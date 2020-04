V úterý se hasilo u Slatinek na Prostějovsku a také Troubelic na Olomoucku.

První oznámení o požáru přišlo ze Slatinek okolo 17. hodiny odpolední. Požár se v mladém lesním porostu velmi rychle šířil, odhadem zabíral svou plochou hoření asi 50 metrů čtverečních. K místu okamžitě vyrazily profesionální jednotky z Prostějova spolu s dobrovolnými hasiči ze Slatinek, Třebčína, Kostelce na Hané a Náměště na Hané.

"K přesnému místu hasiče nasměrovali na místě čekající oznamovatelé, plocha hoření se v krátkosti rozšířila na téměř dvakrát větší plochu. Zasahujícím hasičům se velmi rychlým rozestoupením a využitím více hasebních proudů podařilo zamezit v rozšíření na dva včelíny v těsné blízkosti," uvedl Zdeněk Hošák, mluvčí HZS Olomouckého kraje.

Hašení požáru pokračovalo kvůli svému rozsahu a náročnosti až do pozdních nočních hodin a pro jistotu pak na místě zůstala místní dobrovolná jednotka hasičů.

Oheň zachytila i web kamera

Na Olomoucku však na hasiče to nejtěžší teprve čekalo. Na tísňovou linku byl oznámen další lesní požár u Troubelic okolo deváté večerní.

Šlehající plameny byly vidět z veliké dálky, dokonce ji zachytila i vzdálená web kamera.

Pro hasiče to znamenalo jediné, několik hodin tvrdé práce, aby vše dali do pořádku díky mnoha okolnostem.

"Nepřístupný terén pro dojezd hasičské techniky, pozdní noční doba omezující viditelnost a v neposlední řadě také povětrnostní podmínky ovlivňující rychlé rozšiřování plochy požáru. I v tomto případě se jednalo o požár mladého lesního porostu na ploše podobných rozměrů (50 x 30 metrů)," uzavřel mluvčí Hošák.

Až okolo jedné hodiny ranní se hasičské jednotky vracely zpět ze zásahu na své základny. Profesionálním hasičům z Uničova a Litovle vyjeli na pomoc také místní dobrovolní hasiči z Troubelic, dále pak z Libiny, Nové Hradečné, Uničova a Lipinky. I v tomto případě na místě pro jistotu zůstala jednotka dobrovolných hasičů z Troubelic.

Oba požáry se obešly naštěstí bez zranění.

Hasiči apelují na širokou veřejnost, aby zvážila činnost a manipulaci s otevřeným ohněm, a to zvláště v přírodě. Lidé by si měli uvědomit, že rozděláním táboráku ve volné přírodě a zvláště v této komplikované době hazardují a vytěžují zbytečně několik desítek hasičů na mnoho hodin, jako to bylo v těchto dvou případech.