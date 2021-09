Zraněný řidič byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci. Policisté u řidiče, který nebyl schopen dechové zkoušky na alkohol, nařídili odběr krve. Při nehodě vznikla škoda přes sto tisíc korun. Nehoda nadále zůstává v šetření policistů ze služby dopravních nehod Prostějov.

"Podle dosavadního šetření dvaačtyřicetiletý řidič vozidla BMW při jízdě na obec Šubířov nepřizpůsobil rychlost jízdy, stavu a povaze vozovky a na mokré komunikaci po průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci a postupně narazil do dvou stromů a směrového sloupku. Řidič v průběhu nehody vypadl z auta, které se převrátilo na střechu a ihned začalo hořet," popsal nehodu policejní mluvčí Libor Hejtman.

„S pomocí hydraulických nástrojů jsme se dostali do interiéru vozu a ujistili se, že se uvnitř nikdo další nenachází. Asistovali jsme také lékařské záchrance při transportu pacienta do nemocnice,“ dodala.

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v úterý odpoledne u nehody, která se stala na silnici u Šubířova na Prostějovsku. Auto narazilo do stromu, a když se obrátilo na střechu, začalo hořet. | Foto: HZS OLK

