaly i porotu jedné z nejprestižnějších mezinárodních soutěží hodnotících alkoholické nápoje.

„Na celosvětové soutěži v San Franciscu letos druhým rokem po sobě obhájily naše likéry dvojitou zlatou medaili a zároveň byly naše likéry zařazeny mezi pět nejlepších produktů na světě,“ upřesňuje Jan Kleiner.

Likérka v Žešově je jediná v ČR, která vyrábí stoprocentní čisté přírodní mandlové likéry bez použití nahrazujících hořkomandlových aromat. „Je to jednoduše čistá chuť přírody, do které nezasahujeme. Je to přirozený rituál ve sklenici – žádné přísady, žádná aromata, žádné chemikálie,“ upřesňuje lihovarník.

Manželé dělají řemeslo poctivě a s láskou

V rodinném podniku mají s manželkou rozdělené role. „Výrobní proces a technické věci mám na starosti já. Za Růženkou jde její vytříbená chuť a další senzorické smysly. Umíme spolu diskutovat a myslím si, že se vzájemně doplňujeme,“ popisuje Jan Kleiner s tím, že každý den se těší na společnou rodinnou večeři, při které probírají uběhlý den a plány na další dny.

„Doma jsme jeden tým, respektujeme se a podporujeme. Bez lásky se nedá dělat nic. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnujete své síly, tím větší je vaše nadšení. Bez toho by to vlastně ani nešlo. Každé řemeslo je krásné, pokud ho děláte poctivě a s láskou,“ usmívá se Jan Kleiner.

Ve chvílích volna relaxuje v sadu u domu, kde se stará o 270 švestkových stromů a jeho manželka o okrasné keře a zeleninovou zahrádku. „V těchto chvílích dokážeme společně vypnout. To ale neznamená, že nejdeme na kolo, hříbky, pivko, procházku se psem nebo v zimě na lyže,“ říká lihovarník.

Přiznává, že měl i období, kdy chtěl s podnikáním skončit. „Dnes jsem upřímně rád, že se tomu tak nestalo. Nyní si s manželkou plníme svůj vlastní sen, kdy na jeho konci stojí odměna ve formě nepopsatelného pocitu hrdosti a spokojenosti, kdy víme, že to všechno stálo za vydané úsilí,“ dodává podnikatel ze Žešova.