Whisky je nápoj gentlemanů ve zralém věku, to platilo dříve, platí to dnes a bude tomu tak i v budoucnu. Přesto se v posledních letech udála v pití whisky jistá změna. Čím dál tím větší oblibu ve whisky nacházejí nejen mladší muži kolem třiceti let, ale také ženy.

Potvrdil to průzkum, který se uskutečnil mezi ženami ve věku od 18 do 65 let. Ten odhalil, že téměř 80 procent konzumentek tvrdého alkoholu preferuje právě whisky a každá desátá žena se považuje za znalkyni tohoto segmentu. Ve většině případů se jedná o ženy do 35 let s vysokoškolským vzděláním.

Ženy oceňují plnou chuť

"Dlouho jsme měli za to, že našimi zákazníky v segmentu whisky jsou hlavně muži. Čím dál častěji jsme ale přicházeli do kontaktu se ženami, které oceňují plnou chuť tohoto gentlemanského nápoje. Průzkum nám to potvrdil a my se značkou Stará žitná myslivecká budeme s těmito informacemi dále pracovat," říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu.

Žitná whisky z Prostějova získala světové zlato v Japonsku

Zajímavostí také je, že ženy si dají bez rozpaků zlatohnědý nápoj i ve společnosti. Podle průzkumu jich je 33 procent a vnímají ho jako alkohol určený pro zvláštní příležitosti. V klidu domova si naopak whisky ráda vychutnává více než pětina žen, a to hlavně ve věku mezi 54 až 65 lety. Na návštěvě nebo výjimečně na rodinné oslavě si whisky dopřeje 21 procent žen.