Když v roce 2019 Horobraní vznikalo, nikdo ovšem nic o epidemii covid-19 nevěděl. „Máme spolek Sehraní a v okolí Liberce organizujeme různé akce a závody pro naše známé a kamarády. Tehdy nás napadlo, že bychom měli vymyslet něco, co by mělo větší dosah,“ říká Patrik Drhlík, který se stará o technické zabezpečení této aplikace. Pomáhají mu ještě jeho žena Věra a kamarád Stanislav Vašátko. Ten má na starosti agendu okolo vrcholů.

„Odstartovali jsme 1. března 2019 na Androidu. Měli jsme i kampaň na Startovači, kde se vybraly nějaké prostředky, abychom naši aplikaci dokázali rozšířit i na přístroje Apple. Potřebovali jsme k tomu nutné technické vybavení. To se povedlo v dubnu 2020,“ říká vizionář, vývojář a programátor Patrik Drhlík. Ten spolu s kolegy vytvořil v současnosti nejrozsáhlejší databázi vrcholů v České republice a na Slovensku.

Nyní jich v Horobraní najdete 14 757 v ČR a 5667 na Slovensku. Ale stále přibývají další. Sbírat vrcholy tam můžete opravdu všude, nejen když bydlíte v Krkonoších nebo Beskydách. Možná budete překvapeni tím, kolik jich Horobraní dokáže najít ve vašem okolí.

Uložené vrcholy

Uživatelé si navštívené vrcholy v aplikaci ukládají a mohou je také hodnotit či fotit. Za každý uložený vrchol dostanou počet bodů odpovídající jeho výšce. Ovšem jen jednou ročně, což inspiruje k návštěvě dalších míst. Podvádět přitom nelze, neboť telefon vám vrchol uloží, jen pokud jste přímo na něm nebo v bezprostředním okolí. V případě, že jste soutěživí, můžete se pak srovnávat s jinými. Pro zajímavost - uživatelé Horobraní za dosažené vrcholy nasbírali už přes 150 milionů bodů.

„S horami to není úplně snadné. Nelze přebírat slepě údaje z různých otevřených databází, protože některé body nejsou skutečnými vrcholy. Před přibližně 50 lety se vrcholy hromadně označovaly triangulačními tyčemi, a z toho my dnes vycházíme. Vrcholy pak ověřujeme na Geoportálu. Nyní už se na nás také často obracejí členové komunity a navrhují další hory. My pak ty vrcholy prověřujeme a stále přidáváme,“ popisuje Patrik Drhlík.

Zásadní výhodou Horobraní je, že vám ukáže vrcholky u vašeho bydliště, stejně jako v místě, kam zamíříte na dovolenou. Můžete tak sbírat hory prakticky neustále. Zajímavé je, že mnohdy jde o neznámé kóty ležící mimo turistické značky nebo pár desítek metrů od míst, kam se běžně chodí. „Často nám píšou lidé, že někde bydlí desítky let, a vůbec nevěděli, že kousek od nich je kopeček, na který se dá vyjít a je tam třeba i pěkný výhled. To nás potěší. A jsou to mnohdy i lidé z druhého konce republiky, což svědčí o tom, že se Horobraní rozšiřuje,“ říká Patrik Drhlík.

Jako malé dítě

Pro toho se už dnes stalo Horobraní skoro plným úvazkem. „Je to jako malé dítě. Musím o něj pečovat každý den,“ poznamenává s úsměvem. V současnosti funguje Horobraní na více než sedmi tisících zařízení s Androidem a na dalších tisících přístrojů Apple. „Každý den strávím několik hodin prací na údržbě, modifikacích a vývoji Horobraní. A díky lidem, kteří nám přispívají, se to pomalu může stát mým hlavním povoláním,“ říká Patrik Drhlík, který vedle toho pracuje jako programátor a analytik.

Horobraní přitom vůbec nečerpá finance z reklam. „Nechtěli jsme je mít v aplikaci. Obtěžuje mne to v jiných aplikacích, a nechtěl jsem, aby to obtěžovalo i naše uživatele. Místo toho sázíme na budování komunity, která na provoz Horobraní dobrovolně přispívá. Jsou to už stovky lidí, kteří nás takto podporují. My jim za to nabízíme plné členství s možnostmi a výhodami, které běžní uživatelé nemají. Ovšem to funguje pouze na webovém rozhraní. Pokud by bylo na mobilech, museli bychom částí peněz přispívat velkým korporacím, a to nechceme,“ popisuje model Horobraní Patrik Drhlík.

A dodává, že loni spustili také e-shop svázaný s putováním po vrcholech.